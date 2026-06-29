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তারাতলায় বিপর্যয়: স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়রদের তলব কর্পোরেশনে, শুনানিতে কী হল?

সোমবার কলকাতা পুরনিগমের ডিজি (বিল্ডিং)-এর কাছে হাজিরা দেন এলবিএস, স্ট্রাকচারাল রিভিউয়ার, জিও স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ররা৷

Taratala Disaster
তারাতলায় বিপর্যয়: স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়রদের তলব কর্পোরেশনে, শুনানিতে কী হল? (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 29, 2026 at 9:42 PM IST

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কলকাতা, 29 জুন: তারাতলা-কাণ্ডে এবার কলকাতা কর্পোরেশনের বিল্ডিং বিভাগের ডিজি শুনানির জন্য তলব করলেন এলবিএস, স্ট্রাকচারাল রিভিউয়ার, জিও স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়রদের। কেএমসি আইন 1980-র ধারা 414(4) অনুসারে তাঁদের শুনানিতে ডাকা হয় সোমবার। এদিন তাঁরা আইনজীবী-সহ হাজিরা দেন ডিজির কাছে। তাঁদের আইনজীবী অমিত গুপ্তের দাবি, তাঁর মক্কেলদের অন্ধকারে রেখে, না জানিয়ে সব করা হয়েছে। তাঁদের যে কোনোভাবে দোষারোপ না করা হয়। এই নিয়ে তাঁরা লিখিত বক্তব্য জমা করেছেন।

পি-2 ট্রান্সপোর্ট ডিপো রোডের একটি ভবনে আকস্মিক ধস৷ ঘটনাস্থল কলকাতার 80 নম্বর ওয়ার্ড, যা 9 নম্বর বোরোর অধীনে পড়ছে৷ তারাতলায় নির্মীয়মান গোডাউন ভেঙে পড়ার ঘটনায় সরকারি খাতায় এইভাবে নথিভুক্ত হয়েছে৷ সেই নিয়েই শুরু হয়েছে তদন্ত৷ কীভাবে এই দুর্ঘটনা হল, কারা দোষী, তা বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে৷ তারই একটি অঙ্গ হিসেবে এদিন কলকাতা পুরনিগমের ডিজি (বিল্ডিং)-এর নোটিশ পেয়ে হাজিরা দেন ওই নির্মীয়মান গোডাউনের জিও স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়র শান্তনু মিত্র, এলবিএস সুপ্রতিম চৌধুরী ও রিভিউয়ার রূপককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়৷

আইনজীবী অমিত গুপ্তর বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

তাঁদের সঙ্গে ছিলেন তাঁদের আইনজীবী অমিত গুপ্ত৷ শুনানি শেষে তিনি ইটিভি ভারত-কে বলেন, ‘‘গত বৃহস্পতিবার আমার মক্কেলদের বিল্ডিং বিভাগ শো-কজ করে। কারণ, তাঁরা কলকাতা কর্পোরেশনের তালিকাভুক্ত স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়র। সেই শো-কজের উত্তর সেই দিনেই দিয়েছি। গতকাল একটি শুনানির নির্দেশিকা জারি করা হয়। আজ আসতে বলা হয়। সেই কারণে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের লিখিত বিবৃতি দিয়েছি। তাতে পরিষ্কার বলেছি এই নির্মাণ বিপর্যয় ক্ষেত্রে আমার মক্কেলদের কোনও ভূমিকা নেই।’’

তাঁর দাবি, ‘‘আমার মক্কেল একটা প্রস্তাবিত নকশা দিয়েছিল। তারপর মালিকপক্ষ বেহারা ব্রাদার্স কোনও সময় স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়র, জিও স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়র, স্ট্রাকচারাল সুপারভাইজার - কারও সঙ্গেই যোগাযোগ করেনি। তাঁদের বিন্দুমাত্র জানায়নি বাড়িটা শুরু করেছে। এটাও দেখা গিয়েছে, যেটা প্রস্তাবিত স্ট্রাকচার ছিল, সেই মাফিক কোনও কাজ হয়নি। নির্মাণস্থলে মাটি পরীক্ষা হয়নি। কর্পোরেশনের বিল্ডিং আইন ও পুর আইন 1980 অনুসারে মাটি পরীক্ষা করার পর সেই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং হয়। যিনি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়র ছিলেন, আমার মক্কেল, তাঁকে মাটি পরীক্ষা করতে ডাকাও হয়নি।’’

Taratala Disaster
শুনানির জন্য কর্রোপরেশনের নোটিশ (নিজস্ব ছবি)

ওই আইনজীবী আরও বলেন, ‘‘ডাকা না হওয়ায় এমন কোনও নির্মাণ কাঠামোর নকশা তৈরি হয়নি। ফলে সেই নির্মাণের কোনও নকশা জমা পড়েনি। তাঁরা এসব ছাড়াই কাজ শুরু করে দেয়। কবে কাজ শুরু হল? কবে বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন হল? এই বিষয় কাউকেই এঁরা জানায়নি। মালিকরা যথারীতি নকশার বাইরে কোনও নজরদারির আওতায় না থেকে কাজ করেছে। প্রস্তাবিত নকশায় যা ছিল, সেই মতো কোনও কাজই হয়নি। সেটাই মক্কেলের থেকে জানলাম। ডিজি বিল্ডিং-কে লিখিত জানালাম। আমরা মক্কেলরা দুঃখিত, ব্যথিত এমন ঘটনা ঘটেছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না।’’

Taratala Disaster
আইনজীবী অমিত গুপ্ত (নিজস্ব ছবি)

আইনজীবী অমিত গুপ্তর আরও দাবি যে তাঁর মক্কেলরা এই ঘটনার পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন৷ এদিকে কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে জানা যাচ্ছে, এদিনের শুনানিতে আধিকারিকরা সন্তুষ্ট না হলে লাইসেন্স বাতিল করতে পারে। পাশাপাশি তাঁদের বিরুদ্ধে থানায় বিল্ডিং বিভাগের তরফে এফআইআর করা হতে পারে।

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KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION
তারাতলায় বিপর্যয়
কর্পোরেশন
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