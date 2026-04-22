ব্যাপক ঝড়ে ভাঙল DCRC সেন্টার, জখম 2 বিডিও; ভোটের আগে তছনছ আলিপুরদুয়ার

ব্যাপক ঝড়ে ভাঙল DCRC সেন্টার, জখম 2 বিডিও; ভোটের আগে তছনছ আলিপুরদুয়ার
উত্তরবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস আগেই ছিল ৷ তবে এমনটা যে হবে তা আঁচ করতে পারেননি কেউই ৷ হঠাৎ প্রবল ঝড় ৷ তাতেই লন্ডভন্ড অবস্থা আলিপুরদুয়ারের ৷
Published : April 22, 2026 at 7:15 AM IST
আলিপুরদুয়ার, 22 এপ্রিল: একদিন পরেই ভোটগ্রহণ ৷ স্বাভাবিকভাবেই DCRC সেন্টারে সব প্রস্তুতি শেষ হয়ে গিয়েছিল ৷ এই কয়েকটা দিন যাতে ভালোভাবে কেটে যায় তার প্রার্থনা করছিলেন সবাই ৷ হঠাৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে লন্ডভন্ড হয়ে গেল সব ৷
প্রায় 30 মিনিটের প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়ল আলিপুরদুয়ার জেলার একাধিক এলাকা । ক্ষতিগ্রস্ত জেলার DCRC ৷ ঝড়ের তাণ্ডবে উপড়ে গিয়েছে বহু গাছ ৷ ভেঙেছে বিদ্যুতের খুঁটি এবং ছিঁড়ে গিয়েছে তার । ফলে জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয় ।
সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে আলিপুরদুয়ারের DCRC সেন্টারে । আসন্ন ভোটের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে সেখানে নির্মীয়মাণ প্যান্ডেল সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে । জানা গিয়েছে, ডেকোরেশনের প্রায় 90 শতাংশ কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল । কিন্তু আচমকা ঝড়ের দাপটে মুহূর্তের মধ্যে তছনছ হয়ে যায় পুরো কাঠামো ।
DCRC সেন্টারের প্যান্ডেলের দায়িত্বে থাকা ডেকোরেটর বাপন দে বলেন, "আমাদের প্রায় সব কাজই শেষ হয়ে গিয়েছিল । হঠাৎ ঝড় শুরু হয় ৷ কিছু বুঝে ওঠার আগেই পুরো প্যান্ডেল ভেঙে পড়ে । সেই সময় প্রাণ বাঁচানোই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় আমাদের । পাশে থাকা একটি রোলার আঁকড়ে ধরে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলাম ।"
অন্যদিকে, এই ঝড়ে জখম হয়েছেন কালচিনির বিডিও মিঠুন মজুমদার এবং আলিপুরদুয়ার 1 নম্বর ব্লকের বিডিও অরিজিৎ দাস । তাঁরা রবীন্দ্রভবনে ছিলেন । সেখানে ঝড়ের দাপটে টাইলস ভেঙে আহত হন । তাঁদের তড়িঘড়ি আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । চিকিৎসকদের মতে, মিঠুন মজুমদারের চোট সামান্য হলেও অরিজিৎ দাস কিছুটা বেশি আঘাত পান । প্রাথমিক চিকিৎসার পর প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয় ।
বিষয়টি নিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সুপার পরিতোষ মণ্ডল বলেন, "ঝড়ে জখম দুই বিডিওকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল । একজনের সামান্য চোট লাগে, অন্যজনের কানে টাইলস ভেঙে আঘাত লাগে বলে খবর ৷ প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ।"
তবে এই ঘটনায় প্রাণহানির খবর না মিললেও ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে । প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং দ্রুত পুনর্গঠনের কাজ শুরু করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ।