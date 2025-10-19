প্রাণের প্রমাণে দেবীর পা থেকে রক্ত ঝরান সাধক, মন্দিরের 'গঙ্গা'তেই পূজিত কমলাকান্ত কালী
সাধনার জোরে প্রমাণ দেন মা কালীর অস্তিত্ব ৷ সেই 'কালীর ব্যাটা কমলাকান্ত'র নামেই এখানে পরিচিত মা ৷ সাধকের সমাধির উপরেই অধিষ্ঠাত্রী কমলাকান্ত কালী ৷
Published : October 19, 2025 at 3:46 PM IST
বর্ধমান, 19 অক্টোবর: দেবীর প্রাণ আছে কি না তা জানতে বর্ধমানের মহারাজ তেজচাঁদ প্রশ্ন তুলেছিলেন ৷ রাজাকে প্রমাণ দিয়েছিলেন সাধক কমলাকান্ত ৷ কালী প্রতিমার পায়ে বেল কাঁটা ফোটাতেই বেরিয়েছিল রক্ত । যা দেখে অবাক হয়ে যান বর্ধমানের তৎকালীন মহারাজ । বিশ্বাস করেছিলেন দেবীর প্রাণ আছে ৷
200 বছরেরও বেশি সময় ধরে বর্ধমানের বোরহাটের কমলাকান্ত কালীবাড়িতে সেই পুজো চলে আসছে । কথিত আছে, এই মন্দিরে পঞ্চমুন্ডির আসন প্রতিষ্ঠা করে কালী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন সাধক কমলাকান্ত । আগে এখানে দেবীর মাটির মূর্তি থাকলেও ভক্তদের ইচ্ছায় এখানে স্থাপন করা হয় সাড়ে ছয় ফুট উচ্চতার কষ্টিপাথরের কালীমূর্তি ।
কে এই কমলাকান্ত
সাধক হিসেবে অধিক পরিচিত হলেও কমলাকান্ত ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক ও সুরকার ৷ সুকণ্ঠের অধিকারীও ছিলেন তিনি ৷ রচনা করেছিলেন একাধিক পদাবলী ৷ কমলাকান্তের গানে মুগ্ধ হয়ে তদানীন্তন বর্ধমানের রাজা তেজচাঁদ তাঁকে সভাপণ্ডিত করে বর্ধমানে নিয়ে আসেন ৷ সালটা ছিল 1216 বঙ্গাব্দ ৷ তখনই তাঁকে এই মন্দির গড়ে দেন রাজা ৷
সাধক কমলাকান্ত ও রাজা তেজচাঁদ
কথিত আছে, প্রতি অমাবস্যায় নিজের হাতে কালীমূর্তি গড়ে পুজো করতেন সাধক কমলাকান্ত । তিনি বড় হন গলসির চান্না গ্রামের মামার বাড়িতে । সেখানে তন্ত্রসাধনা করতে শুরু করেন । সেকথা জানার পরে বর্ধমানের রাজা তেজচাঁদ মহতাব তাকে বোরহাট এলাকায় নিয়ে আসেন । এদিকে তেজচাঁদের ছেলে প্রতাপচাঁদ উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করতে থাকায় তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য কমলাকান্তের দ্বারস্থ হন রাজা ।
সাধক কমলাকান্ত সাধনা করার সময় দিনরাতই ঘোরে থাকতেন । মহারাজ তেজচাঁদ সেই সময় সাধকের প্রতি বিরক্ত হয়ে বলেন, "শেষে নাকি এক মাতাল হলেন মহারাজার সভাপণ্ডিত ?" এদিকে সুরাপানের জন্য মহারাজ প্রতাপচাঁদের স্বাস্থ্য দিনে দিনে খারাপের দিকে যাচ্ছে । তাঁকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার জন্য সাধক কমলাকান্তের কাছে আনা হয়েছে ।
মহারাজ ভাবলেন সাধক নিজেই যখন সুরাপান করেন তাহলে তিনি কীভাবে তার ছেলের ভালো করবেন । এদিকে একদিন কমলাকান্ত তাঁর কমন্ডলু নিয়ে একবার রাজসভায় আসেন । তখন রাজা তেজচাঁদের ধারণা হয় সেই কমন্ডলুতে সুরা আছে । রাজা বিরক্ত হয়ে কমন্ডলুতে কী আছে জিজ্ঞাসা করায় ভাবের ঘোরে কমলাকান্ত উত্তর দেন দুধ আছে । রাজা দেখতে চাইলে তিনি কমন্ডলু থেকে দুধ ঢেলে দেখান । এরকমই আরও নানান অলৌকিক কাণ্ডকারখানার কথা শোনা যায় ৷
