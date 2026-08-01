হামিমের মাধ্যমে বিজেপি-আরএসএস নেতাদের তথ্য সংগ্রহ করত ISI, তদন্তে মিলল তথ্য
শুক্রবার জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গিকে গ্রেফতার করে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ ৷ তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করছেন তদন্তকারীরা ৷ ইতিমধ্যে হামিমের বান্ধবী অর্পিতা সরকারকে গ্রেফতার করেছে এসটিএফ ৷
Published : August 1, 2026 at 4:18 PM IST
কলকাতা, 1 অগস্ট: জঙ্গি যোগের অভিযোগে ধৃত হামিম মণ্ডলকে জেরা করে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে তদন্তকারীদের হাতে । প্রাথমিক তদন্তে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের সন্দেহ, পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক নজরদারি চালানো এবং জঙ্গি নেটওয়ার্ক বিস্তারের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল হামিমকে । এই গোটা চক্রে হামিমের ঘনিষ্ঠ অর্পিতা সরকারের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
তদন্তকারীদের দাবি, হামিমকে দিয়ে রাজ্যের একাধিক বিজেপি ও আরএসএস নেতার গতিবিধি, যাতায়াত এবং ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা করেছিল আইএসআই । সেই লক্ষ্যেই একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে । যদিও হামিম এই পরিকল্পনায় ঠিক কতটা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।
তদন্তে বাজেয়াপ্ত হওয়া হামিমের মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের চলাফেরা সংক্রান্ত তথ্য মিলেছে বলে তদন্তকারীদের সূত্র থেকে জানা গিয়েছে ৷ এমনকী, শুভেন্দু অধিকারী নিউটাউনের ফ্ল্যাটে ফেরার যে রুট ব্যবহার করতেন, সেই পথে হামিম রেকিও করেছিলেন বলেও অভিযোগ ।
এসটিএফ সূত্রের দাবি, হামিমের বিরুদ্ধে কাশ্মীরের একাধিক জঙ্গি সংগঠনের নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অভিযোগও সামনে এসেছে । তদন্তকারীদের সন্দেহ, পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গি মডিউলের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং নতুন সদস্য নিয়োগের দায়িত্বও তাঁর উপর ছিল । এই পুরো কর্মকাণ্ডে অর্পিতা সরকার পর্দার আড়াল থেকে সহযোগিতা করতেন বলেই প্রাথমিকভাবে মনে করছেন গোয়েন্দারা ।
তদন্তে আরও অভিযোগ, সেনাবাহিনীর পোশাক ব্যবহার করে বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি এবং সম্ভাব্য টার্গেটদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টাও করা হয়েছিল । হানি ট্র্যাপ, রাজনৈতিক নজরদারি এবং জঙ্গি নেটওয়ার্ক, এই তিনটি দিককে সামনে রেখেই এখন তদন্ত এগোচ্ছে । হামিম ও অর্পিতার বিদেশি যোগাযোগ, আর্থিক লেনদেন এবং ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । তবে, তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং সমস্ত তথ্য যাচাই করে দেখা হচ্ছে ।
গত শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান থেকে হামিম মণ্ডলকে গ্রেফতার করে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বা এসটিএফ ৷ বর্ধমান শহরের কাছেই একটি আবাসনে তিনি থাকতেন ৷ সেখান থেকেই তাকে গ্রেফতার করা হয় ৷ তিনি পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ-এর হয়ে কাজ করতেন ৷ আপাতত তিনি 14 দিনের জন্য এসটিএফ-এর হেফাজতে রয়েছেন ৷ তাঁকে তদন্তকারীরা লাগাতার জেরা করছেন ৷ সেই জেরার সূত্র ধরেই হামিমের বান্ধবী অর্পিতার নাম সামনে আসে ৷ তাঁকে ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতার করেছে এসটিএফ ৷