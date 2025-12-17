ক্যান্টিনের খাবারের দাবিতে মধ্যরাতে থালা বাজিয়ে বিক্ষোভ ছাত্রীদের, উত্তাল 'হেরিটেজ' ক্যাম্পাস

ক্যান্টিনের খাবারের দাবিতে মধ্যরাতে থালা বাজিয়ে বিক্ষোভ ছাত্রীদের, উত্তাল 'হেরিটেজ' ক্যাম্পাস
কুপন থাকা সত্ত্বেও কেন সারামাস খাবার দেওয়া হবে না, এই দাবিতে বিক্ষোভ ৷ মাঝরাতে উত্তেজনা বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসে ৷
Published : December 17, 2025 at 10:29 AM IST
বোলপুর, 17 ডিসেম্বর: ক্যান্টিনে খাবারের দাবিতে মধ্যরাতে থালা বাজিয়ে বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ আবাসিক ছাত্রীদের ৷ অভিযোগ, কুপন থাকা সত্ত্বেও 22 ডিসেম্বর পর্যন্তই খাবার দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে ক্যান্টিন কর্তৃপক্ষ । পড়ুয়াদের দাবি, পরীক্ষা-সহ নানান কর্মসূচি রয়েছে, তাই পুরো ডিসেম্বর মাসজুড়ে খাবার দেওয়া হোক ৷ মধ্যরাতে বিক্ষোভের জেরে উত্তাল হয়ে ওঠে 'হেরিটেজ' ক্যাম্পাস ৷ পরে নিরাপত্তারক্ষীরা এসে ছাত্রীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন ৷
এই প্রসঙ্গে যদিও বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতীগ ঘোষ বলেন, "ছাত্রীদের অভিযোগের বিষয়টি ছাত্র পরিচালক দেখছেন ৷ সমাধান বের হবে ।"
বিশ্বভারতীর আবাসিক পড়ুয়ারা সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনের খাবার খান ৷ তার জন্য প্রতি মাসে টাকা দিয়ে কুপন সংগ্রহ করে রাখতে হয় । সেই মতো ডিসেম্বর মাসের কুপন সংগ্রহ করে রেখেছেন পড়ুয়ারা ৷ অভিযোগ, সারা মাসের কুপন থাকা সত্ত্বেও ক্যান্টিন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে 22 ডিসেম্বর পর্যন্তই খাবার দেওয়া হবে । আর এই মাসে দেওয়া হবে না ৷ এর কারণ হল, 23 ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা । যার সম্পূর্ণ পরিচালনার দায়িত্ব থাকে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের উপর ।
কিন্তু, পড়ুয়াদের দাবি, পরীক্ষা ও নানান কর্মসূচি রয়েছে । তাই কেন কুপন থাকা সত্ত্বেও পুরো মাস ক্যান্টিন থেকে খাবার দেওয়া হবে না ৷ এই মর্মে মধ্যরাতে থালা বাজিয়ে শুরু হয় ছাত্রীদের বিক্ষোভ । বিভিন্ন আবাসিক ছাত্রীরা 'হেরিটেজ' ক্যাম্পাসে বেরিয়ে এসে প্রতিবাদ শুরু করে ৷ হিন্দি ভবনের সামনের রাস্তায় বসে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্রীরা ৷ পরে বিশ্বভারতীর নিরাপত্তা আধিকারিক সুপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নিরাপত্তারক্ষীরা এসে ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ দিনে এই বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে, এই আশ্বাস দেওয়ায় কয়েকঘণ্টা পর ওঠে ছাত্রীদের বিক্ষোভ ।
বিক্ষোভকারী ছাত্রীদের মধ্যে অঙ্কিতা রাজ সিং, নাসরিন খাতুন, বিলকিস খাতুন বলেন, "আমরা গরু-ছাগল নাকি যে হঠাৎ করে বলবে 22 তারিখের পর আর খাবার দেওয়া হবে না ৷ আমরা তো সারা মাসের কুপন কেটে রেখেছি ৷ প্রত্যেকের কোনও না কোনও কাজ, সমস্যা আছে ৷ বাড়ি নাও যেতে পারে ৷ তাই আমাদের স্পষ্ট দাবি কুপন কেটে রেখেছি, পুরো মাস খাবার দিতে হবে ৷ আর এই বিষয়টার সমাধান করতে হবে ৷ তা না হলে প্রয়োজনে আমরা কুপন বয়কট করব, ক্যান্টিনের খাবার আর খাব না ।"
প্রসঙ্গত, বিশ্বভারতীর বিভিন্ন ক্যান্টিনের খাবারের মান নিয়েও ভুরি ভুরি অভিযোগ রয়েছে । এই নিয়ে একাধিকবার ছাত্র আন্দোলনে উত্তালও হয়েছে বিশ্বভারতী । দায়িত্ব পেয়েই খাবারের মান খতিয়ে দেখতে সরেজমিনে ঘুরে দেখেছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ । কিন্তু, এবার খাবারের মান নয়, কুপন থাকা সত্ত্বেও সারা মাস খাবার দেওয়া হবে না বলায় মধ্যরাতে উত্তাল হয় 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস ।