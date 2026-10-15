তারাপীঠ মন্দিরে মা তারাই দুর্গা, অষ্টমীতে কুমারী পুজো ও বিশ্বশান্তির মহাযজ্ঞ
Tarapith Temple Durga Puja: মন্দিরের প্রচলিত রীতি, ধর্মীয় পরম্পরা বজায় রেখেই পুজোর আয়োজন করা হবে । তারাপীঠ থেকে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি ফিরোজ খানের প্রতিবেদন ৷
Published : October 15, 2026 at 2:13 PM IST
তারাপীঠ, 15 অক্টোবর: তারাপীঠের মন্দিরে একমাত্র আরাধ্য দেবী মা তারা । তাই এখানে অন্য মূর্তি পুজো করা যায় না ৷ দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে বিশেষ রীতিতে মা তারাকেই দুর্গারূপে পুজো করা হয় ৷
শারদোৎসবের আবহে তারাপীঠ মন্দিরে ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হবে পুজোর বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান । মহাষ্টমীতে ঘট ভরা থেকে শুরু হয় পুজো । অষ্টমীর সকালে অনুষ্ঠিত হবে কুমারী পুজো । পাশাপাশি, বিশ্বশান্তি কামনায় দুপুরে আয়োজিত হয় মহাযজ্ঞ ৷ মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমস্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত রীতি ও নিয়ম মেনেই সম্পন্ন করা হবে ।
বীরভূমের তারাপীঠ শুধু বাংলার নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কাছেও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান । মা তারার দর্শন ও পুজো দিতে সারা বছরই ভক্তদের সমাগম হয় এখানে । তবে, দুর্গাপুজোর সময় মন্দিরের বিশেষ পুজো-আয়োজন ভক্তদের কাছে আলাদা গুরুত্ব বহন করে । দুর্গাপুজোর আবহে শক্তির আরাধনায় মেতে ওঠেন পুণ্যার্থীরা । মা তারাকে দুর্গারূপে পুজো করার মধ্য দিয়ে দেবীর শক্তি ও মাতৃস্বরূপের আরাধনা করা হয় ।
দুর্গাপুজোর অষ্টমী তিথি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । এই দিন সকালে তারাপীঠ মন্দিরে অনুষ্ঠিত হবে কুমারী পুজো । হিন্দুধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, কুমারী কন্যার মধ্যে দেবীশক্তির প্রকাশ কল্পনা করে তাঁকে দেবীরূপে পুজো করা হয় । শক্তির আরাধনার এই বিশেষ পর্বে ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে পুজোর আয়োজন করা হবে ।
অন্যদিকে, অষ্টমীর দুপুরে বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হবে মহাযজ্ঞের । বর্তমান বিশ্বের অশান্তি, হিংসা ও সংঘাতের আবহে বিশ্বজুড়ে শান্তি, সম্প্রীতি এবং মানুষের মঙ্গল কামনায় এই যজ্ঞের আয়োজন বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে । ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশ্বকল্যাণের প্রার্থনা করবেন যজ্ঞে অংশগ্রহণকারীরা ।
তারাপীঠ মন্দির কমিটির সম্পাদক পুলক চট্টোপাধ্যায় বলেন, "অষ্টমী থেকে দশমী পর্যন্ত তারা মায়ের পুজো হয় দুর্গাপুজোর নিয়ম মেনেই । সপ্তমীতে এখানে কিছু হয় না । পুজো শুরু হয় মহা অষ্টমীর ঘট ভরা থেকে । এছাড়াও মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে বস্ত্র দান, ভোগ খাওয়ানো হয় ।"
সব মিলিয়ে দুর্গাপুজোর অষ্টমীতে তারাপীঠে মা তারার আরাধনাকে কেন্দ্র করে বিশেষ ধর্মীয় পরিবেশ তৈরির অপেক্ষায় ভক্তরা । কুমারী পুজো থেকে বিশ্বশান্তির মহাযজ্ঞ—প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেবীর কাছে শান্তি, সমৃদ্ধি ও বিশ্বকল্যাণের প্রার্থনা জানাবেন সকলে ।