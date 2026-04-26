ভোট-গণনাকে ঘিরে কলকাতায় কড়া ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, 3 দিন কোন রাস্তায় কী বিধিনিষেধ

ভোট-গণনাকে ঘিরে কলকাতায় কড়া ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, 3 দিন কোন রাস্তায় কী বিধিনিষেধ
সাধারণ যান চলাচলের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে কিছু রোড । বাস ও অটো রুটও পরিবর্তন করা হয়েছে পুলিশের তরফে ।
Published : April 26, 2026 at 11:36 AM IST
কলকাতা, 26 এপ্রিল: আসন্ন বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে শহরজুড়ে কড়া ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা পুলিশ । আগামী 29 এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোট ৷ আর তাকে কেন্দ্র করে তার আগের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার, ভোটের দিন বুধবার এবং গণনার দিন অর্থাৎ 4 মে - এই তিনদিন শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যান চলাচলে বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে । ইতিমধ্যেই এই মর্মে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে লালবাজার ।
কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, উল্লিখিত তিনদিন ভোর 5টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত কলকাতার একাধিক এলাকায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত থাকবে । গণনার দিন এই সময়সীমা আরও বাড়িয়ে রাত 11টা পর্যন্ত করা হতে পারে । তবে নির্বাচনী কাজে ব্যবহৃত যানবাহনগুলির ক্ষেত্রে কিছু ক্ষেত্রে ছাড় রাখা হয়েছে ।
কোন পথে যান নিয়ন্ত্রণ?
দক্ষিণ কলকাতার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে । কসবার অ্যাক্রোপলিস মল সংলগ্ন রাস্তা এবং গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামের পিছনের রাস্তা একমুখী করে দেওয়া হবে । আলিপুর এলাকায় জজ কোর্ট থেকে আলিপুর রোড ক্রসিং পর্যন্ত পশ্চিমমুখী যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে । বিকল্প হিসেবে উত্তর ও দক্ষিণমুখী আলিপুর রোড ব্যবহার করতে বলা হয়েছে । একইসঙ্গে বাকের রোড থেকেও যানবাহনকে পূর্ব দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে ।
হাজরা ও হরিশ মুখার্জি রোডেও বিশেষ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । সকাল 7টা থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত পশ্চিমমুখী যান হরিশ মুখার্জি রোডের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে । দুপুরের পর কিছু রুট আংশিক খোলা হলেও দক্ষিণমুখী যানবাহনকে পূর্ব দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হতে পারে । প্রয়োজনে চেতলা সেন্ট্রাল রোড থেকে আলিপুর ক্রসিং পর্যন্ত যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলেও জানানো হয়েছে । এছাড়া অকল্যান্ড রোড ও লর্ড সিনহা রোড সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে সাধারণ যান চলাচলের জন্য । কিছু ক্ষেত্রে বাস ও অটো রুটও পরিবর্তন করা হয়েছে ।
গণনার দিন বাড়তি বিধিনিষেধ
গণনার দিন ডায়মন্ড হারবার রোড, একবালপুর, হেস্টিংস-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বাড়তি বিধিনিষেধ থাকবে । এসপ্ল্যানেড রো-এর পশ্চিমমুখী রাস্তা বন্ধ রাখা হবে । পাশাপাশি বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, শরৎ বোস রোড, রিচি রোড, ডোভার লেন, চক্রবেড়িয়া রোড-সহ আরও একাধিক রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে ।
পার্কিং নিয়েও কড়াকড়ি
শুধু যান চলাচল নয়, পার্কিং নিয়েও কড়া নির্দেশ জারি করেছে পুলিশ । অ্যাক্রোপলিস মল, গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম, রাজডাঙা মেন রোড, নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম চত্বর, স্ট্র্যান্ড রোড-সহ শহরের বহু জায়গায় গাড়ি পার্কিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে ।
গণনার দিন গণনাকেন্দ্রের আশপাশেও কোনও যানবাহন পার্ক করতে দেওয়া হবে না । নির্বাচন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ । সাধারণ মানুষকে আগেভাগে রুট পরিকল্পনা করে বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
আগামী 29 এপ্রিল রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোট ৷ সাতটি জেলার 142 বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে বুধবার ৷ তার মধ্যে রয়েছে কলকাতা ৷ 4 মে ভোট গণনা ৷