চুরি যাওয়া ভরি ভরি সোনা উদ্ধার, পাচারে যুক্ত স্বর্ণ ব্যবসায়ীও

চুরি যাওয়া ভরি ভরি সোনা উদ্ধার, পাচারে যুক্ত স্বর্ণ ব্যবসায়ীও
বোলপুরে বেশ কয়েকটি সোনার দোকান এই চোরাই সোনা কেনাবেচা করে বলে জানান অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (বোলপুর) রানা মুখোপাধ্যায় ৷
Published : November 10, 2025 at 5:24 PM IST
বোলপুর, 10 নভেম্বর: বোলপুরে চোরাই সোনার গয়না পাচারের সক্রিয় চক্রের হদিশ মিলল । এর সঙ্গে যুক্ত স্বর্ণ ব্যবসায়ীরাও । সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে নয়টি চুরির মামলায় উদ্ধার হওয়া সোনার গয়না-সহ কাঁসার বাসনপত্রের পরিসংখ্যান তুলে ধরলেন বীরভূমের অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (বোলপুর) রানা মুখোপাধ্যায় ৷ বোলপুর, শান্তিনিকেতন ও ইলামবাজার থানার পুলিশের সাফল্যের পাশাপাশি বোলপুরে বেশ কয়েকটি সোনার দোকান চোরাই জিনিস কেনাবেচা করে বলে জানান পুলিশ আধিকারিক ৷
এদিন সাংবাদিক বৈঠক করেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (বোলপুর) রানা মুখোপাধ্যায় ৷ ছিলেন বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগরওয়াল-সহ শান্তিনিকেতন ও ইলামবাজার থানার ওসি, বোলপুর থানার আইসি ও অন্যান্য আধিকারিকরা ৷ এই তিনটি থানায় গত দেড় মাসে 12টি চুরির ঘটনা ঘটেছে । 12টি মামলার মধ্যে নয়টি মামলায় সাফল্য পেয়েছে বীরভূম পুলিশ । অর্থাৎ, চুরি যাওয়া সামগ্রীর প্রায় 70 শতাংশ উদ্ধার হয়েছে এবং 14 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । একটি টোটো ছিনতাই হয়েছিল, সেটিও উদ্ধার হয়েছে । পাশাপাশি, ভরি ভরি সোনার গয়না, ইলামবাজারে মন্দিরে চুরি যাওয়া কাঁসা-পিতলের বাসনপত্রও উদ্ধার করা হয়েছে ।
তবে সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশ আধিকারিক জানান, বোলপুরে চোরাই সোনার গয়না কেনাবেচার একটা সক্রিয় র্যাকেট আছে ৷ এই রকম একটা সোনার দোকান পুলিশের নজরে এসেছে । তবে এই রকম একটা নয়, চুরি যাওয়া সোনার গয়না কেনাবেচার চক্রে বেশ কয়েকটি দোকানের স্বর্ণ ব্যবসায়ী যুক্ত আছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের । ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সেই চক্রটিকে ধরার চেষ্টা চলছে ৷
অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার রানা মুখোপাধ্যায় বলেন, "বীরভূম পুলিশের টিম সাফল্য পেয়েছে । 12টির মধ্যে নয়টি কেসে আমরা সফল হয়েছি ৷ বোলপুর শহরে বেশকিছু অসাধু ব্যবসায়ী চোরাই গয়না কিনে ব্যবসা চালাচ্ছেন । আমরা কড়া বার্তা দিতে চাই, যাঁরা এর সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের বিরুদ্ধে আরও কঠিন ব্যবস্থা নেব ৷ আপনারা ভাবছেন চোরাই মাল কিনে সেগুলি লুকিয়ে রেখে বেঁচে যাবেন, তা কিন্তু হওয়ার নয় ৷ আইনের সামনে চলে আসবে, পাবলিকও যাতে চিনতে পারে কোন কোন দোকান থেকে এটা হচ্ছে, সেই ব্যবস্থাও আমরা করব ৷ তদন্তের স্বার্থে এখনই কোনও দোকানের নাম বলছি না ৷"