SRFTI-এ অনুষ্ঠান ঘিরে তুমুল অশান্তি, পড়ুয়া-আয়োজকদের হাতাহাতিতে উত্তপ্ত ক্যাম্পাস

SRFTI-এ অনুষ্ঠান ঘিরে তুমুল অশান্তি, পড়ুয়া-আয়োজকদের হাতাহাতিতে উত্তপ্ত ক্যাম্পাস
সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউটের অডিটোরিয়ামে এবিজিপি'র একটি সাংগঠনিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে তুমুল অশান্তি ৷ দু’পক্ষের মধ্যে বচসার পর হাতাহাতি শুরু হয়।
Published : September 27, 2026 at 7:58 PM IST
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউটের (SRFTI) অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে তুমুল অশান্তি। ‘অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত’-এর অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ ঘিরেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয় বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে। দু’পক্ষের মধ্যে বচসার পর হাতাহাতি শুরু হয়।
ঘটনায় পড়ুয়া এবং অনুষ্ঠানের আয়োজক, দু’পক্ষেরই একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, SRFTI-এর অডিটোরিয়াম ভাড়া নিয়ে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠান চলাকালীন কয়েকজন পড়ুয়া সেখানে গিয়ে আপত্তি জানান বলে অভিযোগ।
তাঁদের প্রশ্ন ছিল, প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে এই ধরনের অনুষ্ঠান কী ভাবে আয়োজন করা হচ্ছে। এই নিয়েই প্রথমে আয়োজকদের সঙ্গে পড়ুয়াদের কথা কাটাকাটি শুরু হয়। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আয়োজকদের অভিযোগ, পড়ুয়ারা অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের পোস্টার ও ব্যানার ছিঁড়ে দেন। তাঁদের আরও দাবি, হামলার ঘটনায় কয়েকজন আহত হয়েছেন এবং চারজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। সংগঠনের এক সদস্যের দাবি, নিয়ম মেনেই টাকা দিয়ে তাঁরা অডিটোরিয়াম ভাড়া নিয়েছিলেন।
অন্যদিকে, পড়ুয়াদের পাল্টা অভিযোগ, ক্যাম্পাসে ঢুকে তাঁদের উদ্দেশে ‘দেশবিরোধী’, ‘নকশাল’, ‘জঙ্গি’ এবং ‘বাংলাদেশি’ বলে মন্তব্য করা হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, কথা বলার সময়ই কয়েকজন পড়ুয়ার গায়ে হাত তোলা হয়। এক ছাত্রী দাবি করেন, “ওঁরা আমাদের ক্যাম্পাসে ঢুকে দেশবিরোধী, নকশাল, জঙ্গি বলছে। ছাত্রদের মারছে। মেয়েদের গায়ে হাত তুলছে। ছুরি দিয়ে আঘাত করছে। আমাদের বাংলাদেশি বলছে।”
আর এক পড়ুয়ার বক্তব্য, “এদের কোনও লজ্জা নেই। এরা আমাদের মারছে। হাত ধরে টেনে বের করে দিয়েছে।” আরও এক ছাত্রের অভিযোগ, “আমাদের ক্যাম্পাসে ঢুকে আমাদের মেরেছে। এটা আমাদের প্রতিষ্ঠান। আমরা এখানে পড়াশোনা করি। ওরা বাইরে থেকে এসে মারছে আর বলছে আমরা জঙ্গি?”
সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট ছাত্র সংসদের তরফে দাবি করা হয়, সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের (SRFTI) প্রধান প্রেক্ষাগৃহে অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতের (এবিজিপি) একটি সাংগঠনিক অনুষ্ঠান হয়। অনুমতি দেওয়ার আগে ছাত্র সংসদ ও ছাত্রছাত্রীদের এই অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে জানানো হয়নি।
অন্যদিকে, অনুষ্ঠানের আয়োজকদের তরফে পাল্টা অভিযোগ করা হয়েছে, অশান্তির সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের ছবিও ভাঙচুর করা হয়েছে। সংগঠনের এক সদস্যের দাবি, ঘটনায় তাঁদের কয়েকজন আহত হয়েছেন এবং চারজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে SRFTI চত্বরে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। পড়ুয়া এবং আয়োজকদের পরস্পরবিরোধী অভিযোগের জেরে পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।