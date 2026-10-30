চোরবাগান বিপর্যয়ের পর উৎসবের নিরাপত্তায় কড়া নজর, SOP তৈরি পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের

চোরবাগান বিপর্যয়ের পর উৎসবের নিরাপত্তায় কড়া নজর, SOP তৈরি পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের
security measures: প্যান্ডেলে পর্যাপ্ত আলো, দ্বিগুণ বড় এক্সিট গেট, নদীতে ডুবুরি ও অ্যাম্বুল্যান্স, মহিলাদের জন্য চেঞ্জিং রুম রাখা-সহ একগুচ্ছ নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷
Published : October 30, 2026 at 1:00 PM IST
আসানসোল, 30 অক্টোবর: চোরবাগানের সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের পর আসন্ন উৎসবের আবহে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিশেষ জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার । কালীপুজো-দীপাবলি, কার্তিক পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো এবং ছটপুজোকে কেন্দ্র করে হতে চলা উৎসবের মরশুমে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রতিটি জেলায় একজন করে মন্ত্রীকে দায়িত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
সেই নির্দেশ মেনেই পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের তরফে একগুচ্ছ নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপের কথা জানালেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (SOP) তৈরি করেছে দফতর ।
পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী জানিয়েছেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেলার বিধায়ক, জেলাশাসক, পুলিশ আধিকারিক এবং পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের আধিকারিকদের দ্রুত বৈঠকে বসতে হবে । আগামী এক-দু'দিনের মধ্যেই এই বৈঠক সেরে উৎসবের প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
প্যান্ডেলে নিরাপত্তায় একাধিক নির্দেশ
কালীপুজোর প্যান্ডেলের অনুমতি দেওয়ার আগেই নিরাপত্তার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার উপর জোর দিয়েছেন মন্ত্রী । তিনি জানিয়েছেন, প্যান্ডেলের ভিতরে অন্ধকার পরিবেশ রাখা যাবে না । থিম পুজো হলেও প্রবেশ ও বেরোনোর পথে পর্যাপ্ত আলো রাখতে হবে । প্রবেশপথের তুলনায় বেরোনোর পথের আয়তন দ্বিগুণ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনও দুর্ঘটনা বা আতঙ্কের পরিস্থিতিতে দ্রুত দর্শনার্থীদের বের করে আনা যায় ।
পাশাপাশি পর্যাপ্ত সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক রাখতে হবে । তাঁদের পরিচয়পত্র ও ব্যাজ থাকা বাধ্যতামূলক । প্যান্ডেলের আশপাশে রাস্তার প্রশস্ততা অনুযায়ী খাবারের স্টল বা অন্যান্য দোকান বসানোর অনুমতি দেওয়ার বিষয়টিও কঠোরভাবে খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে । প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পুজো এলাকায় অ্যাম্বুল্যান্স, ফার্স্ট এড ডেস্ক, পানীয় জল এবং প্রয়োজনে বিকল্প গাড়ির ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন অগ্নিমিত্রা । কয়েকটি পুজো কমিটি যৌথভাবে একটি অ্যাম্বুল্যান্সের খরচ বহন করলেও সমস্যা নেই বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী ।
ছটপুজোয় নদীতে জল ছাড়ার উপর নজরদারি
ছটপুজোয় ঘাটগুলির নিরাপত্তায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । আসানসোলের দামোদর নদী-সহ রাজ্যের যে সমস্ত নদীতে ছটপুজো হয়, সেখানে পুজোর সময় ডিভিসি বা সংশ্লিষ্ট জল নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলিকে জল না ছাড়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হবে, দাবি মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের । 15 নভেম্বর সন্ধ্যা এবং 16 নভেম্বর ভোরে ছটপুজোর সময় নদীতে জলস্তর যাতে বিপজ্জনকভাবে না বাড়ে, তা নিশ্চিত করতে ডিভিসি-র সঙ্গে সমন্বয়ের কথা জানিয়েছেন মন্ত্রী ।
নদী ও জলাশয়ে বালি তোলার ফলে তৈরি হওয়া গভীর গর্ত এবং অসমান তলদেশও বড় বিপদের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন অগ্নিমিত্রা । কোথায় কতটা গভীরতা রয়েছে, তা চিহ্নিত করে বিপজ্জনক এলাকাগুলিতে ব্যারিকেড দিতে হবে । নির্দিষ্ট নিরাপদ এলাকার মধ্যেই যাতে পুণ্যার্থীরা ছটপুজো করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে হবে ।
পাশাপাশি ছটপুজোর সময় ঘাটে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষিত ডুবুরি ও তাঁদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । ঘাটে আলো, মহিলাদের চেঞ্জিং রুম ও বায়ো-টয়লেট রাখার কথা বলা হয়েছে ৷ ছটপুজোর ঘাটগুলিতে পর্যাপ্ত আলো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, চলাচলের রাস্তা এবং নিরাপদ সিঁড়ির ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। যেখানে স্থায়ী সিঁড়ি তৈরি সম্ভব নয়, সেখানে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে কাঠের পাটাতন দিয়ে সিঁড়ি তৈরির কথাও বলেছেন মন্ত্রী ।
বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দিতে দিক নির্দেশ করে বোর্ড লাগানো এবং পর্যাপ্ত পার্কিংয়ের ব্যবস্থাও করতে হবে । এছাড়া প্রতিটি পুজো প্যান্ডেল, রাস্তা, নদী ও পুকুরের ঘাটে পর্যাপ্ত ডাস্টবিন রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুরসভা ও পুরনিগমগুলিকে । ছটপুজোর প্রসাদ, ডাব, ধূপকাঠির প্যাকেট-সহ অন্যান্য বর্জ্য যাতে জলাশয়ে না ফেলা হয়, সেদিকেও নজর রাখার কথা জানান মন্ত্রী ।
গ্রিন ক্র্যাকার্স ছাড়া পটকা নয়
আতসবাজি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও কড়া অবস্থানের কথা জানিয়েছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। শুধুমাত্র অনুমোদিত গ্রিন ক্র্যাকার্স ব্যবহার করা যাবে । ব্যক্তিগতভাবে কে কী বাজি ফাটাচ্ছেন, শুধু তার উপর নজর না দিয়ে বাজি তৈরির কারখানা, ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার এবং খুচরো বিক্রির বাজারগুলিতেও আগাম নজরদারি চালানোর কথা বলেছেন তিনি । শব্দের মাত্রা-সহ সরকারি নির্দেশিকা মেনে বাজি তৈরি ও বিক্রি হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে নির্দেশ মন্ত্রীর ।
এছাড়া প্রতিমা নিরঞ্জনের ক্ষেত্রে কনভেয়ার বেল্ট ও ট্রলির মতো ব্যবস্থার উপর জোর দিয়েছেন মন্ত্রী । আগেরবার এই ব্যবস্থায় নিরঞ্জন প্রক্রিয়া অনেক সহজ ও দ্রুত হয়েছিল বলে তাঁর দাবি । এবার কালীপুজো ও জগদ্ধাত্রী পুজোর নিরঞ্জনের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ঘাটে একই ধরনের ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কেএমডিএ-কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বলা হবে ।
মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের বক্তব্য, উৎসবের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা শুধু সরকার বা প্রশাসনের দায়িত্ব নয় । পুজো কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক এবং সাধারণ মানুষকেও দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হবে । প্রশাসন, পুলিশ এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগেই সমস্ত উৎসব আনন্দ, শৃঙ্খলা ও শান্তির সঙ্গে সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী ।