সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কিত পোস্টের জের, সাসপেন্ড কলকাতা পুলিশের দুই আধিকারিক

সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কিত পোস্টের জের, সাসপেন্ড কলকাতা পুলিশের দুই আধিকারিক
কলকাতা পুলিশের দুই ডেপুটি কমিশনারের বিরুদ্ধে বড় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিল লালবাজার। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কিত পোস্ট করার অভিযোগে কলকাতা পুলিশের দুই আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷
Published : July 11, 2026 at 10:03 AM IST
কলকাতা, 11 জুলাই: কলকাতা পুলিশের দুই ডেপুটি কমিশনারের বিরুদ্ধে বড় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিল লালবাজার। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কিত মন্তব্য ও ভিডিয়ো পোস্ট করার অভিযোগে কলকাতা পুলিশের ডিসি নর্থ 3 বিধান সাহা এবং ডিসি পোর্ট 2 পার্থপ্রতিম দাসকে সাময়িক বরখাস্ত (সাসপেন্ড/নিলম্বিত) করা হয়েছে। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের করা পোস্ট পুলিশের ভাবমূর্তি ও প্রশাসনের নিরপেক্ষতার প্রশ্ন তুলতে পারে বলেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
সূত্রের খবর, ডিসি পোর্ট–2 পার্থপ্রতিম দাস একটি বিতর্কিত ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন। একই ধরনের অভিযোগ ওঠে ডিসি নর্থ–3 বিধান সাহার বিরুদ্ধেও। অভিযোগগুলি সামনে আসার পর বিষয়টি খতিয়ে দেখে কলকাতা পুলিশের শীর্ষ কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিক পর্যায়ের মূল্যায়নের পরই দুই আধিকারিককে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
এই ঘটনাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, সম্প্রতি কলকাতা পুলিশের পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার নন্দ সমস্ত পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে এক বৈঠকে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বৈঠকে তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন, পুলিশের কোনও আধিকারিকের ব্যক্তিগত মন্তব্য বা পোস্ট থেকেও এমন বার্তা যাওয়া উচিত নয়, যা প্রশাসনের নিরপেক্ষতা বা পুলিশের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে। কোনও ভিডিয়ো, মতামত বা বিবৃতি প্রকাশের আগে দায়িত্বশীল আচরণ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল।
সেই নির্দেশের পর থেকেই লালবাজারের তরফে পুলিশ আধিকারিকদের সোশ্যাল মিডিয়ায় কার্যকলাপের উপর অভ্যন্তরীণ নজরদারি শুরু হয় বলে সূত্রের দাবি। তদন্ত চলাকালীনই দুই ডেপুটি কমিশনারের বিরুদ্ধে অভিযোগ সামনে আসে। এরপরই বিভাগীয় স্তরে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। প্রশাসনের একটি অংশের মতে, বাহিনীর শৃঙ্খলা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগেও কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে একাধিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গত মাসে শ্যামপুকুর থানায় কর্মরত এক সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) এবং এক কনস্টেবলকে পিসিআর ভ্যানে ডিউটির সময় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয়। বিষয়টি থানার নজরে আসার পর লালবাজার কন্ট্রোল রুমে জানানো হয় এবং পরবর্তীতে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়।
পুলিশ মহলের একাংশের মতে, নতুন প্রশাসনিক পর্বে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর অবস্থান নেওয়া হয়েছে। অন্যায়, দুর্নীতি, কর্তব্যে অবহেলা কিংবা শৃঙ্খলাভঙ্গ— যে কোনও অভিযোগের ক্ষেত্রেই 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। সেই নীতিরই প্রতিফলন হিসেবে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কিত কার্যকলাপের অভিযোগে এত উচ্চপদস্থ দুই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধেও কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
লালবাজারের এই পদক্ষেপ স্পষ্ট করে দিল, বাহিনীর শৃঙ্খলা, নিরপেক্ষতা এবং জনআস্থা বজায় রাখার প্রশ্নে কোনও ধরনের শৈথিল্য বরদাস্ত করা হবে না। ভবিষ্যতেও একই ধরনের ঘটনায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রের ইঙ্গিত।