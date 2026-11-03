ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে MPO আইনের দুই ধারা, ভুয়ো-বেনামি অ্যাকাউন্টে সরিয়েছেন বিপুল টাকা !

ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে MPO আইনের দুই ধারা, ভুয়ো-বেনামি অ্যাকাউন্টে সরিয়েছেন বিপুল টাকা !
MPO Act Indranil Sen: অপরাধের মাত্রা ও গুরুত্বের বিচারে মামলাটিতে নতুন এই দু'টি ধারা যুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি বলে বিচারককে জানান সরকারি আইনজীবী ।
Published : November 3, 2026 at 6:30 PM IST
কলকাতা, 3 নভেম্বর: রাজ্যের তথ্যসংস্কৃতি মন্ত্রীর পদে থাকাকালীন ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পত্তি ও অর্থ উপার্জন করেছেন ইন্দ্রনীল সেন। শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনই নয়, সেই বেআইনি টাকা আড়াল করতে একাধিক ভুয়ো ও বেনামি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলে চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন তদন্তকারীরা । কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ সূত্রে তেমনই খবর ৷
এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সম্পত্তি অর্জনের অভিযোগে তদন্তের স্বার্থে প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গণপরিসর ও অপরাধ দমন আইন’ (MPO)-এর 2 এবং 9 নম্বর ধারা যুক্ত করার আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে কলকাতা পুলিশ ।
আদালতে পেশ করা পুলিশের আবেদনে বলা হয়েছে, সংশোধিত MPO আইনের 2 নম্বর ধারার অধীনে এই ধরনের বেআইনি অর্থ ও বিপুল সম্পত্তি অর্জনকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার সুযোগ রয়েছে । এছাড়া, ওই আইনের 9 নম্বর ধারায় এই ধরনের গুরুতর অর্থনৈতিক অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তিরও বিধান রয়েছে । অপরাধের মাত্রা ও গুরুত্বের বিচারে তাই মামলাটিতে নতুন এই দু'টি ধারা যুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি বলে বিচারককে জানান সরকারি আইনজীবী ।
পুলিশ সূত্রের দাবি, তদন্তে নেমে প্রাক্তন মন্ত্রীর বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং সহায়-সম্পত্তির হিসেব মেলাতে গিয়েই এই বিপুল অঙ্কের আর্থিক অনিয়মের সন্ধান খুঁজে পাওয়া গিয়েছে । অর্জিত টাকা কোথায় কীভাবে পাচার করা হয়েছে, এই কারবারের পিছনে আর কারা যুক্ত রয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বা রাজ্যভিত্তিক অন্য কোনও বড় আর্থিক প্রতারণা চক্র এর পিছনে কাজ করছে কি না, সেসব কিছুই খতিয়ে দেখতে ইন্দ্রনীল সেনকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে বিস্তারিতভাবে জিজ্ঞাসাবাদ চালাতে চায় কলকাতা পুলিশ ।
বর্তমানে ব্যাঙ্কশাল আদালতে ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে মামলার শুনানি প্রক্রিয়া চলছে । প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে MPO আইনের নতুন এই কঠোর ধারা যুক্ত করার আবেদনে আদালত কী নির্দেশ দেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক ও আইনি মহল । এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "আদালত যদি নির্দেশ দেয় এই ধারা প্রয়োগ করে তদন্ত করা সম্ভব হবে । ফলে তদন্তের প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছভাবে এগোনো সম্ভব হবে ।"