তাঁকে অন্ধকারে রেখেই নির্মাণ ! তারাতলা-কাণ্ডে প্রশাসকের কাছে দাবি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের
আইনজীবীর দাবি, তাঁর মক্কেলকে অন্ধকারে রেখেই প্রোমোটার ও ডেভলপার কাজ শুরু করেছে । শুধু তাই নয়, তারা মাটি পরীক্ষা নিজেরাই অন্য কোথাও করেছে ।
Published : July 11, 2026 at 7:00 PM IST
কলকাতা, 11 জুলাই: কলকাতা পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগের ডিজির পর এবার কলকাতার প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডের কাছে হাজিরা দিলেন তারাতলা বিপর্যয়ে নাম জড়ানো স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার শান্তনু দত্ত । সঙ্গে ছিলেন তাঁর আইনজীবী অমিত গুপ্ত । আইনজীবীর দাবি, তাঁর মক্কেলকে অন্ধকারে রেখেই প্রোমোটার ও ডেভলপার কাজ শুরু করেছে । শুধু তাই নয়, তারা মাটি পরীক্ষা নিজেরাই অন্য কোথাও করেছে । এই বিষয়ে কিছুই জানেন না তাঁর মক্কেল শান্তনু ।
কোনও নির্মাণ শুরুর ক্ষেত্রে এলবিএস, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারদের দায়িত্ব থাকে প্রোপোজ প্ল্যান তৈরি করে দেওয়ার । এর পর মালিক বা প্রোমোটারের দায়িত্ব, কলকাতা পুরনিগম যখন সেই প্ল্যান অনুমোদন দেয়, তখন কাজ শুরুর আগে এলবিএসদের সেটা জানাতে হবে । স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারদেরও বিষয়টি জানাতে হবে । তারপর তাঁরা গিয়ে মাটি পরীক্ষা করবেন । ঢালাই বা নির্মাণ কাজ শুরু হলে মান ও নকশা অনুসারে কাজ হচ্ছে কি না সেটা তাঁরা নজরদারি চালাবেন । শান্তনু দত্তের আইনজীবীর দাবি, কাজ শুরু হয়েছে এটাই জানানো হয়নি তাঁদের । এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দোষ মালিকের । তারা অন্য ঠিকাদার ধরে কাজ করিয়েছে । তার জেরেই তারাতলায় এই বিপর্যয় ও এমন মর্মান্তিক ঘটনা । যেখানে চলে গিয়েছে 16টি প্রাণ ৷
আইনজীবী অমিত গুপ্ত বলেন, "আজ প্রশাসকের কাছে আমরা গোটা বিষয়টি তুলে ধরেছি । ডিজি বিল্ডিং-এর কাছেও যা বলেছিলাম, সেই একই কথা এখানেও প্রশাসকের কাছে তুলে ধরলাম । তিনি শুনে একটি বিষয় বলেন । সেটা হল, শান্তনু বাবুর একবার খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল । আমরা সেই বিষয়ে বলেছি, হ্যাঁ সেটা কেরলে ভালো হতো ।"
যদিও এদিন শান্তনু দত্ত হাজিরা দিয়ে বেরোনোর সময় তাঁকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে রাজি হননি । তিনি বলেন, "আমার আইনজীবী যা বলার বলেছেন । এই নিয়ে আমি কিছু বলব না ৷"
এদিন শুনানিতে শান্তনু দত্ত ও তাঁর আইনজীবী ছাড়াও ছিলেন প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে, ডিজি বিল্ডিং উজ্জ্বল সরকার ও আইন বিভাগের কর্তারা । প্রশাসক এদিনের বক্তব্য শুনে আইন বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেবেন । তবে আজ যে কারণে ডাকা হয়েছিল, অর্থাৎ শান্তনু দত্তের লাইসেন্স বাতিল করা হবে কি না, সেই বিষয়টি নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি বলেই জানিয়েছেন আইনজীবী অমিত গুপ্ত ।