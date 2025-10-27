ETV Bharat / state

ছটপুজোয় 'না' ! লেক ও সুভাষ সরোবরের সব গেট বন্ধ, কড়া নজরদারি পুলিশের

28 অক্টোবর সন্ধ্যা পর্যন্ত রবীন্দ্র সরোবর ও সুভাষ সরোবরের সমস্ত গেট বন্ধ থাকবে ।

ছট পুজোয় বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 27, 2025 at 6:09 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 27 অক্টোবর: রবীন্দ্র সরোবর লেক ও সুভাষ সরোবর এলাকায় যাতে কোনওভাবেই ছটপুজো পালিত না-হয়, তার জন্য আগে থেকেই কড়া ব্যবস্থা নিল কলকাতা পুলিশ । পরিবেশ আদালতের নির্দেশ মেনে এ বছরও এই দুই সরোবরে ছটপুজোর অনুমতি দেওয়া হয়নি ।

দুই সরোবর ঘিরেই রয়েছে বিশেষ নজরদারি, পুলিশি তৎপরতা । রবীন্দ্র সরোবরের বিভিন্ন প্রবেশদ্বার ও সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের সংযোগস্থলে ব্যারিকেড বসিয়ে রাখা হয়েছে । পুলিশের পাশাপাশি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল ডেভলপমেন্ট অথরিটি (কেএমডিএ)-র পক্ষ থেকেও নোটিশ জারি করা হয়েছে ।

ETV BHARAT
লেক ও সুভাষ সরোবরে ছটপুজোয় 'না' (নিজস্ব চিত্র)

সেই নোটিশে জানানো হয়েছে, 28 অক্টোবর সন্ধ্যা পর্যন্ত রবীন্দ্র সরোবর ও সুভাষ সরোবরের সমস্ত গেট বন্ধ থাকবে । ছটপুজোর সময় যাতে কোনওভাবেই পুণ্যার্থীরা লেকের ভেতরে প্রবেশ করতে না-পারেন, তা নিশ্চিত করতে মোতায়েন রয়েছে পর্যাপ্ত পুলিশবাহিনী ।

রবীন্দ্র সরোবর এলাকার সাদার্ন অ্যাভিনিউ রোডে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে, যাতে কোনওভাবেই ছটপুজোর জন্য আগত গাড়ি বা মানুষজন লেকের দিকে এগোতে না-পারেন । কলকাতা পুলিশের এক কর্তা জানান, "আদালতের নির্দেশ মেনে আমরা কড়া নজরদারি চালাচ্ছি । শহরের অন্য নির্দিষ্ট ঘাটগুলিতে ছটপুজো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে, তবে সরোবর এলাকায় কোনওভাবেই পুজোর অনুমতি দেওয়া হবে না ।"

ETV BHARAT
কড়া নজরদারি চালাবে পুলিশ (নিজস্ব চিত্র)

পরিবেশরক্ষার স্বার্থে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরা । এর আগে ছট পুজোকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র সরোবারে বলপূর্বক ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন ছট পুণ্যার্থীরা । একটা সময় পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায় ছট পুণ্যার্থীদের । এর আগে, রবীন্দ্র সরোবর লেকের ভিতর তাঁদের পুজো-আচ্চা করার পর সেখানে পরিবেশ দূষণ হয় এবং একাধিক জলজ প্রাণী ও পাখির মৃত্যু হয় । সেই ঘটনার রেশ গিয়ে পৌঁছায় আদালতে ।

এলাকার এক বাসিন্দার কথায়, "আমরা দিনের পর দিন এর আগে লেক একেবারে নোংরা অবস্থায় দেখেছি । রবীন্দ্র সরোবরের লেকের জলের মধ্যে পুজো-আচ্চা করার পর আমরা দেখেছি সেখানে বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ মারা গিয়েছে ৷ এমনকি সেখানে একাধিক মাছও মরে ভেসে উঠেছে । ফলে প্রশাসনের সাধু উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই ।"

ETV BHARAT
আগের বছরও ছট পুজোর অনুমতি ছিল না এখানে (নিজস্ব চিত্র)

প্রতি বছরই ছটপুজোর আগে বন্ধ করে দেওয়া হয় রবীন্দ্র সরোবর ও সুভাষ সরোবরের গেট । এবারও তার অন্যথা হয়নি । তবে শুধু গেট বন্ধ করেই ক্ষান্ত থাকবে না প্রশাসন । জানা যাচ্ছে, এর পাশাপাশি ব্যারিকেড আর পুলিশি নিরাপত্তাও রাখা হবে । কারণ, সাম্পতিক অতীতে সরোবরের গেট টপকে প্রবেশ করারও চেষ্টা করেছেন অনেকে । তার ফলে ঝামেলাও হয় । সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে এবার না-ঘটে, তাই আরও নজরদারি বাড়ানো হবে ।

