সুরবাদ্যের 'আঁতুড় ঘর' ! শ্যামনগরের কাউগাছি এখন 'গিটার গ্রাম'
গিটার শুধু একটি বাদ্যযন্ত্র নয় ৷ সৃজনশীলতা, আবেগ ও মানসিক প্রশান্তির এক শক্তিশালী মাধ্যম ৷ উত্তর 24 পরগনার শ্যামনগরের কাউগাছি-চণ্ডীতলায় রয়েছে একাধিক গিটার কারখানা ৷
Published : February 4, 2026 at 5:41 PM IST
সঞ্জয় অধিকারী
শ্যামনগর, 4 ফেব্রুয়ারি: বাংলার লোকসঙ্গীতে বাউল গানের বাদ্যযন্ত্র হল একতারা ৷ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে লেগেছে পাশ্চাত্যের ছোঁয়া ৷ বর্তমান প্রজন্ম হাতে তুলে নিচ্ছে ছয় তারের বাদ্যযন্ত্র-গিটার ৷ খোদ বাংলাতেই গড়ে উঠেছে গিটার তৈরির কারখানা ৷ উত্তর 24 পরগনার শ্যামনগরের কাউগাছি-চণ্ডীতলা হয়ে গিয়েছে 'গিটার গ্রাম' ৷
শিয়ালদা মেন লাইনের অতি জনপ্রিয় স্টেশন শ্যামনগর ৷ উত্তর চব্বিশ পরগনার আধা মফস্বল শ্যামনগর আধ্যাত্মিকভাবে শ্যামের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত ৷ শ্যামনগরের আর এক পরিচিত হল ফুটবল। 'যুগের প্রতীক' ক্লাব বাংলার ফুটবল সংষ্কৃতির এক উল্লেখযোগ্য নাম ৷ কিংবদন্তি ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্যের আদি বাড়ি এই শ্যামনগরে ৷ আধ্যাত্মিকতা ও ফুটবল-যোগের শ্যামনগরের কাউগাছিতে এখন কান পাতলে শোনা যাচ্ছে সুরের ঝংকার ৷ গড়ে উঠেছে সুরযন্ত্র তৈরির একাধিক কারখানা ৷ যার হাত ধরে শ্যামনগরের কাউগাছি-চণ্ডীতলা পরিচিতি পেয়েছে 'গিটার গ্রাম' হিসেবে ৷
কাউগাছি জায়গাটা অদ্ভুত ৷ এখানে দাঁড়ালে আপনি তিন চার ধরনের শব্দ শুনতে পাবেন ৷ কাঠ চেরাই, তার যন্ত্রের ঝংকার এবং পথচলতি যানবাহনের আওয়াজ- শব্দের এক নিদারুণ সাড়ে বত্রিশ ভাজা ৷ অদ্ভুত ক্যাকোফেনি এই অঞ্চলের আবহে ৷ যেদিকেই তাকাবেন, দেখবেন গিটার ঝুলছে ৷ তার কিছু সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে রয়েছে ৷ আবার কোনওটি প্রস্তুতি পর্বে রয়েছে ৷ এটা ঠিক গিটার বাদ্যযন্ত্রটি মূলত পশ্চিমী সঙ্গীতের অংশ হলেও তা বর্তমান সঙ্গীত সমাজের আবিশ্যিক যন্ত্রসঙ্গীত ৷ ছয় তারের বাদ্যযন্ত্রটিকে এককথায় ঘটের কাঁঠালি বললে অত্যুক্তি হয় না।
গিটার বিশ্বে ইন্দোনেশিয়ার সুখ্যাতি অনেকদিনের ৷ ইন্দোনেশিয়াকে টেক্কা দিতে বাজারে এসেছে চিনের গিটার । তবে সেই বাদ্যযন্ত্রে ফাইবার বোর্ডের ব্যবহার প্রভাব ফেলেছে সুরের মিষ্টতায় । কারণ গিটার তৈরি হয় বিশেষ ধরনের কাঠ দিয়ে ৷ কাউগাছিতে তৈরি গিটারে ব্যবহৃত হয় ঘোড়া-নিম কাঠ ৷ অসম থেকে নিয়ে আসা হয় এই কাঠ ৷ মূলত তুন কাঠ বা ঘোড়ানিম গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি হয় গিটার ৷ এছাড়াও পাইন কাঠ, রোজউড, শেফালি কাঠ এছাড়া তুন ও ম্যাপেল মিশিয়ে কাঠ তৈরি করে ব্যবহার করা হয় ৷ এই সকল কাঠের জোগান অসমের তিনসুকিয়া থেকে হয় । তবে রোজউড কাঠ আসে কেরল থেকে ৷
