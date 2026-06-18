মিড-ডে মিলে দ্বিতীয়বার চেয়েছিল খাবার, মেরে ছাত্রের কপাল ফাটিয়ে দিল স্কুলকর্মী !

মিড-ডে মিলে দ্বিতীয়বার চেয়েছিল খাবার, মেরে ছাত্রের কপাল ফাটিয়ে দিল স্কুলকর্মী !
বাড়িতে ফিরে ছেলের কপালে ক্ষতচিহ্ন দেখে প্রথমে দুর্ঘটনার আশঙ্কা করেছিলেন মা কবিতা মণ্ডল । পরে ছেলের কাছ থেকে পুরো ঘটনা শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে স্কুলে যান।
Published : June 18, 2026 at 3:31 PM IST
নদিয়া, 18 জুন: মিড-ডে মিলের খাবার দ্বিতীয়বার চাইতে গিয়েছিল সে । সেই 'অপরাধে' স্কুলের এক কর্মীর হাতে মার খেয়ে কপাল ফাটল পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রের ! এমনই অভিযোগ ঘিরে বৃহস্পতিবার উত্তেজনা ছড়াল নদিয়ার শান্তিপুরের কুতুবপুর জুনিয়র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে । ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় । পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ।
অভিযোগ, প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার সকালে স্কুলে এসেছিল পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র লব মণ্ডল । পরিবারের দাবি, মিড-ডে মিলের খাবার খাওয়ার পর সে আরও কিছু খাবার চাইতে গেলে বিদ্যালয়ের গেটম্যান সুমেরু বিশ্বাস তার উপর চড়াও হন । অভিযোগ, মারধরের জেরে লবের কপাল ফেটে রক্ত বের হতে শুরু করে ।
যদিও ঘটনার পর বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাই আহত ছাত্রকে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন । চিকিৎসার পর লব ও তার ভাই বাড়ি ফিরে যায় । বাড়িতে ফিরে ছেলের কপালে ক্ষতচিহ্ন দেখে প্রথমে দুর্ঘটনার আশঙ্কা করেছিলেন মা কবিতা মণ্ডল । পরে ছেলের কাছ থেকে পুরো ঘটনা শুনে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে স্কুলে যান । খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয় ।
আহত ছাত্র লব মণ্ডল জানায়, "আমাদের একবার খাবার দেওয়া হয়েছিল । সেটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমি আবার খাবার চাইতে গিয়েছিলাম । তখনই আমাকে মারধর করা হয় ।" তবে অতীতে কখনও তার সঙ্গে এমন আচরণ করা হয়নি বলেও জানায় সে ৷ লবের মা কবিতা মণ্ডলের অভিযোগ, "ছেলে যখন বাড়ি ফিরল, তখন কপাল কাটা দেখে আমি ভয় পেয়ে যাই । পরে জানতে পারি স্কুলের গেটম্যান ওকে মেরেছে । আমি চাই তিনি সামনে এসে ক্ষমা চান । পাশাপাশি প্রশাসনের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছি ।"
ঘটনার বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোপাল সরকার বলেন, "ঘটনার সময় আমরা অফিসে ছিলাম । পরে সুমেরু নিজেই এসে জানায় যে তার ভুল হয়েছে এবং সে একটি শিশুকে মেরেছে । সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওই ছাত্রকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় । তবে প্রকৃত ঘটনা কী, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে । প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে ঘটনাটি অনভিপ্রেত ও আকস্মিক ।"
ঘটনার জেরে স্কুলে নিরাপত্তা ও ছাত্রদের প্রতি আচরণ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে । মিড-ডে মিল প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য যেখানে শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিত করা, সেখানে খাবার চাওয়াকে কেন্দ্র করে এমন অভিযোগ সামনে আসায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকদের একাংশ । পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে । অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে ।