শক্তিগড়ে বন্দে ভারতে ছোড়া হল পাথর, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে চলছে তদন্ত

শক্তিগড়ে বন্দে ভারতে ছোড়া হল পাথর, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে চলছে তদন্ত
আচমকা জোরালো শব্দে চমকে ওঠেন যাত্রীরা । পাথরের আঘাতে একটি কামরার জানলার কাচ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।
Published : September 2, 2026 at 7:28 PM IST
বর্ধমান, 2 সেপ্টেম্বর: ফের নিশানায় বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ৷ ছোড়া হল পাথর ৷ মঙ্গলবার সকালে শক্তিগড় স্টেশনে এই ঘটনা ঘটার পরই নড়েচড়ে বসে রেল কর্তৃপক্ষ ৷ শুরু হয়েছে তদন্ত ৷ বুধবার স্টেশনের সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করে দোষীদের খোঁজ করা হচ্ছে ৷
একবার নয়, বন্দে ভারত এক্সপ্রেসকে লক্ষ্য করে এর আগেও দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাথর ছোড়ার ঘটনা সামনে এসেছে । কখনও জানলার কাচ ভেঙেছে, কখনও অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন যাত্রীরা । সেই তালিকায় এবার নাম উঠল শক্তিগড়ের । মঙ্গলবার সকালে সেখানেই হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয় ৷ এই ঘটনায় ফের প্রশ্নের মুখে পড়েছে চলন্ত ট্রেনের নিরাপত্তা ।
ঘটনাটি ঘটে শক্তিগড় স্টেশন পেরোনোর সময় । রেল সূত্রে খবর, আপ 22301 বন্দে ভারত এক্সপ্রেস প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করার সময় ট্রেনের একটি কামরা লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয় । আচমকা জোরালো শব্দে চমকে ওঠেন যাত্রীরা । পাথরের আঘাতে একটি কামরার জানলার কাচ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । তবে এই ঘটনায় কোনও যাত্রী আহত হননি ।
অতীতের ঘটনাগুলির কথা মাথায় রেখে এবারের ঘটনাকে হালকা ভাবে দেখছে না রেল । কারণ, তীব্র গতির মধ্যে থাকা বন্দে ভারতের মতো ট্রেনে ছোড়া একটি পাথর শুধু জানলার কাচ ভাঙার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাও থাকতে পারে । যাত্রীর গায়ে আঘাত লাগা থেকে শুরু করে আরও গুরুতর বিপদের আশঙ্কা থেকেই যায় ।
ঘটনার পর বুধবার শক্তিগড় স্টেশন ও আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে রেলপুলিশ । পাথরটি ঠিক কোন জায়গা থেকে ছোড়া হয়েছিল, সেই স্থান চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে । পাশাপাশি ওই সময় রেললাইনের পাশে কারা উপস্থিত ছিলেন, ফুটেজে তাঁদের কোনও গতিবিধি ধরা পড়েছে কি না, তাও দেখা হচ্ছে ।
পূর্ব রেলের জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাজি জানিয়েছেন, "ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । সিসিটিভি ফুটেজের সাহায্যে অভিযুক্তকে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে । এই ঘটনায় কোনও যাত্রী জখম হননি ।"
তবে তদন্তের পাশাপাশি উঠছে আরও বড় প্রশ্ন - আগের ঘটনাগুলি থেকেও কি যথেষ্ট শিক্ষা নেয়নি রেল ? গুরুত্বপূর্ণ রেলপথের পাশে নজরদারি, সিসিটিভি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা কার্যকর ? অভিযুক্ত ধরা পড়ার পর শাস্তি হবে, কিন্তু তার পরেও কি একই ধরনের ঘটনা ঠেকানো সম্ভব হবে ? শক্তিগড়ের ঘটনা ফের সেই প্রশ্নই সামনে এনে দিল ।