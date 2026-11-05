বীরভূমে বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার করল STF, গ্রেফতার দুই
STF Recovers Explosives in Birbhum: মুরারইয়ের বারোয়া গোপালপুর গ্রামে অভিযান চালায় এসটিএফ ৷ উদ্ধার হয় প্রচুর জিলেটিন স্টিক, ডিটোনেটর, ডিটোনেটিং কর্ড ৷
Published : November 5, 2026 at 6:13 PM IST
মুরারই (বীরভূম), 5 নভেম্বর: বীরভূমে বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার করল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) । বৃহস্পতিবার ভোরে মুরারই থানার অন্তর্গত বারোয়া গোপালপুর গ্রামে বেশ কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালিয়ে এই বিস্ফোরক উদ্ধার করেন এসটিএফ-এর আধিকারিকরা ।
এই ঘটনায় দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতদের নাম মহম্মদ রেজা শেখ ওরফে গুডা । তিনি রাজগ্রামের বাসিন্দা । অপর ধৃতের নাম মুকেশ সিং । তাঁর বাড়ি সিউড়ির তিলপাড়া এলাকায় ।
এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযানে মোট 1150টি জিলেটিন স্টিক, 989টি ডিটোনেটর এবং 12 হাজার মিটার ডিটোনেটিং কর্ড উদ্ধার হয়েছে । এই বিপুল বিস্ফোরক কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কী উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ইতিমধ্যেই একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে । উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরক কোনও নাশকতামূলক কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল কি না, সেই সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখছে পশ্চিমবঙ্গ এসটিএফ-এর অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড (এটিএস) ।
অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে এসটিএফ-এর পৃথক অভিযান
অন্যদিকে, বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে পৃথক অভিযান চালিয়ে আরও 21টি আগ্নেয়াস্ত্র ও 65 রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে এসটিএফ । এই ঘটনায় জামুড়িয়া থানার একটি মামলায় ধৃত শেখ শাহজাহানের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি । এসটিএফ-এর দাবি, ধৃত ব্যক্তি পরিচিত দুষ্কৃতী এবং অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত । পাশাপাশি বেআইনি কয়লা কারবারের সঙ্গেও তাঁর যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ ।
গত 3 ও 5 নভেম্বর আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত পাণ্ডবেশ্বর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই অস্ত্র ও কার্তুজগুলি উদ্ধার করা হয় । উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ছ’টি লম্বা মাস্কেট, চারটি সেভেন এমএম পিস্তল এবং 11টি পাইপগান । এছাড়া উদ্ধার হয়েছে 8 এমএম-এর 47 রাউন্ড এবং 7.65 এমএম-এর 18 রাউন্ড কার্তুজ ।
এসটিএফ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এই মামলায় আগে খাইরুল আলম নামে এক ব্যক্তিকে দু’টি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এবং মহম্মদ শামসের নামে অপর এক ব্যক্তিকে 15টি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার করা হয়েছিল । সব মিলিয়ে এই মামলায় এখনও পর্যন্ত 38টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং 122 রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে ।
দু’টি পৃথক ঘটনায় উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরক ও আগ্নেয়াস্ত্রের উৎস এবং সেগুলি কোথায় সরবরাহ করার পরিকল্পনা ছিল, তা জানতে তদন্ত ও তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রেখেছে এসটিএফ ।
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