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রক্ষাকবচ চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ 'বেপাত্তা' পাথর মাফিয়া টুলু

বিপুল টাকা ও সোনা উদ্ধারের পর থেকেই বেপাত্তা পাথর মাফিয়া টুলু ৷ এদিকে, বুধবার রক্ষাকবচ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন ৷

tulu mondal on cal hc
হাইকোর্টের দ্বারস্থ মাফিয়া টুলু (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 5, 2026 at 2:38 PM IST

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কলকাতা, 5 অগস্ট: বেশ কয়েকদিন ধরেই সংবাদ মাধ্যমে চর্চায় রয়েছেন বীরভূমের টুলু মণ্ডল। তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে টাকার পাহাড় ও সোনা। সেই টুলু কলকাতা হাইকোর্টে ৷ নিরাপত্তা অর্থাৎ রক্ষাকবচ চেয়ে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন টুলু মণ্ডলের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে বুধবার মামলা দায়ের হয় ৷

বীরভূমের টুলুর বসতবাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা এবং সোনা উদ্ধারের পর থেকেই পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের (STF) হাত থেকে বাঁচতে আত্মগোপন করে আছেন টুলু। অন্তরালে থেকেই তিনি হাইকোর্টের কাছে গ্রেফতারি এড়ানোর আর্জি জানিয়েছেন। তদন্তকারীদের আশঙ্কা, তিনি ইতিমধ্যেই সপরিবার দুবাই বা অন্য কোনও দেশে পালিয়ে গিয়েছেন ৷ আর সেখান থেকেই আদালতের কাছে রক্ষাকবচ চেয়ে আর্জি জানিয়েছেন।

গত 1 তারিখ পুলিশ সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, ভারত থেকে দুবাই হয়ে তুরস্কে গিয়েছে তিনি। সেখানে বসেই নাকি তিনি খবর পেয়েছেন তাঁর অন্ধকার সাম্রাজ্যে পুলিশি হানা চলছে ৷ ভারত থেকে দুবাই হয়ে তুরস্কে গিয়েছে টুলু ৷ আরও জানা যাচ্ছে, দুবাইয়ে নাকি তাঁর একটি রিসর্ট রয়েছে ৷ দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে খেলা দেখছেন টুলু, এমন ছবিও রয়েছে।

আর এদিকে, সিউড়িতে তাঁর বিলাসবহুল বাড়ি সিল করে দিয়েছে পুলিশ ৷ আজই টুলুর শ্বশুরবাড়ি বীরভূমের পাড়ুইয়ে তল্লাশি চালিয়েছে রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (এসটিএফ)। জানা যাচ্ছে, টুলুর শ্বশুর মহম্মদ নুরুল হককে জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে ৷ পাশাপাশি, বীরভূমের পাথর ব্যবসায়ী টুলুর একাধিক সহযোগীকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কিন্তু তিনি এখনও বেপাত্তা। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে যাতে রক্ষাকবচ দেয় আদালত, সেই আবেদন জানিয়ে দায়ের হয়েছে মামলা।

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STONE MAFIA TULU MONDAL
পাথর মাফিয়া টুলু
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হাইকোর্টের দ্বারস্থ টুলু
TULU MONDAL ON CAL HC

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