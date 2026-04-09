ভোটে স্কুল দখল কেন্দ্রীয় বাহিনীর ! বন্ধ পঠন-পাঠন, স্থগিত পরীক্ষা

ভোটের প্রস্তুতি, পোলিং স্টেশন তৈরি এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার ব্যবস্থার জন্য দক্ষিণ দিনাজপুর-সহ একাধিক জেলায় স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে ।

কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার জন্য বন্ধ স্কুলের পঠন-পাঠন (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 9, 2026 at 2:47 PM IST

বংশীহারী, 9 এপ্রিল: সামনেই বিধানসভা নির্বাচন ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার জন্য বুধবার থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রায় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন । যার ফলে বন্ধ থাকবে স্কুলের পঠন-পাঠন ৷ স্থগিত করা হয়েছে পরীক্ষাও ৷ এ হেন অবস্থায় সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে স্কুলের ছাত্রছাত্রী-সহ অভিভাবকদের । কারণ আর দু'তিন দিন পরীক্ষা হলেই শেষ হত প্রথম মূল্যায়ন । ঘটনাকে ঘিরে শুরু রাজনৈতিক তরজা ৷

মূলত বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন স্কুলের পাশাপাশি বংশীহারী উচ্চ বিদ্যালয়ে নোটিশ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্কুল বন্ধ রাখা এবং পরীক্ষা বাতিল বা স্থগিত করার বিষয়টি জানানো হয় । স্থানীয় প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, পোলিং স্টেশন হিসেবে চিহ্নিত স্কুলগুলোতে পড়াশোনা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে । আর নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ আসার পরেই স্কুল কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে পরীক্ষা বন্ধ করতে বাধ্য হয় এবং এই পরীক্ষা কবে হবে তা নিয়ে চিন্তিত স্কুল কর্তৃপক্ষ ।

ভোটে স্কুল দখল কেন্দ্রীয় বাহিনীর (নিজস্ব ভিডিয়ো)

বংশীহারী উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি সুদীপ মণ্ডল বলেন, "এই ঘটনা খুবই দুঃখজনক । কারণ স্কুলের পরীক্ষার জন্য ছোট বড় বিভিন্ন বয়সি শিশুরা প্রস্তুতি নিয়েছিল ৷ পরীক্ষা বন্ধ হওয়ার জন্য শিশুদের পাশাপাশি সমস্ত অভিভাবকদের সমস্যার মধ্যে পড়তে হল । আর দুই-তিন দিন পরে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ এলে শিশুরা তাদের পরীক্ষা সঠিক সময় দিতে পারত ।"

কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা নিয়ে নোটিশ (নিজস্ব ছবি)

স্কুলের প্রধান শিক্ষক অমিত ঘোষের কথায়, "গত 6 তারিখ থেকে বিভিন্ন স্কুলগুলোতে পরীক্ষা শুরু হয়েছিল । মাত্র দু'টি পরীক্ষা হয় । বুধবারও যথারীতি সকালবেলা পরীক্ষা শুরুর সময়ে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ আসে । তারপরেই নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে স্কুলের সমস্ত পরীক্ষা বাতিল করা হয় এবং ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় ছাত্রছাত্রীদের । কবে স্কুল খুলবে তা পরে জানিয়ে দেওয়া হবে ।"

স্কুল পঠন-পাঠন বন্ধ (নিজস্ব ছবি)

গঙ্গারামপুরের মহকুমা শাসক অভিষেক শুক্লা মৌখিকভাবে বলেন, "নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রচুর স্কুল আজ থেকে বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কারণ সেই সমস্ত স্কুলগুলোতে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে এবং সুষ্ঠুভাবে ভোট পরিচালনার জন্য দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন । আমরা তাদের নির্দেশ মেনে চলছি ।"

বংশীহারী উচ্চ বিদ্যালয় (নিজস্ব ছবি)

এই ঘটনায় সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল ৷ স্থানীয় তৃণমূল নেতা দুর্গা সরেন বলেন, "নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশ আসার জন্য বড় ক্ষতির মুখে পড়তে হল ছাত্রছাত্রী-সহ অভিভাবকদের । পরীক্ষা শেষ করার পরে নির্বাচন কমিশন যদি স্কুলগুলোকে নিত তাহলে খুব ভালো হত । দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বেশিরভাগই গ্রাম্য এলাকা । বিভিন্ন স্কুল ছুটি হওয়ার জন্য সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা থেকে বিমুখ হয়ে পড়বে । এরপরে স্কুল খুললে হয়তো এই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আর মূলস্রোতে পাওয়া যাবে না ।"

এদিকে স্কুল বন্ধের ঘটনায় পালটা শাসকদলকেই কাঠগড়ায় তুলেছে গেরুয়া শিবির ৷ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিজেপির জেলা এক্সিকিউটিভ বডির সদস্য ক্ষিতীশ মাহাতো বলেন, "প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এই নির্বাচন হয় । এটা পূর্বনির্ধারিত, রাজ্য সরকার জানে । পরীক্ষাগুলো আগেই নিয়ে নিলে পরে এই সমস্যা হত না । এমসিসি চালু হওয়ার আগে রাজ্য সরকারের বিকল্প একটা ব্যবস্থা করে রাখতে হত ।"

