ছেলে জেলে, এবার নির্মল ঘোষের গ্রেফতারির জোরালো দাবি পানিহাটিতে
বিধানসভার প্রাক্তন মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ কবে গ্রেফতার হবেন তা নিয়ে পানিহাটিতে জোর জল্পনা চলছে। আপাতত পুলিশের খাতায় তিনি 'ফেরার'।
Published : July 15, 2026 at 6:28 PM IST
খড়দা, 15 জুলাই: তোলাবাজি ও বিজেপি কর্মীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে ইতিমধ্যে ছেলে গ্রেফতার হয়েছেন। এবার বিধানসভার প্রাক্তন মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ কবে গ্রেফতার হবেন তা নিয়ে পানিহাটিতে জোর জল্পনা চলছে। আপাতত পুলিশের খাতায় তিনি 'ফেরার'। অথচ ঋতব্রত-তৃণমূলের বৈঠকে তিনি দিব্যি যোগ দিয়েছেন। তবে কি নির্মলকে ঘিরে রাজনীতির অন্দরে 'চোর পুলিশ' খেলা চলছে ? প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে।
যদিও পানিহাটির বিধায়ক তথা আরজি করের নিহত চিকিৎসকের মা সাফ বলেন, "কান টানলে মাথা আসে। নির্মল ঘোষ নিশ্চিত গ্রেফতার হবেন।"
গত তিন দশক ধরে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের রাজনীতিতে নির্মল ঘোষ অবিসংবাদী নেতা হয়ে উঠেছেন। মাঝে একবার বাদ দিলে 1996 সাল থেকে 2026 সাল পর্যন্ত প্রায় 25 বছর ধরে তিনি পানিহাটির বিধায়ক ছিলেন । দীর্ঘদিন তিনি তৃণমূল সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতকের পদও সামলেছেন।
সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস তাঁকে টিকিট দেয়নি। পরিবর্তে পানিহাটি কেন্দ্রে আরজি করের নিহত চিকিৎসকের মায়ের বিরুদ্ধে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে নির্মলবাবুর ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষ লড়াই করেছিলেন। ভোটপ্রচার পর্বে তীর্থঙ্করের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, তিনি বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগও রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে পুকুর ভরাটেরও।
বিধানসভা নির্বাচনে পানিহাটি কেন্দ্রে জয়লাভ করেছেন আরজি করের নিহত চিকিৎসকের মা । রাজ্যে পালাবদল হতেই নির্মল ঘোষ ও তাঁর ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষের বিরুদ্ধে পানিহাটির বাসিন্দারা সরব হয়েছেন । ছেলের বিরুদ্ধে তোলাবাজি ও বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযুক্ত রয়েছেই । বাবা নির্মল ঘোষের বিরুদ্ধেও বাসিন্দারা সোচ্চার হয়েছেন।
2024 সালে পার্থ সরকার নামে পানিহাটির এক যুবক এক কোটি টাকার লটারি জিতেছিলেন । অভিযোগ, নির্মল ঘোষের অনুগামী তৃণমূল কাউন্সিলর জয়ন্ত দাস ও রেস্তোরাঁর মালিক সুশান্ত সরকার পার্থকে জোর করে তুলে নিয়ে নির্মল ঘোষের বাড়িতে নিয়ে যায় । সেখানে তাঁর কাছ থেকে এক কোটি টাকার ওই লটারি টিকিট কেড়ে নেওয়া হয় বলেও অভিযোগ । পার্থ সরকার তখন থানায় অভিযোগ জানালেও পুলিশ কোনও সক্রিয়তা দেখায়নি বলে দাবি।
অবশেষে রাজ্যে পালাবদল হতেই পার্থ, নির্মল ঘোষ ও তাঁর ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ দায়ের হতেই নির্মল ঘোষ 'নিখোঁজ' হয়ে গিয়েছেন। পুলিশের খাতাতেও তাঁকে 'নিখোঁজ' হিসেবে দেখানো হয়েছে। যদিও কলকাতায় 'ঋতব্রত-তৃণমূলে'র সভায় তাঁকে বেমালুম দেখা গিয়েছে।
পুলিশ প্রথমে নির্মল ঘোষের অনুগামী কাউন্সিলর জয়ন্ত দাসকে গ্রেফতার করে। তারপর গ্রেফতার করা হয় রেস্তোরাঁর মালিক সুশান্ত সরকারকে। অবশেষে নির্মলবাবুর ছেলে তীর্থঙ্করকে পুলিশ দক্ষিণেশ্বর এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে। গত সোমবার আদালত তাকে ছ'দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। ছেলে গ্রেফতার হয়েছেন, এবার বাবা নির্মল ঘোষ কবে গ্রেফতার হবেন তা নিয়ে রাজনৈতিক জল্পনা শুরু হয়েছে। 'ঋতব্রত-তৃণমূলে'র সভায় নির্মল ঘোষকে দেখা গেলেও পুলিশ বলছে, তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি নির্মল ঘোষও 'ভালো তৃণমূল' তকমা পেয়ে গেলেন?
পানিহাটির বিধায়ক যদিও সাফ বলছেন, "ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষ গ্রেফতার হয়েছেন। বাবা নির্মল ঘোষ পালিয়ে বেড়াতে পারবেন না। কান টানলে মাথা আসবে। তিনি গ্রেফতার হবেনই। পানিহাটির মানুষ সেই দিন খুশি হবেন, যেদিন নির্মল ঘোষ গ্রেফতার হবেন।" তিনি আরও বলেন, "সেদিন উনি ঋতব্রত-তৃণমূলের সভায় যোগ দিয়েছিলেন। ঋতব্রত বলেছেন, ওনাকে ডাকা হয়নি। অন্য নির্মল ঘোষকে ডাকা হয়েছিল। আসলে বাঁচার জন্য উনি খড়কুটোর মতো সামনে যা পাচ্ছেন, তাই আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তিনি পার পাবেন না। নির্মল ঘোষ ও তাঁর ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষ আমার মেয়ের হত্যাকাণ্ডের প্রমাণ লোপাটের জন্য তড়িঘড়ি তার দেহ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার শাস্তি ওনাকে পেতেই হবে।"
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