কিন্তু শ্যামনগরের কাউগাছি কীভাবে হয়ে উঠল গিটার তৈরির এপিসেন্টার ? গড়ে ওঠার নেপথ্যে রয়েছে এক ইতিহাস ৷ অনেক বছর আগে দমদমে ছিল বেশিরভাগ গিটার প্রস্তুতকারী সংস্থার কারখানা ৷ শ্যামনগরের কাউগাছি থেকে গিটার তৈরির কারিগররা দমদমে গিয়ে কাজ করতেন ৷ মূলত পালিশের কাজেই তাঁরা ছিলেন দক্ষ । 30 বছর আগে এই কর্মধারার বদল হতে থাকে । যা আজকের কলেবরে পরিণত হয় 2005-06 সালের মধ্যে।
গিটার গ্রামের অন্যতম প্রস্তুতকারক গোবিন্দ বিশ্বাস বলেন, "শ্যামনগরের কাউগাছি-চণ্ডীতলাকে গিটার গ্রাম বলেই চেনে লোকে । এইরকম পরিচিতি হয়ে গিয়েছে। এখানে প্রচুর ফ্যাক্টরি রয়েছে । 6 থেকে 7টা গিটার কারখানা রয়েছে ৷ দু'শোর বেশি লোক কাজ করে ৷ কেউ গিটার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরি করছে । কেউ করছে পালিশ ৷ এখানকার সিংহভাগ লোকই গিটার তৈরিতে যুক্ত ৷ কলকাতার লালবাজার ফ্রি-স্কুল স্ট্রিট, শিয়ালদা, কলেজ স্ট্রিটের গিটার এখন থেকেই যায় ৷ আগে দমদমে তৈরি হত, ঠিক কথা । ওখানে এখানকার কারিগররাই কাজ করতে যেত। ওখানে কাজ শিখে এখন তারা এখানেই গিটার তৈরি করছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "আগে এখানে শুধু পালিশের কাজ হত ৷ এরপর কারিগর নিয়ে পুরো গিটার তৈরির বিষয়টি হতে থাকে ৷ যারা একসময় শ্রমিক ছিলেন তাঁরা দেখলেন নিজের এলাকায় বা বাড়িতে বসে যদি গিটার সম্পূর্ণ প্রস্তুত করা যায় তাহলে লাভ বেশি ৷ মাসে একশো থেকে দু'শো গিটার তৈরির ক্ষমতা এখানকার কারখানায় রয়েছে ৷ পাশাপাশি বিক্রির বাজারটা তৈরি করাও জরুরি ৷ সেগুলো ঠিক করেই গিটার তৈরি প্রবল উদ্যমে শুরু হয়েছিল সিকি শতাব্দী আগে । আমি নিজে মার্কেটিং করতাম। এখন আমি গিটার তৈরি করছি ।"
ব্র্যান্ডেড গিটারের বরাত নিয়ে প্রস্তুত করার কোনও কাজ এখানে হয় না। কারণ সংশ্লিষ্ট কোম্পানি নিজের সংস্থায় গিটার তৈরি করে ৷ আমদানি হওয়া গিটার বা দেশের মধ্যে তৈরি গিটারের বিরাট তফাত নেই ৷ এমনটাই দাবি, গিটার গ্রামের প্রস্তুতকারকদের ৷ গোবিন্দ বিশ্বাস বলেন, "দেখুন দামের ফেরে গিটারের গুণমান নির্ধারিত হয়। আড়াই হাজার টাকাতেও একটা গিটার পাওয়া যায় ৷ যে শিখতে সবে শুরু করছে, সে এই দামের গিটার দিয়ে শুরু করতে পারে। পরে সেই 9 থেকে 10 হাজার টাকার গিটার রয়েছে । আবার আমদানি হওয়া গিটারের দাম 9 হাজার টাকা থেকে শুরু । যেমন দাম তেমন গুনমান ৷"
