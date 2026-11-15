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সরিষা পঞ্চায়েতের 143 জনকে নোটিশ ! আবাস যোজনায় অনিয়মে কড়া পদক্ষেপ প্রশাসনের

Strict action of administration: কারও বিরুদ্ধে বাড়ি তৈরি শুরু না করার অভিযোগ, আবার কারও বিরুদ্ধে পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও আবাস যোজনার টাকা নেওয়ার অভিযোগ ।

Strict action
সরিষা পঞ্চায়েতে অনিয়ম ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 15, 2026 at 6:14 PM IST

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ডায়মন্ড হারবার, 15 নভেম্বর: কারও রয়েছে দোতলা পাকা বাড়ি ৷ অনেকটা জমিজায়গা জুড়ে ছড়ানো ৷ আবার কারও আছে অর্ধেক কাজ হয়ে যাওয়া দোতলা পাকা বাড়ি ৷ কাজ এখনও চলছে ৷ এইরকম মোট 143 জন ! সবাই আবাস যোজনা প্রকল্পের সুবিধা নিয়েছেন বলে অভিযোগ, অথচ তাঁদের অনেকেই এই সুবিধা পাওয়ার যোগ্যই নন ৷

নতুন সরকার ক্ষমতায় এই প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে রাখে 'পশ্চিমবঙ্গ আবাস'। দ্বিতীয় পর্যায়ের উপভোক্তাদের বকেয়া 60 হাজার টাকাও ইতিমধ্যেই মিটিয়ে দিয়েছে তারা । এবার আবাস যোজনা প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ ঘিরে কড়া পদক্ষেপ করল ব্লক প্রশাসন । দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ড হারবার 2 নম্বর ব্লকের সরিষা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট 143 জন উপভোক্তাকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে । প্রশাসনের এই পদক্ষেপ ঘিরে এলাকায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।

আবাস যোজনায় অনিয়মে কড়া পদক্ষেপ প্রশাসনের (ইটিভি ভারত)

কারও বিরুদ্ধে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু না করার অভিযোগ, আবার কারও বিরুদ্ধে পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও সরকারি আবাস যোজনার টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে । ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, যাঁরা আবাস যোজনার টাকা পাওয়ার পরেও এখনও বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেননি, তাঁদের আগামী তিন দিনের মধ্যে নির্মাণকাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

অন্যদিকে, যাঁরা আবাস যোজনা প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য নন, অথচ সরকারি অনুদান পেয়েছেন বলে অভিযোগ, তাঁদের সাত দিনের মধ্যে সেই টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দেশ পালন না করলে পরবর্তী প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হতে পারে বলেও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ।

এই তালিকায় রয়েছেন সরিষা গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাগাছিয়া 107 নম্বর বুথের বাসিন্দা স্বপন হালদার । অভিযোগ, তাঁর আগে থেকেই পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও তিনি আবাস যোজনা প্রকল্পের টাকা পেয়েছেন । সেই কারণে তাঁকে টাকা ফেরতের নোটিশ পাঠিয়েছে ব্লক প্রশাসন ।

Strict action
অনেকেরই রয়েছে এমন পাকা বাড়ি (ইটিভি ভারত)

যদিও এই অভিযোগ ঘিরে পাল্টা বিস্ফোরক দাবি করেছেন স্বপন হালদার । তাঁর বক্তব্য, তিনি নিজে থেকে আবাস যোজনার ঘর চাননি । তাঁকে জোর করে এই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি । শুধু তাই নয়, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে 20 হাজার টাকা কাটমানি নেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন তিনি । যদিও এই অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি ।

অন্যদিকে, একই গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণতলা গ্রামের তিন বাসিন্দা নাজিরা বিবি, সাহিল দপ্তরী এবং মৈমুর দপ্তরীর বিরুদ্ধেও একই ধরনের অভিযোগ উঠেছে । অভিযোগ, তাঁদের প্রত্যেকের পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও আবাস যোজনা প্রকল্পের প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া হয়েছিল । তাঁদেরও সরকারি টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । তাঁদের অনেকেই পাল্টা বলছেন, প্রথম কিস্তির সেই টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে ৷ পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করবেন ৷

সব মিলিয়ে সরিষা গ্রাম পঞ্চায়েতের 143 জন উপভোক্তাকে ঘিরে আবাস যোজনা প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও উপভোক্তা নির্বাচনের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । একদিকে প্রকৃত উপভোক্তাদের দ্রুত বাড়ি তৈরির নির্দেশ, অন্যদিকে অযোগ্যদের কাছ থেকে সরকারি টাকা ফেরত নেওয়ার উদ্যোগ— দুই ক্ষেত্রেই সক্রিয় হয়েছে ব্লক প্রশাসন ।

তবে এই 143 জনের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে একই ধরনের অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে, এমনটা নয় । কারও ক্ষেত্রে নির্মাণকাজ শুরু না করার বিষয়টি সামনে এসেছে, আবার কারও ক্ষেত্রে যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । প্রশাসনের এই পদক্ষেপের পর প্রকল্পের উপভোক্তা তালিকা এবং সরকারি অর্থের ব্যবহার নিয়ে আগামী দিনে কী পদক্ষেপ করা হয়, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে ।

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AWAS HOSUING SCHEME
STATE GOVERNMENT
NOTICES TO 143 OFFENDERS
সরিষা পঞ্চায়েতে 143 জনকে নোটিশ
আবাস যোজনায় অনিয়ম

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