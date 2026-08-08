স্বামীর প্রথম স্ত্রী’র স্মৃতি মেটাতে হবে ! 7 বছরের শিশুকে শ্বাসরোধ করে খুনে অভিযুক্ত সৎ মা
শিশুর গলায় নখের দাগ, মুখে রক্ত ! আগেও মারধরের অভিযোগ করেছেন নিহত শিশুর শিক্ষক ৷
Published : August 8, 2026 at 8:30 PM IST
মালদা, 8 অগস্ট: স্বামীর প্রথম স্ত্রী’র স্মৃতি ছিল সাত বছরের শিশুপুত্র ৷ সেই স্মৃতি মেটাতে শিশুটিকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল সৎ মায়ের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার বৈষ্ণবনগরের পুরাতন আঠারো মাইল এলাকায় ৷ নিহত শিশুপুত্রের নাম নিহান আহমেদ ৷ পুলিশ শিশুটির দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে ৷ ঘটনায় অভিযুক্ত রুমা খাতুন-সহ দুই মহিলাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, ইজাজ আহমেদ পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক ৷ বর্তমানে তিনি ওড়িশায় রয়েছেন কর্মরত রয়েছেন ৷ নিহান স্থানীয় খেজুরিয়া ঘাট আবাসিক মিশনের প্রথম শ্রেণির ছাত্র ছিল ৷ পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইজাজের প্রথম পক্ষের স্ত্রী নাসরিন খাতুনের মৃত্যু হয় কয়েকবছর আগে ৷ নিহান তাঁদেরই ছেলে ৷
নিহানের দেখভাল করার জন্য ইজাজ আহমেদ আড়াই বছর আগে রুমা খাতুন নামে এক মহিলাকে বিয়ে করেন ৷ দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ের সম্পর্ক থেকেও তাঁদের ছয় মাসের সন্তান রয়েছে ৷ অভিযোগ, সন্তান জন্মের পর থেকেই রুমা ছোট্ট নিহানের উপর অত্যাচার শুরু করেন ৷ প্রায় প্রতিদিনই নিহানের কান্নার শব্দ পেতেন প্রতিবেশীরা ৷
কিন্তু, শনিবার সকালে পরিবারের বাকি সদস্যরা নিহানের নিথর দেহ দেখতে পান ৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, নিহানের গলায় একাধিক নখের দাগ রয়েছে ৷ সেই থেকেই স্থানীয় বাসিন্দারা অনুমান করছেন, স্বামীর প্রথম বিয়ের স্মৃতি পুরোপুরি মিটিয়ে দিতেই নিহানকে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে রুমা খাতুন ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ রুমাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে ৷
নিহানের স্কুলের শিক্ষক আমিরুদ্দিন শেখ বলেন, "নিহান আমাদের স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে পড়ত ৷ গতকাল স্কুলে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি চলে যায় ও ৷ আজ সকালে অভিভাবকের ফোন মারফৎ জানতে পারি নিহানের মৃত্যু হয়েছে ৷ খবর পেয়ে আমি ওর বাড়িতে যাই ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এটা সাধারণ মৃত্যু বলে আমাদের মনে হয়নি ৷ ওর গলাতে পাউডার দেওয়া ছিল ৷ গলাতে দাগও দেখা যাচ্ছিল ৷ আমরা পুলিশকে খবর দিই ৷ পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় ৷"
তিনি আরও বলেন, "বেদরাবাদ হাসপাতালে আমাদের নজরে আসে নিহানের গলাতে একাধিক নখের দাগ রয়েছে ৷ মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে ৷ এর আগেও নিহান আমাকে বলেছিল, ওর সৎ মা মারধর করে ৷ সেই থেকেই আমাদের অনুমান, ওর সৎ মা এই কাজ করেছেন ৷ আমাদের মনে হচ্ছে, সৎ মা তাঁর স্বামীর আগের স্ত্রী’র ছেলেকে ভালোবাসতে চাইছেন না ৷ আগের স্ত্রী’র কোনও চিহ্ন রাখতে চাইছেন না ৷"
এ নিয়ে জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেছেন, "মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে ৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর সময় ও কারণ জানা যাবে ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে আপাতত ওই শিশুর সৎ মা-সহ আরেক মহিলাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে ৷"