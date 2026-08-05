'মেয়ে-জামাই কোথায় জানি না', মিলল টুলুর কলকাতার বাড়ির খোঁজ

'মেয়ে-জামাই কোথায় জানি না', মিলল টুলুর কলকাতার বাড়ির খোঁজ
মেয়ে-জামাইয়ের হদিশ জানেন না শ্বশুর মহম্মদ নুরুল হক। পাশাপাশি জানালেন, কলকাতার বাড়িতে তাঁর মেয়ে থাকে, নাতির পড়াশোনার জন্য ৷
Published : August 5, 2026 at 7:56 PM IST
পাড়ুই, 5 অগস্ট: মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন যোগাযোগ নেই, তল্লাশি শেষে জানালেন পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলের শ্বশুর মহম্মদ নুরুল হক। তবে কলকাতাতেও একটি বাড়ি আছে টুলুর, ছেলের পড়াশোনার জন্য সেখানেই প্রায় সময় থাকতেন টুলুর স্ত্রী ফিরোজা বিবি ওরফে মীনা বেগম ৷ এমনটাও জানালেন টুলুর শ্বশুর। তবে এই মুহূর্তে মেয়ে-জামাই কোথায় আছে, জানেন না কেউই ৷
এদিন পাড়ুইয়ের বাড়িতে প্রায় 9 ঘণ্টা মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে, বাড়ির বিভিন্ন জায়গা খোঁড়াখুঁড়ি করে তল্লাশি চালায় বীরভূম জেলা পুলিশের বিশেষ দল ৷ বীরভূমের পাড়ুইয়ের বাসিন্দা মহম্মদ নুরুল হক। পেশায় ধান বিক্রেতা ৷ তাঁর মেয়ে ফিরোজা বিবি ওরফে মীনা বেগমের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল মহম্মদবাজারে বাসিন্দা মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলের।
আজ টুলুর শ্বশুর বাড়িতে হানা দেয় বীরভূম পুলিশের বিশেষ দল ৷ বোলপুরের এসডিপিও অর্পিত পারেখের নেতৃত্বে 9 ঘণ্টা ধরে চলে তল্লাশি অভিযান। মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে পরীক্ষা করা হয় জলের ট্যাঙ্ক থেকে শুরু করে বাথরুম, চিলেকোঠার ঘর সর্বত্র ৷ এমনকী, বাথরুমের নীচের ফ্লোর ভেঙেও তল্লাশি চলে ৷ বিভিন্ন জায়গা খুঁড়েও দেখেন পুলিশ অফিসাররা ৷ যদিও, শেষ পর্যন্ত কিছুই মেলেনি, এমনটাই পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ৷
তল্লাশি শেষে টুলু মণ্ডলের শ্বশুর মহম্মদ নূরুল হক জানান, গত 3 বছর ধরে তাঁর মেয়ে নাতির পড়াশোনার জন্য কলকাতার বাড়িতে থাকে। দীর্ঘদিন মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে কথা নেই, যোগাযোগ নেই ৷ তবে যখন মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন তখনও টুলু নাকি পাথরের ব্যবসাই করত ৷ আর এই মুহূর্তে মেয়ে-জামাই কোথায় আছে, জানেন না শ্বশুর বাড়ির লোকজন ৷
টুলুর শ্বশুর মহম্মদ নূরুল হক বলেন, "সকালে পুলিশের লোকজন এসে বলল ঘর সার্চ করব ৷ খুলে দিলাম ৷ সব কিছু তছনছ করে, খুঁড়ে দেখল ৷ কোনও জায়গা বাদ দেয়নি ৷ কিছুই পায়নি ৷ আমি ধানের ব্যবসা করি ৷ মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে কোনও লেনদেন নেই ৷ ওরা কোথায় আছে কিছুই জানি না ৷ ফোনেও তেমন কথা হত না ৷ শুধু জানতাম কলকাতার বাড়িতে আমার মেয়ে থাকে, নাতির পড়াশোনার জন্য ৷ যা কিছু দেখছি খবরে দেখছি, এর বাইরে কিছুই জানি না ৷"
উল্লেখ্য, বীরভূম বেআইনি পাথর কারবারের বেতাজ বাদশা মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডল। দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের হাত ধরে একদা বীরভূম জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রক ছিল মাফিয়া টুলু। তবে রাজ্যে পালা বদলের পরেই তার সাম্রাজ্য একের পর এক পুলিশ হানা চলছে ৷ শুরু হয় 29 জুলাই থেকে। মহম্মদবাজারে টুলুর আত্মীয় মীনার মণ্ডলের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় সাড়ে 28 কোটি টাকা-সহ 15 কেজি বিদেশি সোনার বাট।
গ্রেফতার করা হয়েছে মীনার মণ্ডলকে ৷ এরপর এক এক করে টুলুর 3টি বাড়ি সিল করা হয়েছে। 240টি ডাম্পার, 400 বিঘা জমি ও 6টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় 220 কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে টুলুর ম্যানেজার সীতেশ প্রামাণিকেও ৷ তার কাছ থেকে পাওয়া হাতে লেখা ডায়রি থেকে উঠে এসেছে বিস্ফোরক সব তথ্য ৷ কোনও পুলিশ ও সরকারি অফিসারকে কত টাকা দেওয়া হত, সেই হিসাব রয়েছে।
মেয়ে সালমার বিয়েতে কোথায় কত টাকা খরচ হয়েছে, তার উল্লেখও আছে ৷ আদালতে ইতিমধ্যেই এসব তথ্য তুলে ধরেছেন মামলার সরকারি আইনজীবী বিভাস চক্রবর্তী। যদিও, জানা যাচ্ছে এই মুহূর্তে টুলু ভারতে নেই ৷ পরিবার নিয়ে দুবাই, কিংবা তুরস্কে আছে ৷ ঘনিষ্ঠ সূত্রে আরও জানা যাচ্ছে, গোয়া, আন্দামান সহ দুবাইয়ে মাফিয়া টুলু মণ্ডলের সম্পত্তি আছে ৷