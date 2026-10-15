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তারাপীঠ মন্দিরে মা তারাই দুর্গা, অষ্টমীতে কুমারী পুজো ও বিশ্বশান্তির মহাযজ্ঞ

Tarapith Temple Durga Puja: মন্দিরের প্রচলিত রীতি, ধর্মীয় পরম্পরা বজায় রেখেই পুজোর আয়োজন করা হবে । তারাপীঠ থেকে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি ফিরোজ খানের প্রতিবেদন ৷

Durga Puja at Tarapith Temple
তারাপীঠ মন্দিরে দুর্গাপুজোর সমস্ত নিয়ম মেনেই পুজো হয় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 15, 2026 at 2:13 PM IST

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তারাপীঠ, 15 অক্টোবর: তারাপীঠের মন্দিরে একমাত্র আরাধ্য দেবী মা তারা । তাই এখানে অন্য মূর্তি পুজো করা যায় না ৷ দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে বিশেষ রীতিতে মা তারাকেই দুর্গারূপে পুজো করা হয় ৷

শারদোৎসবের আবহে তারাপীঠ মন্দিরে ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হবে পুজোর বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান । মহাষ্টমীতে ঘট ভরা থেকে শুরু হয় পুজো । অষ্টমীর সকালে অনুষ্ঠিত হবে কুমারী পুজো । পাশাপাশি, বিশ্বশান্তি কামনায় দুপুরে আয়োজিত হয় মহাযজ্ঞ ৷ মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমস্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত রীতি ও নিয়ম মেনেই সম্পন্ন করা হবে ।

তারাপীঠ মন্দিরের দুর্গাপুজো নিয়ে কী বললেন সম্পাদক (ইটিভি ভারত)

বীরভূমের তারাপীঠ শুধু বাংলার নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কাছেও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান । মা তারার দর্শন ও পুজো দিতে সারা বছরই ভক্তদের সমাগম হয় এখানে । তবে, দুর্গাপুজোর সময় মন্দিরের বিশেষ পুজো-আয়োজন ভক্তদের কাছে আলাদা গুরুত্ব বহন করে । দুর্গাপুজোর আবহে শক্তির আরাধনায় মেতে ওঠেন পুণ্যার্থীরা । মা তারাকে দুর্গারূপে পুজো করার মধ্য দিয়ে দেবীর শক্তি ও মাতৃস্বরূপের আরাধনা করা হয় ।

দুর্গাপুজোর অষ্টমী তিথি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । এই দিন সকালে তারাপীঠ মন্দিরে অনুষ্ঠিত হবে কুমারী পুজো । হিন্দুধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, কুমারী কন্যার মধ্যে দেবীশক্তির প্রকাশ কল্পনা করে তাঁকে দেবীরূপে পুজো করা হয় । শক্তির আরাধনার এই বিশেষ পর্বে ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে পুজোর আয়োজন করা হবে ।

Durga Puja at Tarapith Temple
পদ্ম-জবা-অপরাজিতার মিশেলে মা তারা (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে, অষ্টমীর দুপুরে বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হবে মহাযজ্ঞের । বর্তমান বিশ্বের অশান্তি, হিংসা ও সংঘাতের আবহে বিশ্বজুড়ে শান্তি, সম্প্রীতি এবং মানুষের মঙ্গল কামনায় এই যজ্ঞের আয়োজন বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে । ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশ্বকল্যাণের প্রার্থনা করবেন যজ্ঞে অংশগ্রহণকারীরা ।

Durga Puja at Tarapith Temple
মূল মন্দির সংস্কারের জন্য এই মন্দিরের বর্তমানে মা তারার পুজো হচ্ছে (ইটিভি ভারত)

তারাপীঠ মন্দির কমিটির সম্পাদক পুলক চট্টোপাধ্যায় বলেন, "অষ্টমী থেকে দশমী পর্যন্ত তারা মায়ের পুজো হয় দুর্গাপুজোর নিয়ম মেনেই । সপ্তমীতে এখানে কিছু হয় না । পুজো শুরু হয় মহা অষ্টমীর ঘট ভরা থেকে । এছাড়াও মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে বস্ত্র দান, ভোগ খাওয়ানো হয় ।"

সব মিলিয়ে দুর্গাপুজোর অষ্টমীতে তারাপীঠে মা তারার আরাধনাকে কেন্দ্র করে বিশেষ ধর্মীয় পরিবেশ তৈরির অপেক্ষায় ভক্তরা । কুমারী পুজো থেকে বিশ্বশান্তির মহাযজ্ঞ—প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেবীর কাছে শান্তি, সমৃদ্ধি ও বিশ্বকল্যাণের প্রার্থনা জানাবেন সকলে ।

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তারাপীঠ মন্দিরে দুর্গাপুজো
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TARAPITH MANDIR DURGA PUJA
DURGA PUJA AT TARAPITH TEMPLE

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