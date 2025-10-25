ETV Bharat / state

দামোদরে প্রবল স্রোত, ছট পুজোয় ডিভিসিকে কম জল ছাড়তে অনুরোধ জেলাশাসকের

পশ্চিম বর্ধমানের জেলা শাসক এস পোন্নাবলম শনিবার আসানসোলের হিরাপুর থানার অন্তর্গত দামোদর নদে ভূতনাথ ঘাট পরিদর্শনে যান ।

Paschim Bardhaman DM
দামোদর নদে ভূতনাথ ঘাট পরিদর্শনে পশ্চিম বর্ধমানের জেলা শাসক এস পোন্নাবলম (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 25, 2025 at 6:26 PM IST

2 Min Read
আসানসোল, 25 অক্টোবর: সামনেই ছট পুজো। কিন্তু দামোদর দিয়ে বইছে প্রবল স্রোত। ফলে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে ছট ঘাটগুলি। লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয় আসানসোলের হিরাপুর থানার অন্তর্গত দামোদরে ভূতনাথ মন্দির ছট ঘাটে। এছাড়াও বরাকরে বরাকর নদী, ডিসেরগড়ে দামোদর নদীঘাট তো আছেই। পশ্চিম বর্ধমানের জেলা শাসক এস পোন্নাবলম ঘাট পরিদর্শন করতে এসে জানালেন, "নদীর জলের মধ্যে কারেন্ট রয়েছে বেশ কিছু জায়গায়। আমরা ডিভিসিকে অনুরোধ করেছি এই কদিন জল কম ছাড়তে।"

সোমবার এবং মঙ্গলবার ছট পুজো। সূর্যকে অর্ঘ্য প্রদান করতে এই দুই দিন দামোদর নদে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয় আসানসোল মহকুমার বিভিন্ন স্থানে। যাতে কোনও ধরনের দুর্ঘটনা বা অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই কারণে সচেষ্ট রয়েছে জেলা প্রশাসন। শনিবার আসানসোলের হিরাপুর থানার অন্তর্গত দামোদর নদে ভূতনাথ ঘাট পরিদর্শনে যান পশ্চিম বর্ধমানের জেলা শাসক এস পোন্নাবলম। আসানসোলের মহকুমা শাসক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য-সহ ডিসি ট্রাফিক পিভিজি সতীশ এবং পৌর প্রতিনিধিরা। তারা ছটঘাটে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দেখার পাশাপাশি রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, আলো, পোশাক পাল্টানোর রুম সব কিছুই খতিয়ে দেখেন।

পরিদর্শনের শেষে জেলা শাসক এস পোন্নাবলম জানিয়েছেন "ছটপুজোর সময় কোনও রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে দামোদর নদে আগে থেকেই রাখা থাকছে স্পিড বোট। থাকছে দুর্যোগ মোকাবিলার প্রশিক্ষিত কর্মীরা। কুইক।রেসপন্স টিম থাকবে। এছাড়াও মাইকে ঘোষণা করা হবে সব সময়। পার্কিং, ট্রাফিকিং নিয়ন্ত্রণ পুলিশ বিভাগ দেখছে এবং অন্যান্য যাবতীয় পরিষেবা এখানকার ছট কমিটি ও আসানসোল পৌরনিগমের পক্ষ থেকে দেখা হবে।

জেলাশাসক এস পোন্নাবলম আরও জানান "নদীতে বেশ কয়েকটি জায়গায় স্রোত বা কারেন্ট রয়েছে। আমরা ডিভিসিকে ইতিমধ্যেই অনুরোধ করেছি যাতে এই সময়কালে বেশি জল না ছাড়া হয়।"

প্রসঙ্গত বরাকর নদীতে বরাকর শহরের ছটঘাট এবং দামোদর নদীতে ডিসেরগড় ও আসানসোলের হিরাপুরের ভূতনাথ মন্দিরের ছটঘাটে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয় এই ছট পূজার সময়। এ বছর অতিরিক্ত জল ছাড়ার কারণে দামোদর একেবারে কানায় কানায় ভর্তি রয়েছে। সেই কারণে দুর্ঘটনা রোধে জল ছাড়ার পরিমাণ কম করতে বলা হয়েছে।

