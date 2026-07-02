শিয়ালদাতে 102 গ্রাম হেরোইন-সহ গ্রেফতার 1, মাদক পাচার চক্রের খোঁজে এসটিএফ
ধৃত ব্যক্তির বয়স 52 বছর । তিনি নদিয়া জেলার তেহট্ট এলাকার বাসিন্দা বলে এসটিএফ সূত্রে খবর ।
Published : July 2, 2026 at 4:32 PM IST
কলকাতা, 2 জুলাই: কলকাতায় মাদক পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড় সাফল্য পেল রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স । শিয়ালদা এলাকায় অভিযান চালিয়ে 102 গ্রাম হেরোইন-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছেন তদন্তকারীরা । ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া মাদকের বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা হতে পারে বলে প্রাথমিক অনুমান তদন্তকারীদের ।
এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার দুপুরে শিয়ালদা এলাকায় নজরদারি চালানো হয় । এরপর অভিযান চালিয়ে তড়িৎ মজুমদার নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয় । তল্লাশি চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে 102 গ্রাম হেরোইন উদ্ধার হয় । পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । ধৃতের বয়স 52 বছর । তিনি নদিয়া জেলার তেহট্ট এলাকার বাসিন্দা বলে এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে ।
এই ঘটনায় এসটিএফ থানায় এনডিপিএস আইনের 21(বি) এবং 29 ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে । ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মাদকের উৎস, সরবরাহের রুট এবং এর সঙ্গে জড়িত অন্যদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা । এসটিএফ আধিকারিকদের অনুমান, ধৃত ব্যক্তি কোনও বৃহত্তর মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে, সেই সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । এই চক্রের নেপথ্যে কোনও আন্তর্জাতিক চক্র কাজ করছে কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । উদ্ধার হওয়া হেরোইন কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কোথায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল, তা জানতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে এসটিএফ ।
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রাজ্যে পালাবদলের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের পদস্থ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন ৷ ওই বৈঠকে ঠিক হয় যে, কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের এসটিএফকে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হবে ৷ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলি থেকে একাধিক সময় আগ্নেয়াস্ত্র-সহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য হাত বদল হয়ে এই রাজ্যে ঢুকছে ৷ সেই মাদকদ্রব্য ও আগ্নেয়াস্ত্রের সরবরাহ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে ৷ পাশাপাশি ভবানী ভবনের সঙ্গে প্রতিটি কমিনারেটের ও পুলিশ জেলার সমন্বয় সাধন বাড়াতে হবে ৷ রাজ্য ও জাতীয় সড়কগুলির উপর নাকা চেকিং বৃদ্ধি করতে হবে ৷ আর এই নাকা চেকিংয়ের নির্দেশ যেকোনও পুলিশ জেলার পদস্থ কর্তা দিতে পারেন ৷
এর আগে রাজ্য ও জাতীয় সড়কে একাধিকবার নাকা তল্লাশির মাধ্যমে প্রচুর মাদকদ্রব্য উদ্ধার হওয়ার নজির রয়েছে ৷ এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের নারকোটিক্স সেলে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত এক অফিসার ইনচার্জ বলেন, "এই রাজ্যে মাদকদ্রব্য সরবরাহের নেপথ্যে নর্থ-ইস্টের একটি আন্তর্জাতিক চক্র দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ৷ বেশ কয়েকবছর আগে কলকাতা পুলিশের এসটিএফের হাতে কোচবিহার থেকে মাদকদ্রব্য-সহ চারজন যুবককে পাকড়াও হয়েছিল ৷ তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের হদিশ পাওয়া গিয়েছিল ৷"