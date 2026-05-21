সংবাদমাধ্যম ও সোশাল মিডিয়ায় মন্তব্যে কড়া ব্যবস্থা, সরকারি কর্মীদের জন্য নয়া নির্দেশিকা

সংবাদমাধ্যম ও সোশাল মিডিয়ায় মন্তব্যে কড়া ব্যবস্থা, সরকারি কর্মীদের জন্য নয়া নির্দেশিকা
বুধের পর বৃহস্পতিতেও সরকারি কর্মীদের জন্য নির্দেশিকা ৷ সংবাদমাধ্যম ও সোশাল মিডিয়ায় মন্তব্যে রাশ ৷
Published : May 21, 2026 at 5:36 PM IST
কলকাতা, 21 মে: রাজ্য সরকারি কর্মীদের প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও আচরণবিধির মধ্যে আনতে বড়সড় পদক্ষেপ নবান্নের ৷ সরকারি অনুমতি ছাড়া সংবাদমাধ্যম কিংবা সোশাল মিডিয়ায় যে কোনও ধরনের মন্তব্য বা মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে কড়া অবস্থান নিল রাজ্য প্রশাসন ৷ গত বুধবার এই সংক্রান্ত একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর, 24 ঘণ্টার ব্যবধানে বৃহস্পতিবার সেই নিষেধাজ্ঞার পরিধি আরও বৃদ্ধি করা হল।
প্রশাসন সূত্রে খবর, গত 20 মে অর্থাৎ বুধবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মী ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতর (P&AR) থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় অল ইন্ডিয়া সার্ভিস (AIS) তথা আইএএস (IAS), আইপিএস (IPS), পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস (WBCS), পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ সার্ভিস (WBPS) এবং রাজ্য সরকারের মূল দফতর গুলির অধীনে থাকা সমস্ত স্তরের কর্মীদের জন্য এই কঠোর আচরণবিধি বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। সরকারের স্পষ্ট বার্তা ছিল, প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিক থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মী—অনুমতি ছাড়া কেউই সংবাদমাধ্যম বা সোশাল প্ল্যাটফর্মে মুখ খুলতে পারবেন না।
এর ঠিক পরের দিন, অর্থাৎ 21 মে (বৃহস্পতিবার) রাজ্য প্রশাসনের তরফে আরও একটি নতুন নির্দেশিকা বা মেমোরেন্ডাম জারি করা হয়। নতুন এই বিজ্ঞপ্তিতে বিধিনিষেধের পরিধি আরও ব্যাপক করা হয়েছে। নবান্নের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, আগের নিয়মের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই এই নতুন সিদ্ধান্ত।
এবার থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থাকা সমস্ত বোর্ড (Boards), কর্পোরেশন (Corporations), সরকারি আন্ডারটেকিং (Undertakings) এবং অন্যান্য আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার (Parastatal organizations) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম একইভাবে প্রযোজ্য হবে ৷
প্রশাসনিক মহলের মতে, অনেক সময়ই দেখা যায় মূল ধারার সরকারি দফতরের কর্মীরা নিয়মের বেড়াজালে থাকলেও, বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা বোর্ডের কর্মীরা সংবাদমাধ্যম বা সোশাল মিডিয়ায় নানা মন্তব্য করে থাকেন ৷ সরকারের এই নতুন সিদ্ধান্তের ফলে সিইএসসি, পুরনিগম, পরিবহণ নিগম বা বিভিন্ন উন্নয়ন পর্ষদের মতো সংস্থার কর্মীরাও এবার থেকে সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে পারবেন না।
সব মিলিয়ে, প্রশাসনের সর্বস্তরে তথ্য ফাঁসের আশঙ্কা বন্ধ করতে এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নবান্ন যে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে, পর পর দু’দিনের এই জোড়া বিজ্ঞপ্তিতে তা একপ্রকার পরিষ্কার। সমস্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ইতিমধ্যেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা নিজ নিজ দফতরে অধীনস্থ সমস্ত অফিসার ও কর্মীদের এই নতুন নিয়ম সম্পর্কে অবিলম্বে অবগত করেন।