আইআইটি খড়গপুরে ফের ছাত্রমৃত্যু ! দুর্ঘটনা নাকি অন্য কোনও কারণ
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ক্যাম্পাসে একাধিক পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে । কিছুদিন আগেই প্রতিষ্ঠানের এক অধ্যাপকেরও অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল ।
Published : August 13, 2026 at 8:02 PM IST
খড়গপুর, 13 অগস্ট: ফের ছাত্রমৃত্যু আইআইটি খড়গপুরে । বুধবার বিকেলে নালন্দা কমপ্লেক্সের ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র অঙ্কিত শর্মার (19) । রাজস্থানের বাসিন্দা অঙ্কিতকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন । কী ভাবে তিনি ছাদ থেকে পড়লেন, দুর্ঘটনা নাকি অন্য কোনও কারণ- তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।
পুলিশ সূত্রে খবর, বিকেলের দিকে নালন্দা কমপ্লেক্সের কাছ থেকে অঙ্কিতকে পড়ে থাকতে দেখা যায় । নিরাপত্তাকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান । পরে তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । খড়গপুর ডিভিশনের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বুশরা বানো বলেন, "আইআইটি খড়্গপুরে ফের এক ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে । তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র । দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । এখনই কিছু বলা যাবে না । তদন্তে মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
আইআইটি খড়গপুরের ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তীও জানিয়েছেন, কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছে, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও ধারণা পাওয়া যায়নি । তাঁর বক্তব্য, নিরাপত্তাকর্মীর প্রাথমিক ধারণা, ক্লাসরুম কমপ্লেক্সের কাছেই অঙ্কিত পড়ে গিয়েছিলেন । ঘটনাটি 'অত্যন্ত মর্মান্তিক ও বিস্ময়কর' বলে মন্তব্য করে তিনি জানান, এখনও পর্যন্ত কোনও স্পষ্ট সূত্র বা যোগসূত্র মেলেনি । পুলিশের তদন্তেই ঘটনার বিস্তারিত কারণ সামনে আসবে ।
এদিকে অঙ্কিতের মৃত্যু ফের সামনে এনে দিল আইআইটি খড়গপুরের একের পর এক ছাত্রমৃত্যুর প্রশ্ন । সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ক্যাম্পাসে একাধিক পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে । কিছুদিন আগেই প্রতিষ্ঠানের এক অধ্যাপকেরও অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল ।
ছাত্রমৃত্যু ঠেকাতে প্রতিষ্ঠানের তরফে একাধিক উদ্যোগের কথাও বলা হয়েছে । ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী দায়িত্ব নেওয়ার পর পড়ুয়াদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়াতে 'সেতু' অ্যাপ-সহ বিভিন্ন উদ্যোগের কথা জানিয়েছিলেন । পড়ুয়াদের সমস্যা শোনা, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে । কিন্তু তার পরেও ফের এক পড়ুয়ার মৃত্যু ঘিরে প্রশ্ন উঠছে, তবে কি সেই উদ্যোগ যথেষ্ট নয় ? ক্যাম্পাসে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা ও মানসিক চাপ মোকাবিলায় আরও কী ব্যবস্থা প্রয়োজন, সেই প্রশ্নও সামনে এসেছে ।
তবে অঙ্কিতের মৃত্যুর কারণ নিয়ে এখনই কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইছে না পুলিশ । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা ৷