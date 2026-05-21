গরু-মোষ জবাইয়ে কড়াকড়িতে বাঘ-সিংহের পাতে মাংসের টান ! চাপে চিড়িয়াখানা-বেঙ্গল সাফারি

গরু-মোষ জবাইয়ে কড়াকড়িতে বাঘ-সিংহের পাতে মাংসের টান ! চাপে চিড়িয়াখানা-বেঙ্গল সাফারি
বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘদিন রেড মিটের ঘাটতি চলতে থাকলে মাংসাশী প্রাণীদের স্বাস্থ্যে প্রভাব পড়তে পারে । শুভদীপ রায় নন্দী ও সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন ৷
Published : May 21, 2026 at 6:26 PM IST
কলকাতা ও শিলিগুড়ি, 21 মে: রাজ্যে গরু ও মোষ জবাইয়ে কড়াকড়ির জেরে এবার প্রভাব পড়ল চিড়িয়াখানা ও সাফারি পার্কের প্রাণীদের খাবারে । বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ, জাগুয়ারের মতো মাংসাশী প্রাণীদের জন্য প্রয়োজনীয় গরু ও মোষের মাংস পর্যাপ্ত পরিমাণে মিলছে না বলে অভিযোগ উঠেছে । ফলে উদ্বেগে আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের বেঙ্গল সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ ।
সম্প্রতি রাজ্য সরকারের তরফে জারি হওয়া নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ আইন, 1950 অনুযায়ী নির্দিষ্ট শংসাপত্র ছাড়া গরু, বলদ, গাভী, মোষ বা মহিষের বাচ্চা জবাই করা যাবে না । পশুর বয়স 14 বছরের বেশি হতে হবে অথবা অসুস্থ ও কর্মক্ষমতাহীন হলে তবেই জবাইয়ের অনুমতি মিলবে । সেই সঙ্গে অনুমোদিত কসাইখানাতেই জবাইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আর এই নিয়ম কার্যকর হতেই বাজারে গরু ও মোষের মাংসের জোগানে টান পড়েছে বলে অভিযোগ ।
সূত্রের খবর, কলকাতায় গরু ও মোষের মাংসের দাম কেজিতে দেড়শো থেকে দু'শো টাকা পর্যন্ত বেড়েছে । বহু জায়গায় সরবরাহও কমে গিয়েছে । তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে রাজ্যের চিড়িয়াখানাগুলিতে । বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম পর্যটন কেন্দ্র বেঙ্গল সাফারি পার্ক এখন বড় চ্যালেঞ্জের মুখে।
সাফারি পার্ক সূত্রে জানা গিয়েছে, সেখানে 11টি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, তিনটি চিতাবাঘ, কুমির, ঘড়িয়াল-সহ প্রায় 25টির বেশি মাংসাশী প্রাণী রয়েছে । এদের জন্য প্রতিদিন গড়ে 300 থেকে 500 কেজি গরু ও মোষের মাংস প্রয়োজন হয় । একটি পূর্ণবয়স্ক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে দৈনিক 8 থেকে 10 কেজি এবং চিতাবাঘকে প্রায় 8 কেজি মাংস খাওয়ানো হয় । শীতকালে বা গর্ভবতী প্রাণীদের ক্ষেত্রে খাদ্যের পরিমাণ আরও বাড়ানো হয় ।
জানা গিয়েছে, এতদিন মূলত নকশালবাড়ি এলাকা থেকেই বেঙ্গল সাফারির জন্য মাংস সরবরাহ করা হত । কিন্তু সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে সেখানে সরবরাহে সমস্যা তৈরি হয়েছে । ফলে বিকল্প হিসেবে চিকেন, শুয়োর বা ছাগলের মাংস দেওয়ার কথা ভাবা হলেও তাতে খরচ অনেকটাই বাড়বে বলে আশঙ্কা কর্তৃপক্ষের ।
এই পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রাণীপ্রেমী ও বিশেষজ্ঞরাও । 'সলিটরি নেচার অ্যান্ড অ্যানিম্যাল প্রোটেকশন' এর সম্পাদক কৌস্তভ চৌধুরী বলেন, "বাঘ বা চিতাবাঘের মতো প্রাণীদের শারীরিক শক্তি ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তির জন্য গরু বা মহিষের মাংস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তারা তো জঙ্গলে নেই যে নিজেরা শিকার করবে । তাই সরকারকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে ।"
অন্যদিকে, আলিপুর চিড়িয়াখানা সূত্রে খবর, বাঘ, সিংহ ও জাগুয়ারদের জন্য প্রতিদিন 10 থেকে 12 কেজি করে রেড মিট প্রয়োজন হয় । শীতকালে গোটা চিড়িয়াখানায় দিনে প্রায় 175 কেজি এবং গরমকালে 145 কেজি মাংস লাগে । চিড়িয়াখানার অধিকর্তা তৃপ্তি শাহ জানিয়েছেন, "সারা বছর চিকেন দিয়ে কাজ চালানো সম্ভব নয় । সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে ।"
যদিও রাজ্য জু অথরিটির এক আধিকারিক দাবি করেছেন, "শুধু গরুর মাংস নয়, মোষের মাংসও দেওয়া হয় । অনুমোদিত কসাইখানা থেকেই সরবরাহ করা হচ্ছে । এখনও পর্যন্ত বড়সড় সংকটের খবর আমাদের কাছে আসেনি ।"
তবে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে বেঙ্গল সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষও । পার্কের ডিরেক্টর ই বিজয় কুমার জানিয়েছেন, "এখনও পর্যন্ত সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে । তবে বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে ।"
প্রাণী বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘদিন রেড মিটের ঘাটতি চলতে থাকলে মাংসাশী প্রাণীদের স্বাস্থ্যের উপর তার প্রভাব পড়তে পারে । তাই দ্রুত বিকল্প ব্যবস্থা না হলে রাজ্যের চিড়িয়াখানা ও সাফারি পার্কগুলির সামনে বড় সঙ্কট তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে ।