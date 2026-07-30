বাড়ি থেকে উদ্ধার করা টাকা টুলু'র, ছেলে-সহ গ্রেফতারে স্বীকার করলেন অনুব্রত ঘনিষ্ঠের আত্মীয়

বাড়ি থেকে উদ্ধার করা টাকা টুলু'র, ছেলে-সহ গ্রেফতারে স্বীকার করলেন অনুব্রত ঘনিষ্ঠের আত্মীয়
মঙ্গলবার গভীর রাত থেকে চলা এই অপারেশন শেষে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করা হয় মীনার মণ্ডল ও তাঁর ছেলেকে ৷ তাঁদের বাড়িতেই মেলে টাকার পাহাড় ৷
Published : July 30, 2026 at 10:30 AM IST
মহম্মদবাজার, 30 জুলাই: বিপুল টাকা উদ্ধারের পর অবশেষে গ্রেফতার বীরভূমের পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মীনার মণ্ডল ও তার ছেলে ৷ কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার উদ্ধার হওয়া সাড়ে 24 কোটি টাকা ও 15 কেজি সোনা মহম্মদবাজার থেকে সিউড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
যদিও, এখনও পর্যন্ত ফেরার একদা বীরভূমের বেতাজ বাদশা মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডল । বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার বিদিতরাজ বন্দেশ স্পষ্ট জানিয়েছেন প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মীনার মণ্ডল স্বীকার করে নিয়েছেন এই বিপুল পরিমাণ টাকা টুলু মণ্ডলেরই ৷
তিনি আরও বলেন, "তিনজনের নামে এফআইআর হয়েছে । এই টাকা টুলু মণ্ডলের, স্বীকার করেছে মীনার মণ্ডল । পুলিশ তদন্ত করে দেখছে ৷ পরে বাকি আপডেট দেওয়া হবে ।"
29 জুলাই ভোর থেকে মহম্মদবাজারে পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মীনার মণ্ডলের বাড়িতে হানা দিয়েছিল বীরভূম জেলা পুলিশের বিশেষ দল ৷ জেলা পুলিশ সুপার জানান, এই বাড়ি থেকে নগদ সাড়ে 28 কোটি টাকা ও 15 কেজি সোনার বাট উদ্ধার হয় ৷ এই পরিমাণ সোনার বাটের বর্তমান বাজার মূল্য 22 কোটি টাকারও বেশি ৷
রাতভর উদ্ধার হওয়া টাকা ও সোনা নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে মীনার মণ্ডলের বাড়িতেই রাখা হয়েছিল ৷ এরপর বৃহস্পতিবার সকালে তা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের ঘেরাটোপে সিউড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ আর এই ঘটনায় টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মীনার মণ্ডল ও তাঁর ছেলেকে গ্রেফতার করেছে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ । যদিও, প্রথম থেকেই ফেরার টুলুর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ।
পাশাপাশি, এই টাকার উৎস কী, স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । জানা গিয়েছে, 20টি ব্যাগে ঘরের বিভিন্ন জায়গায় রাখা ছিল নগদ টাকাগুলি । সঠিক পরিমাণ জানতে 5টি টাকা গোনার মেশিন ব্যবহার করতে হয়েছে ৷ বিরাট ট্যাঙ্কে ভরে সিল করে সেগুলো নিয়ে যায় পুলিশ । এমনকি, স্বর্ণকার ডেকে সোনার বাটগুলি আসল কিনা তাও পরীক্ষা করানো হয় ।
প্রসঙ্গত, বীরভূম জেলার মহম্মদবাজার, নলহাটি, দেউচা-পাচামি এলাকায় বেআইনি পাথর কারবারের রমরমা বাজারের অধিপতি ছিল এই টুলু মণ্ডল । পাশাপাশি, চলত বেআইনি বালির কারবারও ৷ এমনকি, কয়লা পাচার কাণ্ডেও নাম জড়িয়েছিল টুলুর ৷ এক কথায় অন্ধকার দুনিয়ায় আধিপত্য ছিল 'মাফিয়া' টুলু মণ্ডলের । তাই আরও কোনও ডেরায় তার টাকা আছে কিনা সেই বিষয়টিও নজরে রাখছে বীরভূম জেলা পুলিশ ।