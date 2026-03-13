রবিতে ফের বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু, কতক্ষণ ? বিকল্প রুট কী
15 মার্চ রবিবার সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত বিদ্যাসাগর সেতু সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে । এই সময়ে সেতুর বিভিন্ন অংশে মেরামতি ও সংস্কারের কাজ হবে।
Published : March 13, 2026 at 3:03 PM IST
কলকাতা, 13 মার্চ: আবারও বন্ধ থাকছে বিদ্যাসাগর সেতু ৷ আর তার জেরে বড়সড় ট্রাফিক বদলের নির্দেশ কলকাতা পুলিশের ৷ রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য আগামী রবিবার দীর্ঘ সময়ের জন্য সেতু বন্ধ থাকায় যান চলাচলে কড়া বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে । কলকাতা পুলিশের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, 15 মার্চ রবিবার সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত বিদ্যাসাগর সেতু সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে । এই সময়ে সেতুর বিভিন্ন অংশে মেরামতি ও সংস্কারের কাজ চলবে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্বিতীয় হুগলি সেতু তথা বিদ্যাসাগর সেতুর 'স্টে' ও 'ডাউন কেবল' এবং বেয়ারিং বদলের কাজ করা হবে । এই কাজের জন্য সেতুতে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে । ফলে ওই সময় কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যাতায়াতকারী গাড়িগুলিকে বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করতে হবে ।
কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত বিদ্যাসাগর সেতু এবং তার র্যাম্প দিয়ে কোনও ধরনের যানবাহন চলাচল করতে পারবে না । এই সময় গাড়িগুলিকে বিভিন্ন রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে । পুলিশের নির্দেশ অনুযায়ী, জিরাট আইল্যান্ডের দিক থেকে এজেসি বোস রোড ধরে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসা পশ্চিমমুখী সমস্ত গাড়িকে টার্ভিউ ফ্লাইওভারের কাছে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে । সেখান থেকে হেস্টিংস ক্রসিং হয়ে সেন্ট জর্জেস গেট রোড, স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজের দিকে যেতে হবে ।
একইভাবে, এনজেএন আইল্যান্ডের দিক থেকে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসা গাড়িগুলিকেও হেস্টিংস ক্রসিংয়ের কাছ থেকে অন্য রাস্তায় ঘুরিয়ে দেওয়া হবে । সেখান থেকে সেন্ট জর্জেস গেট রোড, স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও, খিদিরপুরের দিক থেকে ডায়মন্ড হারবার রোড ধরে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসা পূর্বমুখী গাড়িগুলিকেও হেস্টিংস ক্রসিং থেকে বাঁদিকে ঘুরিয়ে স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে বিকল্প পথে যেতে বলা হয়েছে ।
পুলিশ আরও জানিয়েছে, কেপি রোড ধরে বিদ্যাসাগর সেতুর র্যাম্পে ওঠার আগেই বিভিন্ন পয়েন্টে গাড়িগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে । প্রয়োজনে আশপাশের প্রধান আর্টেরিয়াল রোড ব্যবহার করে যানবাহন অন্য পথে পাঠানো হবে । কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার সারাদিনই ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন থাকবে । যাতে কোনও জায়গায় অতিরিক্ত যানজট না হয় সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হবে ।
পুলিশের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষ ও গাড়িচালকদের ওই দিন যাতায়াতের আগে বিকল্প রাস্তার সম্পর্কে জেনে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । বিশেষ করে হাওড়া ও কলকাতার মধ্যে যাতায়াতকারী যাত্রীদের সময় হাতে নিয়ে রওনা দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফে ।