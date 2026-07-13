দিল্লিতে সৎ বাবার লালসার শিকার ! ঘটনা আড়াল করার চেষ্টা মায়ের, বনগাঁয় গ্রেফতার সৎ বাবা-মা
গত সপ্তাহে হাবড়ায় অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে লাগাতার ধর্ষণ করার অভিযোগে সৎ দাদু ও সৎ বাবাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এক্ষেত্রেও মায়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল ৷
Published : July 13, 2026 at 6:44 PM IST
বনগাঁ, 13 জুলাই: দিল্লিতে সৎ বাবার বিরুদ্ধে লাগাতার যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তুলে বনগাঁ থানার দ্বারস্থ হল এক কিশোরী । অভিযোগ, নির্যাতনের কথা মাকে জানালেও তিনি গুরুত্ব দেননি । বরং ঘটনাটি চেপে যেতে বলেন । বনগাঁয় মাসির বাড়িতে বেড়াতে এসে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা খুলে বলে ওই কিশোরী । তার পরেই থানায় অভিযোগ দায়ের হয় । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সৎ বাবা ও কিশোরীর মাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । সোমবার ধৃতদের বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে ।
থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগে বলা হয়েছে, কয়েক বছর আগে কিশোরীর বাবার মৃত্যু হয় । এরপর মা কলকাতার বাগুইহাটিতে বসবাস শুরু করেন । পরে এক ব্যক্তিকে বিয়ে করলেও, সামাজিক মাধ্যমে বিহারের এক যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর । অভিযোগ, সেই পরিচয়ের সূত্রেই কয়েক মাস আগে কিশোরীকে নিয়ে ওই যুবকের কাছে চলে যান তিনি । পরে তিন জন দিল্লিতে বসবাস শুরু করেন ।
কিশোরীর অভিযোগ, মায়ের অনুপস্থিতিতে দিল্লিতে অবাঙালি ওই সৎ বাবা তাকে লাগাতার যৌন নির্যাতন করতে থাকে । এমনকী কিশোরী ঘটনাটি তার মাকে জানালেও তিনি নাকি মেয়ের অভিযোগের কোনও গুরুত্ব দেননি । উলটে মেয়েকে ধর্ষণের ঘটনাটি চেপে যেতে বলেন ।
সম্প্রতি সৎ বাবা ও মায়ের সঙ্গে ওই কিশোরী দিল্লি থেকে বনগাঁয় মাসির বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল । মাসির বাড়িতে কয়েকদিন থাকার পর শনিবার তিনজনের দিল্লিতে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল । ফিরে যাওয়ার সময় মা ও সৎ বাবার সঙ্গে ওই কিশোরী আর যেতে চাইছিল না । তখন মাসির বাড়ির লোকেরা ওই কিশোরীকে মায়ের সঙ্গে ফিরে যাওয়ার কথা বলেন । তখন ওই কিশোরী ভীষণ কান্নাকাটি শুরু করে । অনেক বোঝানোর পর সে মাসি ও মেসোকে সৎ বাবার নির্যাতনের কথা জানিয়ে দেয় । মাসি ও মেসো ঘটনাটি শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান । তাঁরা কিশোরীর সৎ বাবাকে চেপে ধরেন। তখন দিল্লির বাসিন্দা ওই যুবক কিশোরীকে ধর্ষণ করার কথা কবুল করে । মাসি ও মেসো রবিবার রাতে বনগাঁ থানায় কিশোরীকে নিয়ে যায়, সেখানে নির্যাতিতা কিশোরী সৎ বাবার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে । তিনি কিশোরীর মায়ের বিরুদ্ধেও ধর্ষণের ঘটনা প্রশ্রয় দেওয়ার কথা অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেছেন । রবিবার রাতেই পুলিশ ওই যুবককে গ্রেফতার করেছে । সোমবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে ।
প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে উত্তর 24 পরগনার হাবড়ায় এক নামী স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে দু'বছর ধরে ধর্ষণ করার অভিযোগে সৎ দাদু ও সৎ বাবাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে । ওই ঘটনাতেও মায়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল । ওই ছাত্রের স্কুলের শিক্ষিকা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন । শিক্ষিকার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সৎ বাবা ও সৎ দাদুর সঙ্গে মাকেও গ্রেফতার করেছে । এবার সপ্তাহ না ঘুরতেই কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে পুলিশ আরও এক সৎ বাবা এবং ঘটনা আড়াল করার চেষ্টার অভিযোগে মাকে গ্রেফতার করল ।
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