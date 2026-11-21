মার্সিডিজে চড়ে সিউড়ি থানায় হাজিরা পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলের
Stone Mafia Tulu Mondal: দুর্নীতি মামলায় বীরভূম জেলা পুলিশের তলবে সিউড়ি থানায় হাজির পাথরসম্রাট টুলু মণ্ডল ৷ এরপরই সাংবাদিক বৈঠক করবেন তিনি ৷
Published : November 21, 2026 at 2:23 PM IST
সিউড়ি, 21 নভেম্বর: মার্সিডিজ বেঞ্জে চড়ে সিউড়ি থানায় গিয়ে হাজিরা দিলেন বীরভূমের পাথর মাফিয়া মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডল। আইনজীবীদের সঙ্গে নিয়ে শনিবার থানায় পৌঁছন তিনি ৷ নোটিশ দিয়ে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। থানায় প্রবেশের আগে তাঁর আইনজীবী জানান, সাংবাদিক বৈঠক করবেন টুলু ৷
সুপ্রিমকোর্টের রক্ষাকবচ নিয়ে দেশে ফিরেই প্রথমে ভবানী ভবনে হাজিরা দিয়েছিলেন টুলু। দীর্ঘদিন পর ফিরলেন নিজের জেলা বীরভূমে ৷ জানা গিয়েছে, নকল ডুপ্লিকেট চালান রিসিট বা ডিসিআর নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ৷
রাজ্যে পালাবদলের পরেই বীরভূমে কোটি কোটি টাকার বেআইনি পাথর কারবারের মুখোশ খুলে যায় ৷ তৃণমূল-কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় থাকা কুখ্যাত পাথর মাফিয়া টুলুর বিরুদ্ধে শুরু হয় তদন্ত ৷ কিন্তু, বিধানসভা নির্বাচনে ফল ঘোষণার পরেই সপরিবারে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন টুলু ৷ তাঁর বিরুদ্ধে জারি হয়েছিল লুক আউট নোটিশ ৷ এমনকী, ইন্টারপোল মারফৎ রেড কর্নার নোটিশ জারি হয়েছিল ৷ এই পরিস্থিতিতে রক্ষাকবচ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন টুলু।
আগামী 5 ডিসেম্বর পর্যন্ত টুলুর বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না, সেই সুপ্রিম নির্দেশের পরেই 17 নভেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরশাহী থেকে দেশে ফেরেন টুলু । এরপরেই 5 কোটি টাকার একটি মামলায় সিআইডি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিল। সেই মতো 20 নভেম্বর কলকাতায় ভবানী ভবনে গিয়ে হাজিরা দিয়েছিলেন টুলু ৷ ওই দিনই সিউড়িতে তাঁর বাড়িতে নোটিশ দিয়েছিল বীরভূম পুলিশ।
এদিন, দামি মার্সিডিজ বেঞ্জে চড়ে সিউড়ি থানায় পৌঁছন টুলু। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবীরা ৷ থানায় প্রবেশ করার সময় আইনজীবী জানান, জিজ্ঞাসাবাদের পর সাংবাদিক বৈঠক করবেন টুলু ৷ জানা গিয়েছে, ডিএসপি পদমর্যাদার অফিসারের নেতৃত্বে জেরা করা হবে তাঁকে ৷ গত এক দশকে কোটি কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা পরেনি ৷ ডিসিআরের মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা নয়ছয় হয়েছে বলে অবিযোগ। আর এই পুরো কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত সরকারি বড় বড় অফিসারেরা, এমনই তথ্য উঠে এসেছে পুলিশি তদন্তে।
তাই এখনও পর্যন্ত টুলু ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের কাছ থেকে পাওয়া 220 কোটি টাকা-সহ 300 বিঘা জমি, 242টি ডাম্পার, 7টি বাড়ি, 1টি খামার বাড়ি, 3টি পাথর খাদান, 1টি পার্কিং লট, 2টি ক্রাশার, 15 কেজি বিদেশি সোনার বাট বাজেয়াপ্ত করে রেখেছেন তদন্তকারী অফিসাররা । এখন দেখার বীরভূমের এই পাথর মাফিয়া টুলুর মামলা কোন পথে মোড় নেয় ৷