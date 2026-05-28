স্কুলে সামার ক্যাম্প চলাকালীন সুইমিং পুলে তলিয়ে মৃত্যু ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রের

স্কুলে সামার ক্যাম্প চলাকালীন সুইমিং পুলে তলিয়ে মৃত্যু ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রের
আসানসোল জেলা হাসপাতালে মৃত ছাত্রের ময়নাতদন্ত করা হবে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ ।
Published : May 28, 2026 at 3:11 PM IST
আসানসোল, 28 মে: স্কুলে সামার ক্যাম্পে অংশ নিয়ে সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে গিয়ে মৃত্যু হল ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রের । বৃহস্পতিবার সকালে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম নামী স্কুলে সেন্ট ভিনসেন্টে । মৃত ছাত্রের নাম অদ্বিক হিলারিয়ান । ছাত্রের বয়স 12 বছর ৷ মৃত ছাত্র আসানসোলের লোয়ার চেলিডাঙ্গার হুচুকপাড়ার বাসিন্দা । কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, ঘটনার পিছনে স্কুলের গাফিলতি আছে কি না, তা নিয়ে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ।
স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রীষ্মের ছুটিতে আসানসোল সেন্ট ভিনসেন্ট স্কুলে সামার ক্যাম্প চলছে । বৃহস্পতিবার সকালে সেই সামার ক্যাম্পে সাঁতারের প্রশিক্ষণ চলছিল । অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে অদ্বিকও সুইমিং পুলে নেমেছিল । সেই সময় হঠাৎই সে জলের তলায় তলিয়ে যায় বলে অনান্য ছাত্ররা জানিয়েছে । বিষয়টি সবার নজরে আসতেই দ্রুত তাকে উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । চিকিৎসকরা সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদেহের ময়নাতদন্ত আসানসোল জেলা হাসপাতালেই করা হবে । ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ । কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল এবং নিরাপত্তায় কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্কুল চত্বরে নেমে আসে শোকের পরিবেশ ।
হাসপাতালে পৌঁছন স্কুলের প্রিন্সিপাল রবি ভিক্টর, মৃত ছাত্রের পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা । পরিবারের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে হাসপাতাল চত্বর । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের একবার সুইমিং পুলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । কয়েক বছর আগেও আসানসোল ক্লাবে সুইমিং করতে গিয়ে এক ব্যবসায়ীর মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছিল । এবার স্কুল ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা । ফলে এই দুর্ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে অভিভাবকদের মধ্যে ।
অন্য এক অভিভাবক সৈকত চট্টরাজ বলেন, "আমার ছেলেও ওখানেই সাঁতার কাটে ৷ এই ধরনের ঘটনা কেন ঘটল ৷ ওখানের পরিস্থিতি না দেখলে বোঝা যাবে না ৷ এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা ৷ আমরা ভিনসেন্ট পরিবার ৷ প্রিন্সিপাল আমাদের পরিবার হিসাবে দেখেন ৷ প্রত্যেকটা শিক্ষক-শিক্ষিকা আমাদের পরিবারের সদস্যের মতো রেখেছেন ৷ এখন আমাদের পরিবারে যখন এত বড় বিপদ হয়েছে, তখন এর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া দরকার ৷ কোথায় গাফিলতি হয়েছে দেখা হোক ৷ আশা করব এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটবে না ৷ নিহত ছাত্রের পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা রইল ৷"
স্কুলের প্রিন্সিপাল রবি ভিক্টর বলেন, "স্কুলের তরফে কোনওরকম গাফিলতি রয়েছে কি না আমরা তদন্ত করে দেখব ৷ সেখানে ট্রেনার ছিল তাও কোনওভাবে ঘটনা ঘটে গিয়েছে ৷ এখন আমরা মূলত পরিবারের পাশে থাকার চেষ্টা করছি ৷ স্কুল কর্তৃপক্ষ ও বাকি অভিভাবকরা ওই ছাত্রের পরিবারের পাশে রয়েছে ৷"