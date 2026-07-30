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দালালরাজ-দুর্নীতি রুখতে 'জিরো টলারেন্স', উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে কড়া বার্তা মন্ত্রীর, তদারকিতে নোডাল অফিসার

রোগী হয়রানি রুখতে কড়া নজরদারি, হাসপাতালের সর্বত্র বসবে 'সব পরিষেবা বিনামূল্যে' বোর্ড। ক্যানসার কেয়ার, ক্রিটিক্যাল কেয়ার ও সুপার স্পেশালিটি প্রকল্প দ্রুত শেষ করার আশ্বাস ।

North Bengal Medical College
উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালের বৈঠকে প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 30, 2026 at 10:29 PM IST

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শিলিগুড়ি, 30 জুলাই: উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় সরকারি হাসপাতালকে ঘিরে দীর্ঘদিনের অভিযোগ- দালালচক্রের দৌরাত্ম্য, রোগী হয়রানি, পরিকাঠামোগত প্রকল্পের ধীরগতি এবং পরিষেবার নানা ত্রুটি । সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই এ বার কড়া বার্তা দিল রাজ্য সরকার । উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কোনও ধরনের দুর্নীতি, দালালরাজ বা বেআইনি লেনদেন বরদাস্ত করা হবে না, স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন ।

বৃহস্পতিবার হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক শেষে প্রতিমন্ত্রী জানান, হাসপাতালের পরিষেবায় স্বচ্ছতা ফেরানো এবং বহুদিন ধরে আটকে থাকা পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করাই এখন সরকারের প্রধান লক্ষ্য । সেই উদ্দেশ্যেই প্রতিটি বড় প্রকল্পের জন্য আলাদা নোডাল অফিসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।

'দালালরাজের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স'

বৈঠকে হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ এবং মর্গে অতিরিক্ত টাকা আদায় ও দালালচক্রের সক্রিয়তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রতিমন্ত্রী । তিনি বলেন, "আমাদের সরকারের নীতি একটাই, জিরো টলারেন্স । কোনও চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী বা হাসপাতালের কর্মীর সঙ্গে দালালচক্রের যোগসাজশ প্রমাণিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে । কোনওভাবেই এই সংস্কৃতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না ।"

তাঁর বক্তব্য, সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখতে প্রশাসনকে আরও সক্রিয় হতে হবে ।

'সব পরিষেবা বিনামূল্যে', হাসপাতাল জুড়ে নতুন বার্তা

রোগী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা যাতে দালালদের খপ্পরে না পড়েন, সে জন্য হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গায় দিকনির্দেশক ম্যাপ, তথ্যফলক এবং বড় সাইনবোর্ড বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । সেখানে স্পষ্টভাবে লেখা থাকবে: "এখানে সমস্ত সরকারি পরিষেবা বিনামূল্যে পাওয়া যায় ।"

একই সঙ্গে হাসপাতালের 'মে আই হেল্প ইউ' ডেস্ক আরও কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে রোগীরা সরাসরি প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহায়তা পান ।

প্রতিটি বড় প্রকল্পে থাকবেন নোডাল অফিসার

দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ঝুলে থাকার বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রতিমন্ত্রী । তাঁর কথায়, "প্রতিবার বৈঠকে একই সমস্যা উঠে আসে, কিন্তু তার বাস্তব সমাধান হয় না । তাই প্রতিটি বড় প্রকল্পের জন্য একজন করে নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হবে । তিনি নিয়মিত কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পরবর্তী বৈঠকে রিপোর্ট পেশ করবেন ।"

এই নোডাল অফিসাররাই ক্যানসার কেয়ার ইউনিট, 50০ শয্যার ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক এবং সুপার স্পেশালিটি ব্লকের কাজের অগ্রগতি তদারকি করবেন ।

কার্ডিয়াক পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ

উত্তরবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই উন্নত হৃদরোগ চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ রয়েছে । সেই প্রসঙ্গেও আশ্বাস দিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী । তিনি জানান, ক্যাথল্যাব দ্রুত চালু করা এবং কার্ডিয়াক সার্জারি শুরু করার জন্য স্বাস্থ্য ভবরের সঙ্গে আলোচনা চলছে । প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের দায়িত্বও নোডাল অফিসারের উপর থাকবে, যাতে চিকিৎসকরা নির্বিঘ্নে পরিষেবা দিতে পারেন ।

মেরামত হবে সুপার স্পেশালিটি ব্লক

সুপার স্পেশালিটি ভবনের ভেঙে পড়া ফলস সিলিং নিয়েও এ দিন আলোচনা হয় । প্রতিমন্ত্রী জানান, ইলেকট্রিক্যাল ও সিভিল কাজের টেন্ডার দ্রুত শেষ করে আগামী তিন থেকে চার মাসের মধ্যে মেরামতের কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে ।

কবে শেষ হবে বড় প্রকল্প ?

সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী আট থেকে ন'মাস থেকে এক বছরের মধ্যে ক্যানসার কেয়ার ইউনিট এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লকের কাজ শেষ করে পরিষেবা চালু করার লক্ষ্য রয়েছে । অন্যদিকে, সুপার স্পেশালিটি ব্লকের কয়েকটি বিভাগ ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে । বাকি বিভাগগুলি আগামী দেড় থেকে দু'বছরের মধ্যে চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ।

পরিচ্ছন্নতাতেও জোর

হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের সঙ্গে সাড়ে সাত লক্ষ টাকার বার্ষিক চুক্তির কথাও জানান প্রতিমন্ত্রী । তাঁর দাবি, আগামী সপ্তাহ থেকেই হাসপাতাল চত্বর থেকে নিয়মিত জঞ্জাল অপসারণ শুরু হবে ।

সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পরিষেবা, পরিকাঠামো এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় 'আমূল পরিবর্তন' আনার বার্তা দিয়েছে রাজ্য সরকার । এখন নজর, ঘোষিত সময়সীমার মধ্যে প্রতিশ্রুত প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হয় কি না এবং বহুদিনের অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা দালালচক্রের দৌরাত্ম্য সত্যিই বন্ধ হয় কি না ।

TAGGED:

NBMC MEETING
SYSTEM AND CORRUPTION
দুর্নীতি রুখতে জিরো টলারেন্স
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NORTH BENGAL MEDICAL COLLEGE

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