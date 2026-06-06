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শাহজাহান ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতার পুকুরে অস্ত্রের খনি ! উদ্ধার মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র, উত্তাল এলাকা

ফের খবরের শিরোনামে উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালি । এবার তৃণমূল নেতার পুকুরে লুকানো অস্ত্রের হদিশ ৷ তল্লাশিতে এসটিএফ ৷

Sandeshkhali Arms Recovered News
তৃণমূল নেতার পুকুর থেকে উদ্ধার হওয়া অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 6, 2026 at 1:37 PM IST

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সন্দেশখালি, 6 জুন: তৃণমূল নেতার পুকুর থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ৷ শনিবার সন্দেশখালি 2 নম্বর ব্লকের মণিপুর এলাকায় রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (STF) এক বিশাল তল্লাশি অভিযান চালাতেই সামনে আসে ঘটনা ।

স্থানীয় তৃণমূল নেতা রবিন দাস এবং তাঁর ভাই গোপাল দাসের বাড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় এই অভিযান চালানো হয় । সূত্র মারফত খবর পেয়ে আজ সকালেই আচমকা এই তল্লাশি শুরু করে এসটিএফ । যদিও তৃণমূল নেতা রবিন দাস পালাতে সক্ষম হলেও ভাই গোপাল দাসকে আটক করেছে STF ৷ এই তল্লাশির সূত্র ধরে মণিপুর পঞ্চায়েত প্রধান প্রসেনজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দেশখালি 2 পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রউফন ইয়াসমিনের বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ ৷ ভোটের ফলপ্রকাশের পর থেকেই এই দু'জন পলাতক রয়েছেন ৷ চারজনই শাহাজান ঘনিষ্ঠ ৷

তৃণমূল নেতার পুকুর থেকে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় স্থানীয়দের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, মণিপুরের ওই তৃণমূল নেতার বাড়ির পাশের একটি বড় পুকুরে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক লুকিয়ে রাখা হয়েছে বলে সুনির্দিষ্ট তথ্য ছিল তাঁদের কাছে । সেই সূত্র ধরেই আজ সকাল থেকে পুকুর ছেঁকে তল্লাশি শুরু করেন এসটিএফের আধিকারিকরা ।

Sandeshkhali 2 Panchyata Samity Sabhapati
সন্দেশখালি 2 পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রউফন ইয়াসমিন (ইটিভি ভারত)

আইজি এসটিএফ গৌরব শর্মা বলেন, "তদন্তে এবং আমাদের ইন্টেলিজেন্সে যেটা স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে তা হল ধৃত রমজান মোল্লা এবং এই পুরো নেটওয়ার্কটি মূলত শেখ শাহজাহানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং পরিচিত সহযোগী । এরা আজকের নয়, দীর্ঘদিনের পরিচিত সহযোগী । এই নেটওয়ার্কটিই এলাকা জুড়ে এই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র এনে বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রাখত এবং সময় সুযোগ বুঝে অপরাধমূলক কার্যকলাপে ব্যবহার করত । এখন আমাদের তদন্তের মূল বিষয় হল শেখ শাহজাহান জেলের ভেতরে বসেও এদের সঙ্গেও কোনওভাবে যোগাযোগ রাখছিল কি না, অথবা এই ধৃতদের সঙ্গে তাঁর এখন কী ধরনের কানেকশন রয়েছে, তা আমরা খতিয়ে দেখছি এবং জেরা করে এই পুরো চেইনটাকে সম্পূর্ণভাবে টেনে বের করব ।"

আইজি বারাসত রেঞ্জ অমিত পি জাভালগি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, "এখানে আমি যোগ করব ধৃত রমজান মোল্লা শাহজাহান শেখের আত্মীয় হন, এই খবরও আমাদের কাছে আছে । এই আসামিদের পলিটিক্যাল কানেকশন বা রাজনৈতিক যোগ অত্যন্ত শক্তিশালী । এরা তৃণমূলের (TMC) সঙ্গে যুক্ত এবং প্রভাবশালী পদের সুবিধা নিয়েই মূলত এই অস্ত্র মজুত (Hoarding) করার কাজ করছিল । শাহজাহানের এই চেইনের লোকেরা পুলিশ বা এসটিএফের তল্লাশি এড়াতে এলাকার বিভিন্ন ভেড়ি এবং পরিত্যক্ত বাড়িগুলোকে অস্ত্র লুকিয়ে রাখার সেফ জোন হিসেবে ব্যবহার করেছিল ।"

এদিন পুকুরের জলে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের জাল ফেলতেই একের পর এক মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র উঠে আসতে থাকে । উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় পিস্তল, ওয়ান শটার বন্দুক এবং প্রচুর পরিমাণে তাজা কার্তুজ । এই বিপুল পরিমাণ মারণাস্ত্র কী উদ্দেশ্যে এবং কার নির্দেশে সেখানে মজুত করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।

এদিকে সাত সকালে শাসকদলের নেতার বাড়ি ও পুকুর থেকে অস্ত্র উদ্ধারের খবর চড়াও হতেই গোটা মণিপুর এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । কাতারে কাতারে মানুষ রবিন দাসের বাড়ির সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেন । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় ।

ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের একাংশের অভিযোগ, এলাকায় ভয় ও সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করতেই এই সমস্ত অস্ত্র লুকিয়ে রাখা হয়েছিল । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই এলাকায় ব্যাপক রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে । তবে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্ব জানিয়েছে, আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয় এবং দল কোনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না । যদি কেউ অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তবে প্রশাসন তার নিজস্ব নিয়মেই কঠোর ব্যবস্থা নেবে । শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এলাকা থমথমে রয়েছে এবং পুকুরে তদন্তকারী সংস্থার এই তল্লাশি অভিযান এখনও জারি রয়েছে ।

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ARMS IN TMC LEADERS POND
তৃণমূল নেতার পুকুরে অস্ত্র উদ্ধার
STF RECOVERED ARMS
ARMS RECOVERED FROM POND

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