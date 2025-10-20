পঞ্চমুণ্ডির আসনে অধিষ্ঠান, 300 ফুট উঁচু পাহাড়ে বাস সেবকেশ্বরীর
মন্দির ও মাতৃমূর্তি দর্শন করতে গেলে 107টি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয় ৷ দীপান্বিতা অমাবস্যায় রইল স্বপ্নাদেশে প্রাপ্ত সেবকেশ্বরী কালীর কাহিনি ৷
Published : October 20, 2025 at 10:57 AM IST
দার্জিলিং, 20 অক্টোবর: পাহাড় কেটে 300 ফুট উঁচুতে তৈরি হয়েছে মন্দির । এখানেই রয়েছেন মা দক্ষিণাকালী । মন্দিরটি সেবক পাহাড়ে অবস্থিত হওয়ায় এর নাম সেবকেশ্বরী কালীমন্দির । মায়ের দর্শন পেতে গেলে 107টি সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হবে ।
কালীপুজোর দিন ভক্তদের ঢল নামে এই মন্দিরে । এদিনই মায়ের বাৎসরিক পুজো অনুষ্ঠিত হয় ৷ শিলিগুড়ি ও লাগোয়া এলাকা শুধু নয়, কলকাতা, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ থেকেও বহু মানুষ কালীপুজোর দিন এখানে আসেন । রাত জেগে পুজো দেন । ভোরে প্রসাদ নিয়ে ফিরে যান । তবে পুজোর দিনদুয়েক আগে বাৎসরিক উপলক্ষে দেবীর অঙ্গরাগ হয় ৷ তখন মূর্তি দর্শন বন্ধ থাকে ৷ তবে ভক্তদের জন্য তখন মায়ের ছবিতে পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় ৷
উত্তরবঙ্গ তো বটেই, দীপান্বিতা অমাবস্যায় পুজো দিতে এবং মায়ের দর্শনের জন্য দক্ষিণবঙ্গ এমনকি সিকিম, বিহার ছাড়াও ভুটান, নেপাল ও বাংলাদেশ থেকেও ভক্তরা ছুটে আসেন ।
জানা গিয়েছে, 1952 সালে মায়ের সাধক তথা সরকারি কর্মচারী নীরেন্দ্রনাথ সান্যাল স্বপ্নাদেশে সেবকের গায়ে পঞ্চমুন্ডির আসন বেদী এবং ত্রিশূল দেখতে পান । পরের দিন সকালে সন্ধানে গিয়ে তিনি সেই স্বপ্নে দেখা সেসব জিনিস উদ্ধার করেন । এরপর তিনি নিজে স্থাপন করেন । সেই থেকেই শুরু হয় মায়ের পূজার্চনা । পরবর্তীতে সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে সেবক পাহাড় কেটে গড়ে ওঠে মন্দির । গঠন হয় কমিটি ।
পাহাড়ের নামে নামকরণ করা হয় সেবকেশ্বরী কালীমন্দির । সেই থেকেই রীতিনীতি মেনে পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুষ্ঠান পূজা-পার্বণ হয়ে আসছে মন্দিরে । প্রতি অমাবস্যায় এই দক্ষিণা কালী তথা মা সেবকেশ্বরীর পুজো হয়ে থাকে । তবে এই বাৎসরিক পুজো দীপান্বিতা অমাবস্যায় হয়ে থাকে । একসময় মন্দিরে বলি প্রথা থাকলেও প্রশাসন এবং মন্দির কমিটির সিদ্ধান্তে 2023 সাল থেকে তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় । তার পরিবর্তে দেওয়া হয় পাঁচ ধরনের ফল বলি । পুজো উপলক্ষে বিশেষ ভোগের আয়োজন করা হয় । পুজো শেষে চলে প্রসাদ বিতরণ ।
এই বিষয়ে পুরোহিত নন্দকিশোর গোস্বামী বলেন, "সেবকে রাজ্য সরকারের একটি অফিসের কর্মী ছিলেন মাতৃসাধক নীরেন্দ্রনাথ সান্যাল । তিনি স্বপ্নে দেখেন সেবক পাহাড়ের জঙ্গলে ঢাকা পড়ে রয়েছে পঞ্চমুণ্ডির আসন ও ত্রিশূল । সেই মতো জঙ্গল কেটে আসন বের করে সেবক পাহাড়ে তিনি কয়েকজনের সহযোগিতায় 1952 সালে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন । মন্দিরের সামনে সেই পঞ্চমুণ্ডির আসন ও ত্রিশূল রাখা আছে । তারপর ভক্ত সংখ্যা বাড়তে থাকে । ভক্তদের সহযোগিতায় 17 বছর আগে মন্দির ও সিঁড়ি পাকা করা হয় ।"
তিনি আরও জানান, মন্দিরকে কেন্দ্র করে কালীপুজোর রাতে সেবক পাহাড়ে নামে আলোকের ঝর্ণাধারা । নিত্যপুজোর পাশাপাশি প্রতি অমাবস্যায় এখানে বড় করে মায়ের পুজো হয় । কালীপুজোর দিন ধুমধাম করে পুজো হয় । তিস্তায় পুরনো ঘট বিসর্জন দিয়ে নতুন করে ঘটে জল ভরে আনা হয় ৷ তারপর পুজো শুরু হয় ৷ রাতভর পুজো চলে ৷ ভক্তদের পুজোর ডালায় ভরে যায় চত্বর । তবে দু'বছর আগে এখানে পশুবলি বন্ধ হয়ে যায় । পরিবর্তে ফল ও সবজি বলি দেওয়া হয় । ভক্তরা কেউ পশু বলি মানত করে থাকলে তা মা'কে উৎসর্গ করে ছেড়ে দেওয়া হয় ।
মন্দির যাওয়ার পথ নির্দেশিকা
শিলিগুড়ি শহর থেকে 20 কিমি দূরে অবস্থিত সেবকেশ্বরী মন্দির । শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক, কালিম্পং বা ডুয়ার্স যাওয়ার পথে সেবক পাহাড়ে ওঠার মুখে রাস্তার বাঁদিকে পড়ে এই কালীমন্দির । স্বপ্নে পাওয়া এই মন্দির জাগ্রত বলে প্রচলিত । কথিত আছে, এখানে মানত করলে সকলেরই মনোবাসনা পূর্ণ হয় । তাই সারাবছরই ভক্তদের ভিড় লেগে থাকে । এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে যায় । মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে যাত্রা করেন সকলে ।