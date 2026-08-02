আইএসআই জঙ্গি আবিদ ও হামিদের সঙ্গে যোগাযোগ হামিম-অর্পিতার, তদন্তে দাবি এসটিএফের
জইশ-ই-মহম্মদ যোগে ধৃত সন্দেহভাজন জঙ্গি হামিম মণ্ডল ও তার বান্ধবী অর্পিতা সরকারের কর্মকাণ্ডের নেপথ্যে রয়েছে প্রতিবেশী দেশের হ্যান্ডলাররা, দাবি করছে এসটিএফ ৷
Published : August 2, 2026 at 8:43 PM IST
বর্ধমান, 2 অগস্ট: সন্দেহভাজন জইশ-ই-মহম্মদ যোগের অভিযোগে হামিম মণ্ডল ওরফে হামিম ফুয়েগো গ্রেফতার হওয়ার পর তদন্তের পাখির চোখ বান্ধবী অর্পিতা সরকার ৷ বর্ধমানের রেনেসাঁ টাউনশিপ থেকে গ্রেফতার হয় হামিম মণ্ডল ৷ এরপর ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ থেকে গ্রেফতার হয় তার বান্ধবী আরেক সন্দেহভাজন জঙ্গি অর্পিতা ৷
অর্পিতা ‘আবিদ জাট’ ও ‘হামিদ’ নামে দুই সন্দেহভাজন আইএসআই-যোগ থাকা ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রাখত বলেও এসটিএফ দাবি করেছে ৷ অভিযোগ, নিজের পরিচয় গোপন রাখতে একাধিক ভুয়ো সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করত অর্পিতা ৷
তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গোটা নেটওয়ার্কের বিস্তার, সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এবং নাশকতার ছক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে নেমেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) ৷ তদন্তকারীদের দাবি, হামিমের মোবাইল ফোন, ডিজিটাল চ্যাট এবং দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতেই অর্পিতার খোঁজ পাওয়া যায় ৷ পরে যৌথ অভিযানে সাহেবগঞ্জ থেকে তাকে গ্রেফতার করে তার মোবাইলও বাজেয়াপ্ত করা হয় ৷
তদন্তে উঠে এসেছে, ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে হামিম ও অর্পিতার পরিচয় হয় ৷ পরে তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং বাগদানও হয় ৷ এসটিএফের অভিযোগ, ব্যক্তিগত সম্পর্কের আড়ালে অর্পিতাকে বিভিন্ন গোপন কাজে লাগাত হামিম ৷ সাধারণ মেসেজিং অ্যাপের বদলে ডিসকর্ড, টেলিগ্রাম, এলিমেন্ট এক্স, সেশন-সহ একাধিক এনক্রিপ্টেড প্ল্যাটফর্মে যোগাযোগ রাখতে বলা হত অর্পিতাকে ৷ বর্তমানে ওই সমস্ত অ্যাপের চ্যাট, ডিলিট হওয়া বার্তা এবং সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ফরেন্সিক পরীক্ষার মাধ্যমে খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
এসটিএফ সূত্রের দাবি, অর্পিতা এই সন্দেহভাজন নেটওয়ার্কে তথাকথিত ‘হানি ট্র্যাপ’ অপারেশনের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিল ৷ প্রভাবশালী ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ভিআইপিদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলে তাঁদের সম্পর্কে সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহ এবং প্রয়োজনে টার্গেট নির্ধারণের দায়িত্ব ছিল তার উপর ৷ এমনকী নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অপহরণের পরিকল্পনাতেও তাকে ব্যবহার করার ছক ছিল বলে তদন্তকারীরা দাবি করেছেন । তবে এই সমস্ত অভিযোগ এখনও তদন্তাধীন এবং আদালতে প্রমাণ-সাপেক্ষ ৷
তদন্তে আরও উঠে এসেছে, হামিমের মাধ্যমে পাকিস্তানের শাহজাদ ভাট্টি গ্যাংয়ের সঙ্গে অর্পিতার যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল ৷ হামিম তাকে জানিয়েছিল, ওই নেটওয়ার্কে অস্ত্রের জোগান দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন অপরাধমূলক অ্যাসাইনমেন্ট পরিচালনা করতে ।
জেরায় হামিম জানিয়েছে, তার কাজের একটি বড় অংশ অর্পিতাকে দিয়ে করানো হত ৷ এসটিএফ সূত্রের দাবি, শাহজাদ ভাট্টি গ্যাং হামিমের কাজে সন্তুষ্ট ছিল এবং সেই কারণেই তাকে দুবাইয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল ৷ যদিও এখনও পর্যন্ত হামিমের কোনও পাসপোর্ট উদ্ধার হয়নি ৷ তবে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করার প্রস্তুতি চলছিল বলে তদন্তকারীদের অনুমান ৷ এতদিন ডিজিটাল মাধ্যমে যোগাযোগ চললেও, পরে সরাসরি সাক্ষাতের পরিকল্পনাও ছিল বলে দাবি তদন্তকারীদের।
এসটিএফের তদন্তে আরও উঠে এসেছে, হামিমের সঙ্গে ‘রানা’, ‘উজাইর’, ‘আবিদ জাট’ এবং ‘হামিদ’-সহ একাধিক বিদেশি হ্যান্ডলারের যোগাযোগ ছিল ৷ প্রায় দু'মাস আগে ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে সেই যোগাযোগ শুরু হয় এবং পরে এনক্রিপ্টেড অ্যাপের মাধ্যমে নিয়মিত কথোপকথন চলতে থাকে ৷ ডিজিটাল বিশ্লেষণে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, এই হ্যান্ডলারদের অবস্থান পাকিস্তানে এবং তাদের সঙ্গে শাহজাদ ভাট্টি গ্যাংয়ের যোগাযোগ রয়েছে ৷ এসটিএফের দাবি, ওই গ্যাংয়ের আইএসআই ও অন্য উগ্রপন্থী সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এবং সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরুণদের প্রভাবিত করে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে জড়ানোর চেষ্টা করা হত ৷
তদন্তকারীরা এখন হামিম ও অর্পিতাকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ৷ একইসঙ্গে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ডিজিটাল ওয়ালেট, আর্থিক লেনদেন এবং বাজেয়াপ্ত হওয়া মোবাইল ফোনের ফরেন্সিক রিপোর্টও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ এসটিএফ মনে করছে, এই তদন্তে সন্দেহভাজন নেটওয়ার্কের বিস্তার, বিদেশি হ্যান্ডলারদের ভূমিকা, ‘হানি ট্র্যাপ’ মডিউলের কার্যপদ্ধতি এবং এর সঙ্গে আর কারা জড়িত, সেই সব বিষয়েই আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসবে ৷