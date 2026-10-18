চোরবাগানের বিপর্যয়েও ফেরেনি হুঁশ ! সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে ভিড় সামলাতে বেপাত্তা পুলিশ

চোরবাগানের বিপর্যয়েও ফেরেনি হুঁশ ! সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে ভিড় সামলাতে বেপাত্তা পুলিশ
crowds Santosh Mitra Square: বিকেল হতেই লেবুতলা পার্কের দিকে দর্শনার্থীদের ঢল ৷ যদিও লাইন নিয়ন্ত্রণের কোনও চেষ্টাই নেই সেখানে ৷ সুরজিৎ দত্তের প্রতিবেদন ৷
Published : October 18, 2026 at 5:36 PM IST
কলকাতা, 18 অক্টোবর: চোরবাগানের পুজোমণ্ডপে শনিবারের ভয়াবহ দুর্ঘটনায় 19 জনের মৃত্যুর ক্ষত টাটকা। গোটা কলকাতা যখন সেই শোক আর আতঙ্কে স্তব্ধ, তখন শহরের অন্যতম প্রধান পুজো সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে দেখা গেল চরম প্রশাসনিক উদাসীনতার ছবি। উদ্বোধনের পর থেকেই এই মণ্ডপকে ঘিরে দর্শনার্থীদের প্রবল ভিড় উপচে পড়ছে। চোরবাগানের মর্মান্তিক ঘটনার পর পুলিশ-প্রশাসন কতটা সতর্ক হল, তা খতিয়ে দেখতেই কোনও বিশেষ সুবিধা না নিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে লাইনে মিশে যাওয়া। কিন্তু সরেজমিনে দেখা গেল এক উদ্বেগজনক বাস্তবতা-ভিড় সামলানোর দায়িত্বে থাকা পুলিশ কার্যত বেপাত্তা।
বেলা গড়িয়ে বিকেল হতেই লেবুতলা পার্কের দিকে দর্শনার্থীদের লাইন দীর্ঘ হতে শুরু করে। লাইন এগোচ্ছিল নিজস্ব গতিতেই। কোথাও দর্শনার্থীরা দাঁড়িয়ে সেলফি তুলছেন, কোথাও দীর্ঘ পথ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে লাইনের মাঝেই বসে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। পুরো রাস্তা জুড়ে কারও কোনও বাধা নেই। অথচ একদিন আগের সেই ভয়াল অভিজ্ঞতার পর যেখানে আঁটসাঁট ব্যারিকেড ও সতর্ক পুলিশি বন্দোবস্ত থাকার কথা ৷ সেখানে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে মণ্ডপের কাছাকাছি পৌঁছনো পর্যন্ত গোটা রাস্তায় কোনও উর্দিধারীর দেখাই মেলেনি এদিন ৷ পুরো পথটিই যেন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন।
অথচ চোরবাগানের ঘটনার পর এই পুজোর অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা তথা বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ পুণ্যার্থীদের কাছে মণ্ডপমুখী না হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তিনি সাফ বলেছিলেন, "যেহেতু তাঁরা সনাতনী নিয়ম মানেন, মাঝপথে পুজো বন্ধ করে দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয় ৷" একই সঙ্গে তাঁর স্পষ্ট বার্তা ছিল, "চোরবাগানের ঘটনার পর মানুষ যেন এই পুজোমণ্ডপে না আসেন ৷" উদ্যোক্তারা ভিড় কমাতে ধাপে ধাপে পুজো বন্ধের দিকে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা বললেও বাস্তব ছবিটা একেবারেই আলাদা। মানুষ আসছেন এবং সেই জনস্রোতকে সুশৃঙ্খল রাখার কোনও কার্যকর পরিকাঠামো রাস্তায় দেখা যায়নি ৷
লাইন ধরে প্রায় মণ্ডপের প্রধান প্রবেশদ্বারের কাছে পৌঁছনোর পর অবশেষে দেখা মেলে পুলিশের। তবে তা পর্যাপ্ত সুরক্ষার তুলনায় নগণ্য। গেটের মুখে দাঁড়িয়ে হাতে গোনা মাত্র তিন-চার জন পুলিশকর্মী এবং কয়েক জন স্বেচ্ছাসেবক। তাঁরা দ্রুত ভিড়টিকে ঠেলে মণ্ডপের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু মণ্ডপে ঢোকার সুদীর্ঘ পথ কিংবা প্রতিমা দর্শনের পর বেরিয়ে যাওয়ার দীর্ঘ রাস্তায় ভিড় নিয়ন্ত্রণের কোনও আগাম প্রস্তুতিই নেই। মুষ্টিমেয় কয়েকজন বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষী ছাড়া রাস্তা পুরোপুরি ফাঁকা।
মণ্ডপের ভিতরে ভারতমাতার রূপ ও 'বন্দে মাতরম্' খচিত মণ্ডপসজ্জা দেখতে দর্শনার্থীদের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। ভিতরে পুলিশের বাঁশির শব্দ কানে এলেও বাইরের রাস্তাঘাট পুরোপুরি অরক্ষিত। অবাধে প্রবেশ ও প্রস্থান চলছে ঠিকই, কিন্তু ভিড়ের চাপ বাড়লে যে কোনও মুহূর্তে বড়সড় বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। চোরবাগানের মর্মান্তিক পরিণতির পরেও কলকাতার এত বড় একটি পুজোয় নিরাপত্তার এমন শিথিল চেহারা দেখে দর্শনার্থীদের মনেই প্রশ্ন উঠছে— রক্তক্ষয়ী দুর্ঘটনার পরেও কি টনক নড়বে না প্রশাসনের? পুলিশ তবে ঠিক কোথায়?