কমলাকান্তের শেষ জীবন
শোনা যায়, কৃষ্ণসায়রের পাশে একবার এক সন্ন্যাসী এসেছিলেন ৷ কমলাকান্ত তখন এই মন্দিরেই পুজো করছিলেন ৷ সন্ন্যাসী এসেছে শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান কমলাকান্ত ৷ সেই সময় ওই সন্ন্যাসী তাঁকে একটি কাচের পুতুল দেন ৷ কাচের পুতুলটি পাওয়ার পরই কমলাকান্তের মনে ভাবের পরিবর্তন হয় ৷ ফিরে এসেই তিনি বলতে থাকেন আমার যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে, আমি চললাম, মহারাজকে খবর দিয়ে দাও ৷
খবর পাওয়ার পরই রাজা তেজচাঁদ অন্তর্জলী যাত্রার জন্য কমলাকান্তকে কাশী নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন ৷ তখনকার দিনে মৃত্যুর আগে গঙ্গার ধারে নিয়ে যাওয়ার রীতি ছিল ৷ একেই বলা হত অন্তর্জলী যাত্রা ৷ তখন কমলাকান্ত বলেছিলেন, "না আমি মাকে ছেড়ে কোথাও যাব না ৷ আমাকে মায়ের থেকে আলাদা করবেন না ৷" আশ্চর্যজনকভাবে তখন মন্দিরের মাটি ভেদ করে জলধারা বেরোতে থাকে ৷ অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন রাজা তেজচাঁদ । তখন থেকেই মনে করা হয় ওটাই গঙ্গা ৷ কমলাকান্ত না যাওয়ায় গঙ্গা নিজেই এসে উপস্থিত হয়েছে বলে মনে করেন সবাই ৷ পরবর্তীতে মন্দিরের সেই জায়গায় একটি কুয়ো খনন করা হয় ৷ এখনও সেই কুয়োর জলকে গঙ্গার জল হিসেবে মায়ের ভোগ থেকে পুজো সব কিছুতেই ব্যবহার করা হয় ৷
প্রথমে এখানে ছিল খড়ের মন্দির । এখন সেখানে পাকা দালান তৈরি করে মায়ের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে । মূল মন্দিরের ডানদিকে আছে সাধক কমলাকান্তের পঞ্চমুন্ডির আসন । গর্ভগৃহে আছে একটা বেদী । তার ভিতরে রয়েছে কমলাকান্তের সমাধি । তার উপরেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মা কালীর কষ্টিপাথরের মূর্তি ।
কমলাকান্তের সমাধির উপর মায়ের অধিষ্ঠানের কারণ
গানের মাধ্যমেও কমলাকান্ত রাজাকে বুঝিয়েছিলেন কতটা মা কালী অন্তপ্রাণ ছিলেন তিনি ৷ তাঁর শেষ গান ছিল - "কী গরজ আমি গঙ্গাতীরে যাব, কালো মায়ের কালো ছেলে বিমাতার কি শরণ নেব ?" 1821 খ্রিষ্টাব্দে এই গান গাইতে গাইতেই তিনি দেহত্যাগ করেন ৷ কমলাকান্ত যেহেতু নিজে বলে গিয়েছিলেন যে, তাঁকে যেন মায়ের থেকে আলাদা না করা হয় তাই তাঁর সমাধির উপরেই মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় ৷
এর আরও একটি কারণ শোনা যায়, কমলাকান্ত বৈষ্ণব ছিলেন বলে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় ৷ ছেলেবেলায় তিনি যে মায়ের মূর্তি পুজো করতেন তাতে কোনও শিব ছিল না ৷ নিজের বুকের উপর মা কালীকে বসিয়ে তিনি পুজো করতেন ৷ তাই পরবর্তীতে তাঁর সমাধির উপরেই মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পুজো করা হয় ৷ উনি যেহেতু বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন তাই এখানে মায়ের মূর্তিতে অনেকটা কৃষ্ণের আদলও রয়েছে ৷ তিনি কালী এবং কৃষ্ণ দুভাবেই মায়ের সাধনা করেছিলেন ৷
