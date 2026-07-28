রেশনে নিম্নমানের চাল সরবরাহে কড়া ব্যবস্থা ! ধানে 'ফড়ে-রাজ' ভাঙতে 'জিরো টলারেন্স'
কৃষকের হাতে সরাসরি ন্যায্য মূল্য পৌঁছে দিতে উদ্যোগী রাজ্য । প্রয়োজনে মন্ত্রীকে সরাসরি ফোনের নির্দেশ ডিলারদের ।
Published : July 28, 2026 at 5:03 PM IST
কলকাতা, 28 জুলাই: ধান কিনতে মাঠে নামলেই ফড়েদের দাপট, আর শেষ পর্যন্ত ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হন কৃষক - বহু বছর ধরে এই অভিযোগ রাজ্যের কৃষি অর্থনীতির অন্যতম বড় সমস্যাগুলির একটি । সেই চক্র ভাঙতেই এবার কড়া অবস্থান নিল রাজ্য সরকার । লক্ষ্য একটাই, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমিয়ে কৃষকের হাতে সরাসরি ফসলের ন্যায্য মূল্য পৌঁছে দেওয়া এবং একই সঙ্গে রেশন ব্যবস্থায় খাদ্যশস্যের গুণমান নিশ্চিত করা ।
সোমবার রাজ্যের প্রায় 500 চালকল মালিককে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন খাদ্য ও সরবরাহমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া । সেই বৈঠক থেকেই দুর্নীতি, নিম্নমানের চাল সরবরাহ এবং ধান কেনায় ফড়েদের দৌরাত্ম্য নিয়ে একাধিক কঠোর বার্তা দেন তিনি ।
খাদ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, রেশন ব্যবস্থায় কোনও ধরনের দুর্নীতিকে একটুও প্রশ্রয় দেওয়া হবে না । চালকল মালিক, পরিবেশক কিংবা খাদ্য দফতরের কোনও আধিকারিক - কেউ যদি অনিয়মে জড়িত থাকেন, তাঁর বিরুদ্ধে কঠোরতম প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
মন্ত্রী বলেন, "অতীতে রেশন ব্যবস্থাকে ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল । সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই আমরা পরিষ্কার বার্তা দিচ্ছি- খাদ্যশস্যের মান নিয়ে কোনও আপস নয়, দুর্নীতির ক্ষেত্রেও কোনও রকম ছাড় নয় । সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ খাদ্যশস্যের গুণমান নিশ্চিত করাই সরকারের প্রথম অগ্রাধিকার ।"
বৈঠকে চালকল মালিকদের একাংশ দাবি করেন, বর্তমানে ধান বিক্রির প্রকৃত লাভের বড় অংশই চলে যায় মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে । তাঁদের অভিযোগ, কৃষকেরা মাত্র 30 শতাংশ লাভ পান, বাকি প্রায় 70 শতাংশ চলে যায় ফড়েদের পকেটে । এই অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়েই কৃষকদের সরাসরি সরকারি ক্রয়কেন্দ্রে ধান বিক্রির ওপর জোর দিচ্ছে রাজ্য ।
মন্ত্রী জানান, কেন্দ্র সরকার যেখানে প্রতি কুইন্টাল ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) 2,443 টাকা নির্ধারণ করেছে, সেখানে রাজ্য সরকার কৃষকদের প্রতি কুইন্টালে 2,641 টাকা দিচ্ছে । সরকারের লক্ষ্য, যত বেশি সম্ভব কৃষক যেন সরাসরি সরকারি সংস্থার কাছে ধান বিক্রি করেন । এতে একদিকে যেমন ফড়েদের দৌরাত্ম্য কমবে, অন্যদিকে কৃষকের হাতে পৌঁছবে ফসলের প্রকৃত মূল্য ।
খাদ্য দফতর সূত্রে খবর, আগামী 1 নভেম্বর থেকে শুরু হবে ধান সংগ্রহের মূল পর্ব । সেই প্রক্রিয়া চলবে আগামী বছরের এপ্রিল পর্যন্ত । তার আগেই ধান সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং মিলিং প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও দ্রুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । বৈঠকে চালকল মালিকদের কাছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মজুত চাল দ্রুত খাদ্য দফতরের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশও দেন খাদ্যমন্ত্রী । সরকারি সূত্রের খবর, সেই মজুত চালের একটি অংশ ইথানল উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট শিল্পে পাঠানো হবে ।
রেশন ব্যবস্থার মান নিয়েও বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন মন্ত্রী । তাঁর নির্দেশ, কোনও ডিলারকে নিম্নমানের চাল বা গম গ্রহণ করা চলবে না । যদি সরবরাহ করা খাদ্যশস্যের মান নিয়ে সামান্যতম সন্দেহও থাকে, তা সঙ্গে সঙ্গে ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে ।
শুধু তাই নয়, কোনও এলাকায় নিম্নমানের খাদ্যশস্য সরবরাহ বা অনিয়মের অভিযোগ উঠলে ডিলারদের সরাসরি তাঁকে ফোন বা বার্তা পাঠানোরও নির্দেশ দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী । তাঁর কথায়, "অভিযোগ পেলেই অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হবে । কোনও স্তরেই অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না ।"
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ধান কেনা শুরু হওয়ার আগে এই বৈঠক শুধু প্রশাসনিক প্রস্তুতির অংশ নয়, কৃষক এবং রেশনভোক্তা- দুই ক্ষেত্রেই সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করার চেষ্টা । একদিকে কৃষকের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের হাতে উন্নত মানের খাদ্যশস্য পৌঁছে দেওয়া-এই দুই লক্ষ্য নিয়েই ধান সংগ্রহের মরশুমে নামতে চাইছে রাজ্য সরকার । এখন নজর থাকবে, হাতে কলমে এই নির্দেশ কতটা বাস্তবায়িত হয় এবং দীর্ঘদিনের 'ফড়ে-রাজ'-এর দাপট আদৌ নির্মুল করা যায় কি না ।