রবিতে পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী, ছটপুজোয় ঘাটে-পুকুরে কড়া নজরদারি পুর-নগরোন্নয়ন দফতরের

রবিতে পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী, ছটপুজোয় ঘাটে-পুকুরে কড়া নজরদারি পুর-নগরোন্নয়ন দফতরের
Urban and Municipal Development on Chhath Puja 2026: নির্বিঘ্নে ছটপুজো সম্পন্ন করতে তৎপর সরকার ৷ রবিবার নিজে ঘাট পরিদর্শন করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : November 12, 2026 at 5:49 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: আসন্ন ছটপুজো ঘিরে রাজ্যজুড়ে তৎপরতা তুঙ্গে । মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কলকাতা-সহ জেলার ঘাট ও পুকুরগুলিতে বড়সড় পরিকল্পনা নিয়েছে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর । সল্টলেকের নগরোন্নয়ন ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সামগ্রিক প্রস্তুতির কথা জানান পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তায় কোনওরকম ফাঁক রাখা হবে না ।
গত বছর কলকাতায় 39টি পুকুরে ছটপুজোর আয়োজন হয়েছিল । এবার সেই সংখ্যা আরও 10-11টি বাড়ানো হয়েছে । কলকাতার পাশাপাশি পশ্চিম বর্ধমান, ব্যারাকপুর এবং কোচবিহারেও বড় আকারে পুজোর প্রস্তুতি চলছে । অনেক পুকুর আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছিল । পুজোর আগে সেগুলি পরিষ্কার করা হচ্ছে । পুকুরের চারধারে পেভার ব্লক বা অন্তত ভালো রাস্তা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । পুণ্যার্থীরা যাতে সহজে জলে নামতে পারেন, তার জন্য সিঁড়ি তৈরি বা পাড় কেটে ঢালু করার কাজ চলছে । বড় ডালা রাখার আলাদা জায়গাও করা হচ্ছে ।
নিরাপত্তা ও আলোর ব্যবস্থায় বিশেষ জোর দিয়েছে দফতর । স্থায়ী বাগানবাতি না থাকলে টিউবলাইট ও হাই মাস্ট আলোয় ঘাট ভরিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে । প্রতিটি পুকুরে জরুরি যোগাযোগের নম্বর টাঙানো থাকবে । দামোদর বা গঙ্গার মতো বড় ঘাটে নজরদারি টাওয়ার ও মাইকিংয়ের ব্যবস্থা থাকছে । এছাড়াও প্রতিটি পুকুরঘাটে ছটপুজো কমিটির এক জন 'নোডাল' প্রতিনিধির নম্বর পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে জমা থাকবে । জরুরি প্রয়োজনে ঘাটের আশেপাশে অ্যাম্বুল্যান্স বা বিকল্প গাড়ি মজুত রাখা হচ্ছে ।
জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা রুখতে এবার বাড়তি সতর্ক প্রশাসন । মন্ত্রী জানান, অবৈধ বালি তোলার জেরে দামোদর, উত্তরবঙ্গ ও বীরভূমের নদীগুলির গভীরতা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে । পুণ্যার্থীরা কত দূর পর্যন্ত জলে নামতে পারবেন, তা পূর্ত দফতর ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) খতিয়ে দেখে বাঁশ বা ভাসমান লাল বল দিয়ে ব্যারিকেড করে দেবে । বড় ঘাটগুলিতে স্পিডবোট ও ডুবুরি মোতায়েন থাকবে । এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, "চোরবাগান নিয়ে আমরা খুবই আপসেট আমাদের সরকারে ৷ আমরা ভেবেছিলাম খুব আনন্দ করে পুজোটা হবে কিন্তু এই একটা ইনসিডেন্ট মানে হয়ে গেল এটা কারওর হাতে ছিল না । তো এই রকম ঘটনা যাতে না হয় আমরা ভীষণভাবে সতর্ক হয়েই এই কাজগুলি করছি ।"
গঙ্গার ঘাটগুলির অধিকাংশই কলকাতা বন্দরের অধীনে । সম্প্রতি পুলিশ কমিশনার, পুর কমিশনার এবং দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে স্পিডবোটে গঙ্গার ঘাট পরিদর্শন করেন মন্ত্রী । ঘাটের আবর্জনা ও সিঁড়ির শ্যাওলা পরিষ্কার করতে বন্দর কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে । ব্লিচিং পাউডার ও চুন দিয়ে ঘাট সাফাইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আগামী 15 নভেম্বর রবিবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী নিজে ঘাটগুলি পরিদর্শনে যাবেন ।
পুজোর দিন যানজট নিয়ন্ত্রণেও কড়া পদক্ষেপ করছে প্রশাসন । বড় ট্রাক বা ছোট মালবাহী গাড়িতে চেপে পুণ্যার্থীরা যত্রতত্র গাড়ি দাঁড় করালে যানজট তৈরি হয় । সূর্যোদয়ের আগে পুণ্যার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে ঘাটে পৌঁছতে পারেন, সেদিকে নজর রাখতে পুলিশকে বলা হয়েছে । দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় মুম্বইয়ের মেরিন ড্রাইভের ধাঁচে রিভার ফ্রন্ট তৈরির ভাবনা থাকলেও আপাতত পুজোর নির্বিঘ্ন সমাপ্তিই সরকারের প্রধান লক্ষ্য ।