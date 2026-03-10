বাংলাদেশে রাজনৈতিক পালাবাদল, মিতালী এক্সপ্রেস চালুর উদ্যোগ সাংসদের
1965 সাল পর্যন্ত চলত ট্রেন ৷ 2022 সালে আবারও শুরু হয় যাতায়াত ৷ রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে আপাতত বন্ধ ট্রেন চলাচল ৷
Published : March 10, 2026 at 8:58 PM IST
অভিজিৎ বোস
জলপাইগুড়ি, 10 মার্চ: সময়ের ব্যবধান প্রায় দু'বছরের ৷ আবারও চালুর পথে মিতালী এক্সপ্রেস ৷ হলদিবাড়ি-চিলাহাটি রুটে ট্রেন চালানোর উদ্যোগ নিয়েছেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডা: জয়ন্ত কুমার রায়। দুই বাংলার মধ্যে যাতায়াত করার জন্য আছে দু'টি ট্রেন ৷ বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় দু'টিই আপাতত বন্ধ ৷ এবার মিতালী এক্সপ্রেস চালুর উদ্যোগ নেওয়া হল ৷
মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে নতুন সরকার গঠন হয়েছে ৷ বিএনপি প্রধান তারেক রহমানের নেতৃত্ব শপথ নিয়েছে নতুন মন্ত্রিসভা ৷ এমতাবস্থায় বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে কথা বলছেন বিজেপি সাংসদ ৷ তবে একে একে বিদেশ মন্ত্রক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং রেলমন্ত্রকের অনুমতি পাওয়া খুব একটা সহজ কথা নয় ৷ পাশাপাশি বাংলাদেশের নতুন সরকার কী অবস্থান নেয় সেটাও এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে চলেছে ৷
সালটা 1965 ৷ তার আগে পর্যন্ত জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু হয়ে বাংলাদেশ হয়ে যাত্রীবাহী ট্রেন গিয়ে যেত কলকাতা। 1965 সালে বন্ধ হয়ে যায় এই রেল পথ ৷ দীর্ঘ কয়েক দশকের অপেক্ষার পর 2022 সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনর হাত ধরে নিউ জলপাইগুড়ি ঢাকা মিতালি এক্সপ্রেস চালু হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের পর বন্ধ হয়ে যায় মিতালী এক্সপ্রেস।
কেন বন্ধ কবে থেকে বন্ধ
ভারত বিরোধী শক্তি মাথাচারা দিয়েছে ৷ হিন্দু থেকে শুরু করে অন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আক্রমণের স্বীকার হয়েছেন- এমনই নানা কারণে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অবনতি হয় ৷ এরপর 2024 সালের জুলাই মাসে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে মিতালী এক্সপ্রেস বন্ধ হয়ে যায়। শেষ বার 17 জুলাই নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ছেড়ে ঢাকা গিয়েছিল মিতালী এক্সপ্রেস। সেই থেকে সব বন্ধ ৷ বাংলাদেশ ও ভারতের বিদেশ সচিবের বৈঠকের পর 10 ডিসেম্বর ভারতে ফিরে আসে মিতালী এক্সপ্রেস ৷ তার আগে প্রায় পাঁচ মাস সে দেশেই থেকে গিয়েছিল ৷ সেই থেকে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনেই থেকে গিয়েছে ট্রেনটি ৷ কবে আবার ঘরঘর শব্দ করে ইস্পাতের চাকা গড়াবে তা জানা নেই কারও ৷
শুরুর কথা
1965 সালে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর 2015 পর্যন্ত এ নিয়ে খুব একটা চর্চা হয়নি ৷ ছিটমহল বিনিময় চুক্তির পর আবারও রেলপথ চালুর দাবি ওঠে ৷ ওপারে হাসিনা সরকার আর এবার বিজেপি সরকার উদ্যোগ নেয় ৷ হলদিবাড়ি স্টেশন থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত 3.34 কিমি রেল লাইন পাতার কাজ করে রেল মন্ত্রক। অন্যদিকে, সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের চিলাহাটি থেকে ভারতের হলদিবাড়ি সীমান্ত পর্যন্ত 6.724 কিলোমিটার নতুন রেলপথ স্থাপন করে বাংলাদেশ রেল । 2020 সালের 17 ডিসেম্বর দুদেশের প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়াল মাধ্যমে হলদিবাড়ি-চিলাহাটি রুটে মালগাড়ি চালিয়ে রেল যোগাযোগের সুচনা করেছিলেন ৷ 2022 সালের 1 জুন চালু হয় ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে যাত্রীবাহী রেল যোগাযোগ। কাঁটাতারের বেরা পেরিয়ে ফের ছোটে যাত্রীবাহী ট্রেন।
রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া
এবার ফের মিতালী এক্সপ্রেস চালুর সম্ভাবনা ঘিরে খুশি স্থানীয়রা ৷ জলপাইগুড়ির স্থানীয় বাসিন্দা স্বপন সরকার বলেন, "আমরা চাই মিতালী এক্সপ্রেস চালু হয় ৷ দু'দেশের মধ্যে আবারও মৈত্রীর বন্ধন গড়ে উঠুক।" উত্তর-পুর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার কিরেন্দ্র নারা বলেন, "কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেলেই আমরা মিতালী এক্সপ্রেস চালু করব ৷ আমরা নির্দেশের অপেক্ষায় আছি ৷"
জলপাইগুড়ির সাংসদ ডা: জয়ন্ত কুমার রায় বলেন, "বাংলাদেশে নতুন সরকার গঠন হয়েছে ৷ আমি আশা করি, ভারত বাংলাদেশের মধ্যে আবারও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠবে ৷ আবারও মিতালী এক্সপ্রেস চালু হবে ৷ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক যেমন নিবিড় হবে তেমনি যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হবে ৷ এই ট্রেনটি চালু হলে হলদিবাড়ির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হবে। এ নিয়ে আমি বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি ৷ এমনিতেই হলদিবাড়িতে অমৃত ভারত ষ্টেশন হয়েছে ৷ আগামিদিনে আরও উন্নতি হবে ৷
এ ব্যাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে ইটিভি ভারতের তরফে কথা বলা হয়েছিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ৷ তিনি বলেন, "বাংলাদেশের ইউনূসের সরকার ভারতের সঙ্গে আমদানি-রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ৷ এখন বাংলাদেশে নতুন সরকার তৈরি হয়েছে ৷ এমতাবস্থায় আমি খুব তাড়াতাড়ি বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব যাতে আবার রেল যোগাযোগ শুরু হয় ৷ বাণিজ্য চালু হয় ৷"