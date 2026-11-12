কলকাতা বিমানবন্দরের রানওয়েতে কুকুর, এটিসি-র রেড অ্যালার্টে কাটল বিপদ

কলকাতা বিমানবন্দরের রানওয়েতে কুকুর, এটিসি-র রেড অ্যালার্টে কাটল বিপদ
Stray dogs on Airport runway: কলকাতা থেকে রাঁচিগামী ইন্ডিগোর বিমান ওড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। টেক অফের ঠিক আগের মুহূর্তে পাইলটের চোখে পড়ে রানওয়েতে কুকুর ৷
Published : November 12, 2026 at 12:20 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: বিমানবন্দরে অত্যন্ত কড়া নিরাপত্তার বলয় থাকলেও সেখানেই ঘটে গেল ভয়াবহ কাণ্ড। কলকাতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়েতে আচমকা ঢুকে পড়ল একটি পথকুকুর। আর এর জেরে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারত বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।
তবে, এক পাইলটের উপস্থিত বুদ্ধি এবং এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলের (এটিসি) দ্রুত পদক্ষেপে রক্ষা পেল দু'টি বিমানের বহু যাত্রীর প্রাণ। বুধবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিমানবন্দর চত্বরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।
বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার কলকাতা থেকে রাঁচিগামী ইন্ডিগোর একটি বিমান ওড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বিমানটি রানওয়েতে পৌঁছনোর পর টেক অফের ঠিক আগের মুহূর্তে পাইলটের চোখে পড়ে রানওয়ের উপর একটি কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিপদ বুঝে পাইলট সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলকে বিষয়টি জানান।
ঠিক সেই সময়েই চেন্নাই থেকে ইন্ডিগোর আরও একটি বিমান কলকাতায় অবতরণের মুখে ছিল। রানওয়েতে কুকুর থাকার খবর পাওয়া মাত্রই এটিসি-র আধিকারিকরা তৎপর হন। তাঁদের তৎপরতাতেই বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেল দু'টি বিমান ৷
দুর্ঘটনার আশঙ্কায় ওই বিমানটিকে কলকাতায় নামার অনুমতি না দিয়ে তৎক্ষণাৎ বিকল্প পথে ঘুরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এটিসি-র নির্দেশ পেয়ে চেন্নাই থেকে আসা বিমানটি নিরাপদে অণ্ডাল বিমানবন্দরের দিকে রওনা দেয়। পাইলটের নজর এবং এটিসি-র দ্রুত সিদ্ধান্তের ফলেই এড়ানো সম্ভব হয় বড়সড় দুর্ঘটনা।
যাত্রীরা সুরক্ষিত থাকলেও, এই ঘটনায় বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রানওয়ের মতো এত সুরক্ষিত এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি এলাকায় কড়া নজরদারি এড়িয়ে কীভাবে একটি কুকুর ঢুকে পড়ল, তা নিয়ে খতিয়ে দেখছে কলকাতা বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ।