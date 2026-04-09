ভোটে স্কুল দখল কেন্দ্রীয় বাহিনীর ! বন্ধ পঠন-পাঠন, স্থগিত পরীক্ষা

ভোটে স্কুল দখল কেন্দ্রীয় বাহিনীর ! বন্ধ পঠন-পাঠন, স্থগিত পরীক্ষা
ভোটের প্রস্তুতি, পোলিং স্টেশন তৈরি এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার ব্যবস্থার জন্য দক্ষিণ দিনাজপুর-সহ একাধিক জেলায় স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে ।
Published : April 9, 2026 at 2:47 PM IST
বংশীহারী, 9 এপ্রিল: সামনেই বিধানসভা নির্বাচন ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার জন্য বুধবার থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রায় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন । যার ফলে বন্ধ থাকবে স্কুলের পঠন-পাঠন ৷ স্থগিত করা হয়েছে পরীক্ষাও ৷ এ হেন অবস্থায় সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে স্কুলের ছাত্রছাত্রী-সহ অভিভাবকদের । কারণ আর দু'তিন দিন পরীক্ষা হলেই শেষ হত প্রথম মূল্যায়ন । ঘটনাকে ঘিরে শুরু রাজনৈতিক তরজা ৷
মূলত বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন স্কুলের পাশাপাশি বংশীহারী উচ্চ বিদ্যালয়ে নোটিশ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্কুল বন্ধ রাখা এবং পরীক্ষা বাতিল বা স্থগিত করার বিষয়টি জানানো হয় । স্থানীয় প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, পোলিং স্টেশন হিসেবে চিহ্নিত স্কুলগুলোতে পড়াশোনা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে । আর নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ আসার পরেই স্কুল কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে পরীক্ষা বন্ধ করতে বাধ্য হয় এবং এই পরীক্ষা কবে হবে তা নিয়ে চিন্তিত স্কুল কর্তৃপক্ষ ।
বংশীহারী উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি সুদীপ মণ্ডল বলেন, "এই ঘটনা খুবই দুঃখজনক । কারণ স্কুলের পরীক্ষার জন্য ছোট বড় বিভিন্ন বয়সি শিশুরা প্রস্তুতি নিয়েছিল ৷ পরীক্ষা বন্ধ হওয়ার জন্য শিশুদের পাশাপাশি সমস্ত অভিভাবকদের সমস্যার মধ্যে পড়তে হল । আর দুই-তিন দিন পরে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ এলে শিশুরা তাদের পরীক্ষা সঠিক সময় দিতে পারত ।"
স্কুলের প্রধান শিক্ষক অমিত ঘোষের কথায়, "গত 6 তারিখ থেকে বিভিন্ন স্কুলগুলোতে পরীক্ষা শুরু হয়েছিল । মাত্র দু'টি পরীক্ষা হয় । বুধবারও যথারীতি সকালবেলা পরীক্ষা শুরুর সময়ে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ আসে । তারপরেই নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে স্কুলের সমস্ত পরীক্ষা বাতিল করা হয় এবং ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় ছাত্রছাত্রীদের । কবে স্কুল খুলবে তা পরে জানিয়ে দেওয়া হবে ।"
গঙ্গারামপুরের মহকুমা শাসক অভিষেক শুক্লা মৌখিকভাবে বলেন, "নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রচুর স্কুল আজ থেকে বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কারণ সেই সমস্ত স্কুলগুলোতে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে এবং সুষ্ঠুভাবে ভোট পরিচালনার জন্য দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন । আমরা তাদের নির্দেশ মেনে চলছি ।"
এই ঘটনায় সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল ৷ স্থানীয় তৃণমূল নেতা দুর্গা সরেন বলেন, "নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশ আসার জন্য বড় ক্ষতির মুখে পড়তে হল ছাত্রছাত্রী-সহ অভিভাবকদের । পরীক্ষা শেষ করার পরে নির্বাচন কমিশন যদি স্কুলগুলোকে নিত তাহলে খুব ভালো হত । দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বেশিরভাগই গ্রাম্য এলাকা । বিভিন্ন স্কুল ছুটি হওয়ার জন্য সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা থেকে বিমুখ হয়ে পড়বে । এরপরে স্কুল খুললে হয়তো এই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আর মূলস্রোতে পাওয়া যাবে না ।"
এদিকে স্কুল বন্ধের ঘটনায় পালটা শাসকদলকেই কাঠগড়ায় তুলেছে গেরুয়া শিবির ৷ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিজেপির জেলা এক্সিকিউটিভ বডির সদস্য ক্ষিতীশ মাহাতো বলেন, "প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এই নির্বাচন হয় । এটা পূর্বনির্ধারিত, রাজ্য সরকার জানে । পরীক্ষাগুলো আগেই নিয়ে নিলে পরে এই সমস্যা হত না । এমসিসি চালু হওয়ার আগে রাজ্য সরকারের বিকল্প একটা ব্যবস্থা করে রাখতে হত ।"