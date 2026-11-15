সরিষা পঞ্চায়েতের 143 জনকে নোটিশ ! আবাস যোজনায় অনিয়মে কড়া পদক্ষেপ প্রশাসনের

সরিষা পঞ্চায়েতের 143 জনকে নোটিশ ! আবাস যোজনায় অনিয়মে কড়া পদক্ষেপ প্রশাসনের
Strict action of administration: কারও বিরুদ্ধে বাড়ি তৈরি শুরু না করার অভিযোগ, আবার কারও বিরুদ্ধে পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও আবাস যোজনার টাকা নেওয়ার অভিযোগ ।
Published : November 15, 2026 at 6:14 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 15 নভেম্বর: কারও রয়েছে দোতলা পাকা বাড়ি ৷ অনেকটা জমিজায়গা জুড়ে ছড়ানো ৷ আবার কারও আছে অর্ধেক কাজ হয়ে যাওয়া দোতলা পাকা বাড়ি ৷ কাজ এখনও চলছে ৷ এইরকম মোট 143 জন ! সবাই আবাস যোজনা প্রকল্পের সুবিধা নিয়েছেন বলে অভিযোগ, অথচ তাঁদের অনেকেই এই সুবিধা পাওয়ার যোগ্যই নন ৷
নতুন সরকার ক্ষমতায় এই প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে রাখে 'পশ্চিমবঙ্গ আবাস'। দ্বিতীয় পর্যায়ের উপভোক্তাদের বকেয়া 60 হাজার টাকাও ইতিমধ্যেই মিটিয়ে দিয়েছে তারা । এবার আবাস যোজনা প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ ঘিরে কড়া পদক্ষেপ করল ব্লক প্রশাসন । দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ড হারবার 2 নম্বর ব্লকের সরিষা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট 143 জন উপভোক্তাকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে । প্রশাসনের এই পদক্ষেপ ঘিরে এলাকায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।
কারও বিরুদ্ধে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু না করার অভিযোগ, আবার কারও বিরুদ্ধে পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও সরকারি আবাস যোজনার টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে । ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, যাঁরা আবাস যোজনার টাকা পাওয়ার পরেও এখনও বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেননি, তাঁদের আগামী তিন দিনের মধ্যে নির্মাণকাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
অন্যদিকে, যাঁরা আবাস যোজনা প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য নন, অথচ সরকারি অনুদান পেয়েছেন বলে অভিযোগ, তাঁদের সাত দিনের মধ্যে সেই টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দেশ পালন না করলে পরবর্তী প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হতে পারে বলেও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ।
এই তালিকায় রয়েছেন সরিষা গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাগাছিয়া 107 নম্বর বুথের বাসিন্দা স্বপন হালদার । অভিযোগ, তাঁর আগে থেকেই পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও তিনি আবাস যোজনা প্রকল্পের টাকা পেয়েছেন । সেই কারণে তাঁকে টাকা ফেরতের নোটিশ পাঠিয়েছে ব্লক প্রশাসন ।
যদিও এই অভিযোগ ঘিরে পাল্টা বিস্ফোরক দাবি করেছেন স্বপন হালদার । তাঁর বক্তব্য, তিনি নিজে থেকে আবাস যোজনার ঘর চাননি । তাঁকে জোর করে এই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি । শুধু তাই নয়, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে 20 হাজার টাকা কাটমানি নেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন তিনি । যদিও এই অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি ।
অন্যদিকে, একই গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণতলা গ্রামের তিন বাসিন্দা নাজিরা বিবি, সাহিল দপ্তরী এবং মৈমুর দপ্তরীর বিরুদ্ধেও একই ধরনের অভিযোগ উঠেছে । অভিযোগ, তাঁদের প্রত্যেকের পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও আবাস যোজনা প্রকল্পের প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া হয়েছিল । তাঁদেরও সরকারি টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । তাঁদের অনেকেই পাল্টা বলছেন, প্রথম কিস্তির সেই টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে ৷ পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করবেন ৷
সব মিলিয়ে সরিষা গ্রাম পঞ্চায়েতের 143 জন উপভোক্তাকে ঘিরে আবাস যোজনা প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও উপভোক্তা নির্বাচনের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । একদিকে প্রকৃত উপভোক্তাদের দ্রুত বাড়ি তৈরির নির্দেশ, অন্যদিকে অযোগ্যদের কাছ থেকে সরকারি টাকা ফেরত নেওয়ার উদ্যোগ— দুই ক্ষেত্রেই সক্রিয় হয়েছে ব্লক প্রশাসন ।
তবে এই 143 জনের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে একই ধরনের অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে, এমনটা নয় । কারও ক্ষেত্রে নির্মাণকাজ শুরু না করার বিষয়টি সামনে এসেছে, আবার কারও ক্ষেত্রে যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । প্রশাসনের এই পদক্ষেপের পর প্রকল্পের উপভোক্তা তালিকা এবং সরকারি অর্থের ব্যবহার নিয়ে আগামী দিনে কী পদক্ষেপ করা হয়, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে ।
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