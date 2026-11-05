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বীরভূমে বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার করল STF, গ্রেফতার দুই

STF Recovers Explosives in Birbhum: মুরারইয়ের বারোয়া গোপালপুর গ্রামে অভিযান চালায় এসটিএফ ৷ উদ্ধার হয় প্রচুর জিলেটিন স্টিক, ডিটোনেটর, ডিটোনেটিং কর্ড ৷

STF Recovers Explosives in Birbhum
বীরভূমে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার করল STF (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 5, 2026 at 6:13 PM IST

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মুরারই (বীরভূম), 5 নভেম্বর: বীরভূমে বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার করল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) । বৃহস্পতিবার ভোরে মুরারই থানার অন্তর্গত বারোয়া গোপালপুর গ্রামে বেশ কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালিয়ে এই বিস্ফোরক উদ্ধার করেন এসটিএফ-এর আধিকারিকরা ।

এই ঘটনায় দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতদের নাম মহম্মদ রেজা শেখ ওরফে গুডা । তিনি রাজগ্রামের বাসিন্দা । অপর ধৃতের নাম মুকেশ সিং । তাঁর বাড়ি সিউড়ির তিলপাড়া এলাকায় ।

STF Recovers Explosives in Birbhum
বীরভূমে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার (ইটিভি ভারত)

এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযানে মোট 1150টি জিলেটিন স্টিক, 989টি ডিটোনেটর এবং 12 হাজার মিটার ডিটোনেটিং কর্ড উদ্ধার হয়েছে । এই বিপুল বিস্ফোরক কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কী উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ইতিমধ্যেই একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে । উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরক কোনও নাশকতামূলক কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল কি না, সেই সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখছে পশ্চিমবঙ্গ এসটিএফ-এর অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড (এটিএস) ।

অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে এসটিএফ-এর পৃথক অভিযান

অন্যদিকে, বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে পৃথক অভিযান চালিয়ে আরও 21টি আগ্নেয়াস্ত্র ও 65 রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে এসটিএফ । এই ঘটনায় জামুড়িয়া থানার একটি মামলায় ধৃত শেখ শাহজাহানের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি । এসটিএফ-এর দাবি, ধৃত ব্যক্তি পরিচিত দুষ্কৃতী এবং অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত । পাশাপাশি বেআইনি কয়লা কারবারের সঙ্গেও তাঁর যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ ।

গত 3 ও 5 নভেম্বর আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত পাণ্ডবেশ্বর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই অস্ত্র ও কার্তুজগুলি উদ্ধার করা হয় । উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ছ’টি লম্বা মাস্কেট, চারটি সেভেন এমএম পিস্তল এবং 11টি পাইপগান । এছাড়া উদ্ধার হয়েছে 8 এমএম-এর 47 রাউন্ড এবং 7.65 এমএম-এর 18 রাউন্ড কার্তুজ ।

STF Recovers Explosives in Birbhum
বীরভূমে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার (ইটিভি ভারত)

এসটিএফ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এই মামলায় আগে খাইরুল আলম নামে এক ব্যক্তিকে দু’টি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এবং মহম্মদ শামসের নামে অপর এক ব্যক্তিকে 15টি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার করা হয়েছিল । সব মিলিয়ে এই মামলায় এখনও পর্যন্ত 38টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং 122 রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে ।

দু’টি পৃথক ঘটনায় উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরক ও আগ্নেয়াস্ত্রের উৎস এবং সেগুলি কোথায় সরবরাহ করার পরিকল্পনা ছিল, তা জানতে তদন্ত ও তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রেখেছে এসটিএফ ।

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TAGGED:

STF RECOVERS EXPLOSIVES IN BIRBHUM
STF
ATS
বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার
এসটিএফ

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