কেন মা এখানে কমলাকান্তের নামে নামাঙ্কিত
এর পিছনেও রয়েছে একটি কাহিনি ৷ তখনকার দিনে মায়েরা সাধারণত পরিচিত হতেন ছেলের নামে ৷ যেমন - রামের মা, শ্যামের মা ইত্যাদি ৷ ঠিক তেমনই কমলাকান্ত বলতেন, "আমি কালীর ব্যাটা কমলাকান্ত" ৷ তাই তখন থেকেই ছেলে কমলাকান্তের নামে পরিচিত হন মা কালী ৷ নাম হয় কমলাকান্ত কালী ৷
দীপান্বিতা অমাবস্যায় কমলাকান্ত কালীর বিশেষ পুজো
সারাবছর মায়ের নিত্যপুজো চললেও দীপান্বিতা অমাবস্যার মহানিশায় এখানে তন্ত্র মতে ও বৈদিক সমর্থনে দেবীর পুজো করা হয় ৷ রাত বারোটায় পুজো শুরু হয় ৷ চলে সকাল ছ'টা পর্যন্ত ৷ চালকুমড়ো ও আখ বলি দেওয়া হয় । আর যেহেতু কমলাকান্তের প্রিয় ছিল মাগুর মাছ, তাই মায়ের ভোগে অবশ্যই দিতে হয় মাগুর মাছের ঝোল । এছাড়াও থাকে অনেকরকম ভাজা, তরকারি, খিচুড়ি, চাটনি ও পায়েস ৷ পুজোর পরদিন অন্নকূট উৎসবে প্রায় 5 থেকে 10 হাজার মানুষের পাত পড়ে ৷ নিত্যদিন ভিড় লেগে থাকলেও মায়ের টানে দীপান্বিতা অমাবস্যাতেও দূরদূরান্ত থেকে বহু ভক্ত আসেন কমলাকান্ত কালীবাড়িতে ৷
মন্দিরের বর্তমান প্রধান পুরোহিতের বক্তব্য
মন্দিরের প্রধান পুরোহিত শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় বলেন, "সাধক কমলাকান্ত এখানে তন্ত্রসাধনা করেছিলেন । তখন বর্ধমানের রাজা ছিলেন তেজচাঁদ । তার ছেলে প্রতাপচাঁদ বিপথে চলে যাচ্ছিলেন । তখন দেওয়ানের পরামর্শে সাধক কমলাকান্তকে এই বোরহাট এলাকায় নিয়ে আসেন রাজা । এখানে একটা বেলগাছের তলায় পঞ্চমুন্ডির আসন তৈরি করে সাধনা করতে শুরু করেন কমলাকান্ত । একবার রাজা মায়ের প্রাণ আছে কিনা সেটা জানতে চাইলে সাধক কমলাকান্ত মায়ের পায়ে কাঁটা ফুটিয়ে দেন । মায়ের পা থেকে বেরিয়ে আসে রক্ত । যা দেখে রাজা অবাক হয়ে যান ।"
তিনি আরও বলেন, "সাধক কমলাকান্ত নিজে কালী মূর্তি তৈরি করে পুজো করতেন । রাতে পুজো হয়ে গেলে পরের দিন তা বিসর্জন দিয়ে দিতেন । আগে এখানে মাটির প্রতিমা পুজো করা হলেও এখন এখানে কষ্টিপাথরের মূর্তি পুজো করা হয় । ফলে সারাবছর নিত্যপুজো হয় ।"
কমলাকান্ত কালীবাড়ি যাওয়ার পথ নির্দেশিকা
বর্ধমান শহরের বোরহাট এলাকায় রয়েছে কমলাকান্ত কালীবাড়ি । বর্ধমান স্টেশন থেকে টোটো বা রিকশায় চেপে যাওয়া যায় । স্টেশন থেকে দক্ষিণ দিকে প্রায় দেড় কিলোমিটার গেলে মিলবে কার্জনগেট । সেই কার্জনগেট ধরে পশ্চিম দিকে উত্তর ফটক রাজবাড়ি পেরিয়ে সোজা গেলেই বোরহাট মোড় । সেখান থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যেই বাঁদিকে রয়েছে কমলাকান্ত কালীবাড়ি ।