শুনলে অবাক হতে হয়, দেশের 60 শতাংশ গিটার তৈরি হয় এই গ্রামেই ৷ শুধু দেশ কেন, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশেও পাড়ি দেয় শ্যামনগরের কাউগাছি-চণ্ডীতলার তৈরি ছয় তারের বাদ্যযন্ত্রটি ৷ শ্যামনগরের কাউগাছি থেকে গিটার ছড়িয়ে পড়েছে দেশের সর্বত্র। গোবিন্দ বিশ্বাস বলেন, “দেশের এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে আমাদের গিটার যায় না। প্রতিবেশী দেশ বলতে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলঙ্কায় আমাদের এখানকার তৈরি গিটার যায়।”
গিটার প্রস্তুতকারকরা কি গিটার বাজাতে দক্ষ ? কাউগাছির প্রস্তুতকারকরা বলছেন, তাঁরা গিটারিস্ট নন ৷ তবে আওয়াজ সম্পর্কে একটা সম্যক জ্ঞ্যান রয়েছে । কারণ গিটারের কোনও সমস্যা হলে তা ঠিক করতে প্রাথমিক জ্ঞ্যান থাকা জরুরি ৷ সেটা রয়েছে এখানকার সকল কারিগর এবং বিক্রেতাদের ৷ গিটারিস্ট না-হতে পারার আক্ষেপ থেকে প্রস্তুতকারক হয়ে ওঠার গল্পও শোনা যায় কাউগাছিতে।
উত্তর 24 পরগনার 'গিটার গ্রাম' কি বিশ্বের দরবারে নিজেদের মেলে ধরতে আগ্রহী ? নতুন প্রজন্মের ব্যবসায়ী সন্তু বিশ্বাস বলেন, “ইন্দোনেশিয়ার গিটারের সঙ্গে তুলনা চলে না ভারতে তৈরি গিটারের ৷ ওরা অনেক সময় নিয়ে গিটারের কাঠ তৈরি করে যাতে গুণগত মান ভালো হয় ৷ শুধু তাই নয়, সেই কাঠ আমাদের দেশে পাওয়াও যায় না ৷ তাই ওদের গিটারের দাম অনেক বেশি ৷ তবে আমাদের চ্যালেঞ্জের মুফে ফেলতে পারে চিন ৷ ওরা ফাইবারের গিটার তৈরি করছে ৷ যা তিন মাসের বেশি টেকে না। অনেকেই অনলাইনে ফাইবারের তৈরি গিটার কিনে ঠকছেন। কারণে সেগুলো খারাপ হলে সারানো সম্ভব নয় । কিন্তু কাঠের গিটারে সারানো সম্ভব ৷ চাহিদা অনুযায়ী আমরা যেমন দোকান থেকে সরবরাহ করছি, তেমনি অনলাইন প্লাটফর্মেও পাওয়া যাচ্ছে কাউগাছির গিটার।"
বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে গিটারের চাহিদা নিয়ে সন্তু বিশ্বসা বলেন, "গিটারের আকর্ষণ সবার মধ্যে ৷ বাদ্যযন্ত্র হিসেবে গিটার সবসময়ই জনপ্রিয়। এখন তো গিটার ফ্যাশন স্টেটমেন্ট হয়ে উঠেছে । ইনটেরিয়ার ডেকোরেশন থেকে শুরু করে ফ্যাশন ফটোগ্রাফিতেও গিটারের ব্যবহার হচ্ছে ।" কারিগররা তাঁদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছেন গিটার যৌবন-যন্ত্রণার পরমবন্ধু, জেন-জি'র ক্রোধের ভাষা ৷ আগ্রহ আছে আট থেকে আশির। সুর সীমা না-মেনে বিশ্বজনীন। তাই অঞ্জন দত্তের গানের লাইন ধার করে বলাই যায়, 'আমার গানের জানলা গোটা পৃথিবী...' ৷ সেই সুরে সুর মেলাচ্ছে শ্যামনগরের এই 'গিটার গ্রাম' ৷