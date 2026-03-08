মেশিনের শব্দে পুরনো ধারণায় ইতি ! নারীর হাতেই বদলাচ্ছে গ্রামবাংলার ছবি

মেশিনের শব্দে পুরনো ধারণায় ইতি ! নারীর হাতেই বদলাচ্ছে গ্রামবাংলার ছবি
Published : March 8, 2026 at 5:05 PM IST
রাজীব মুখোপাধ্যায়
জগৎবল্লভপুর, 4 মার্চ: ভোরের আলো ফোটার আগেই দিন শুরু হয় তাঁদের । ঘুম থেকে উঠে রান্না, বাড়ির কাজ, সন্তানের দেখাশোনা—সব সেরে সকাল গড়াতেই তাঁরা পা বাড়ান অন্য এক জগতে । সেখানে নেই হাঁড়ি-খুন্তির শব্দ, আছে মেশিনের গর্জন ! আর সেই মেশিনের পাশেই দাঁড়িয়ে আজ নিজেদের নতুন পরিচয় তৈরি করছেন হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের মানসিংপুর গ্রামের কয়েকজন মহিলা ।
একসময় যাঁদের জীবন ছিল গৃহকর্মের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে, আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে তাঁরাই কারখানার মেশিন চালিয়ে সংসারের অর্থনৈতিক ভিত শক্ত করছেন । মানসিংপুরের একটি ছোট ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাংশ তৈরির ইউনিটে প্রতিদিন নিয়ম করে কাজ করেন গ্রামের কয়েকজন মহিলা । মেশিনের শব্দ, লোহার গন্ধ আর তেল-কালি মাখা হাত—সবকিছুর মধ্যেই তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন আত্মসম্মান আর আত্মনির্ভরতার নতুন মানে ।
এই উদ্যোগের উদ্যোক্তা সমর মণ্ডল জানান, গ্রামের আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মহিলাদের কাজের সুযোগ করে দিতেই তিনি কারখানাটি শুরু করেন । তাঁর কথায়, "গ্রামের অনেক মহিলাই কাজ করতে চাইতেন । তাঁদের হাতে ধরে মেশিনের কাজ শিখিয়েছি । এখন তাঁরা নিজেরাই দক্ষ হয়ে উঠেছেন ।"
বর্তমানে তাঁর ইউনিটে কয়েকটি যন্ত্রে নিয়মিত কাজ করছেন পাঁচজন মহিলা কর্মী । এঁদের মধ্যে রয়েছেন সমরের স্ত্রী শ্রাবণী মণ্ডলও ৷ প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে শ্রাবণী বলেন, "একদিন কর্মচারীরা আসেনি ৷ ফলে কারখানার কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল ৷ তখন আমিই স্বামীকে বলি, একটু দেখিয়ে দাও না, আমি করতে পারব ৷ সেই শুরু ৷"
শ্রাবণীর সঙ্গে কাজ করেন গ্রামের আরও চার মহিলা ৷ সকালবেলায় বাড়ির কাজ সেরে প্রায় দশটার সময় তাঁরা কাজে আসেন । কিছুক্ষণ কাজের পর দুপুরে বাড়ি গিয়ে খাওয়া সেরে আবার কাজে ফেরেন । বিকেলের দিকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করে সন্ধ্যার আগেই ফিরে যান নিজেদের সংসারে ।
গ্রামের বাসিন্দা হিরণ্ময় মান্নার মতে, এই উদ্যোগ শুধু কর্মসংস্থানের পথই খুলে দেয়নি, বদলে দিয়েছে গ্রামবাসীর মানসিকতাও । তাঁর কথায়, "একসময় ভাবা হত মেশিনের কাজ শুধুই পুরুষদের । এখন গ্রামের মেয়েরাই সেই কাজ করছে । এতে তাঁদের আত্মবিশ্বাসও অনেক বেড়েছে ।"
কারখানায় কাজ করা এক মহিলা জানান, "প্রথম দিকে মেশিনের সামনে দাঁড়াতে ভয় লাগত । যদি ভুল হয়ে যায় ! কিন্তু ধীরে ধীরে সব শিখে গিয়েছি । এখন নিজের হাতে কাজ করে রোজগার করতে পারছি—এটাই সবচেয়ে বড় আনন্দ ।"
গ্রামের অনেকেই মনে করছেন, এই উদ্যোগের ফলে কর্মসংস্থানের নতুন দরজা খুলেছে । কাজের সুযোগ গ্রামেই তৈরি হওয়ায় মহিলাদের আর দূরে কোথাও যেতে হচ্ছে না । ফলে সংসার সামলেও কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন তাঁরা ।
আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মানসিংপুর যেন এক অন্য গল্প শোনাচ্ছে—পরিবর্তনের গল্প । যেখানে নারীরা আর কেবল সংসারের নেপথ্যের শক্তি নন, আর্থিক ভার লাঘবেও যোগ্যসঙ্গত দিচ্ছেন ৷
মেশিনের প্রতিটি ঘূর্ণনের সঙ্গে যেন ঘুরছে সময়ের চাকা । আর সেই চাকার গতিতেই এগিয়ে চলেছে মানসিংপুরের নারীরা—আত্মনির্ভরতার দৃঢ় পথে ।
