চড়া দামে ওটিপি বিক্রির মাধ্যমে পাকিস্তানে তথ্য পাচার, গ্রেফতার পিংলার দুই যুবক
Published : May 29, 2026 at 8:40 AM IST
পিংলা, 29 মে: কলকাতার পর পাকিস্তানি চক্রের হদিশ মিলল পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলায় । ভারতীয় সিম ব্যবহার করে পাকিস্তানি আইএসআই কর্তাদের কাছে হোয়াটস অ্যাপের OTP সরবরাহ করার অভিযোগ । মোবাইল সিমের OTP বিক্রির মাধ্যমে চলছিল আন্তর্জাতিক চক্রের যোগাযোগ ব্যবস্থা । এই ঘটনায় জেলা পুলিশ সম্পূর্ণ আঁধারে বলে দাবি করেন জেলার পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা ।
তিনি বলেন,"পিংলায় অভিযান চালিয়ে দু'জনকে গ্রেফতার করেছে এসটিএফ । অভিযোগ, ওটিপি দিয়ে তথ্য পাচার করত পাকিস্তানে । পুরো বিষয়টা ওদের এর বেশি কিছু জানি না । আমাদেরকে কিছুই জানায়নি ।"
পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলার ক্ষীরাই গ্রাম থেকে মঙ্গলবার গভীর রাতে মুরসেলিন ও গৌতম খাঁড়া নামে দুই যুবককে গ্রেফতার করে এসটিএফ । জানা গিয়েছে, প্রতি OTP-র জন্য মিলত মোটা টাকা । মূলত ভারতের সিম দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ খুলে এখানকার চরদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন পাক গুপ্তচর সংস্থার অফিসাররা ।
একদিকে ওটিপি বিক্রি অন্যদিকে তথ্য পাচারের অভিযোগ । ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একাধিক সিমকার্ড । অভিযুক্ত মুরসেলিন থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ায় গিয়েও আইএসআই কর্তাদের সঙ্গে দেখা করেছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ সূত্র মারফত খবর পেয়ে বেঙ্গল এসটিএফ অফিসারদের কাছে খবর আসে, পিংলার একটি দোকান থেকে ভুয়ো নথি জমা করে প্রচুর সিম তোলা হচ্ছে । সেগুলি কারা কিনছে তাই নিয়ে খোঁজখবর শুরু হয় ।
যে মোবাইল কোম্পানির সিম তোলা হয়েছিল তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায়, এগুলি দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ খোলা হয়েছে । পিংলার যে সিম বিক্রেতার কাছ থেকে এই সিম কেনা হচ্ছিল সেখানে যান তদন্তকারীরা । সেখানে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ তদন্তকারী অফিসারদের । তার স্টক পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা যায়, মাসে কয়েক হাজার সিম বিক্রি হচ্ছে । এরপর গৌতম খাঁড়া সম্পর্কে ওই দোকানদারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, এই সিম কিনছে সেখানকার বাসিন্দা মুরসেলিন ।
এক একটি সিম কেনা হচ্ছে পাঁচ থেকে ছ'শো টাকা দিয়ে । এরপরই মুরসেলিনকে ধরা হয় গ্রাম থেকে । তাকে জেরা করতেই জানা যায়, ভারতীয় সিম দিয়ে হোয়াটস অ্যাপ খুলছেন পাক আইএসআইয়ের কর্তারা । সেই ওটিপি সরবরাহ করছে ধৃতরা । এক একটি ওটিপি বেচে দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা রোজগার হচ্ছে । তারপরই এই দু'জনকে গ্রেফতার করে এসটিএফ ।
মুরসেলিনকে জেরা করে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে তার সঙ্গে পাক আইএসআই অফিসারের পরিচয় হয় । ভারতীয় সিমের ওটিপির বিনিময়ে মোটা টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয় তাকে । এই টোপ গিলে সে সিম কিনে ওটিপি সরবরাহ শুরু করে । পরে তার সঙ্গে পাক গুপ্তচর সংস্থার অন্য অফিসারদের সঙ্গে পরিচয় হয় । ভারতীয় সিম দিয়ে খোলা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরের মধ্যেমে আইএসআই কর্তরা এখানকার চরদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত ।
অভিযুক্ত মুরসেলিন চরবৃত্তির সঙ্গে জড়িত ছিল বলে অভিযোগ । এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা, কতজন পাক আইএসআই কর্তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়েছিল, কী কী তথ্য পাচার করা হয়েছিল তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা । ঘটনা সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পিংলার বিভিন্ন এলাকায় ।
এই ঘটনার সাতদিন আগে কলকাতা থেকে পাকিস্তানে তথ্য পাচারের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি বা এনআইএ (NIA)৷ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, অর্থের বিনিময়ে এবং পাকিস্তানি নাগরিকত্বের প্রলোভনে পড়ে তিনি পাকিস্তানি গোয়েন্দা আধিকারিকদের (PIOs) কাছে নিরাপত্তা-সংক্রান্ত সংবেদনশীল তথ্য পাচার করতেন ।