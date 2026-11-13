দুর্গাপুরের অ্যালয় স্টিলস প্ল্যান্টের নবজাগরণ ! 1714 কোটিতে আধুনিকীকরণে সিলমোহর সেইলের
Modernisation of ASP: বোফর্স কামানের স্টিলের চাদরের আস্তরণ তৈরি হয়েছে অ্যালয় স্টিলস প্ল্যান্টে ৷ এবার আধুনিকীকরণ সিলমোহর দিল সেইল ৷ সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : November 13, 2026 at 6:10 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 6:18 PM IST
দুর্গাপুর, 13 নভেম্বর: দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তা, লোকসানের বোঝা এবং বিলগ্নিকরণের আশঙ্কা কাটিয়ে অবশেষে ঘুরে দাঁড়াতে চলেছে শিল্পনগরী দুর্গাপুরের রাষ্ট্রায়ত্ত অ্যালয় স্টিলস প্ল্যান্ট (এএসপি) । কারখানার পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে 1714 কোটি টাকার এক মেগা আধুনিকীকরণ প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (সেইল) । সংস্থার 537তম বোর্ড বৈঠকে এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের ছাড়পত্র মিলতেই খুশির হাওয়া বইছে দুর্গাপুরের শ্রমিক মহলে । সেইলের এক্সিকিউটিভ সংগঠন থেকে শুরু করে বিধায়ক ও বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা রীতিমতো উচ্ছ্বসিত ৷ এই বিষয়ে সর্বপ্রথম ইটিভি ভারত-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এএসপি কারখানার ভবিষ্যৎকে ঘিরে তাঁরা কী কী স্বপ্ন দেখছেন, সেটাও জানিয়েছেন ।
ফিনিশড প্রোডাক্ট তৈরিতে বিশেষ জোর
একসময় রাষ্ট্রায়ত্ত এএসপি কারখানায় বিশ্বমানের ইস্পাত উৎপাদন হলেও, এখানে ফিনিশড প্রোডাক্ট তৈরি হত না । উৎপাদিত ইস্পাত চলে যেত সালেম এবং ভদ্রাবতী কারখানায় । সেখানেই ইস্পাতের সামগ্রী তৈরি করা হত এবং তা বাজারজাত করতে খরচ অনেক বেড়ে যাওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে অন্যান্য দেশের কাছে মুখ থুবড়ে পড়েছিল ইস্পাতে তৈরি সামগ্রী ।
অথচ এই আ্যলয় স্টিল কারখানা থেকেই দেশের সেনাবাহিনীর জন্য বিভিন্ন প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, বোফর্স কামানের স্টিলের চাদরের আস্তরণ তৈরি হয়েছে ৷ সাম্প্রতিককালে বন্দে ভারত ট্রেনের এবং ইসরো থেকে যে রকেট মহাকাশে পাঠানো হচ্ছে, তার বহু সামগ্রী এই কারখানার ইস্পাত দিয়ে তৈরি হয়েছে । বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দুর্গাপুর এএসপি-র উন্নতমানের ইস্পাতের ব্যাপক চাহিদা ছিল । কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আধুনিকীকরণের অভাবে কারখানাটি ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছিল ।
কারখানার মূল সমস্যা ছিল — এখানে গুণগত মানসম্পন্ন ইস্পাত তৈরি হলেও, তা থেকে চূড়ান্ত বা ‘ফিনিশড প্রোডাক্ট’ তৈরি করার পরিকাঠামো ছিল না । সেইল সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন এই প্রকল্পে কারখানার একাধিক বিভাগকে ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি এখান থেকেই যাতে সরাসরি ফিনিশড প্রোডাক্ট উৎপাদন করা যায়, সেই পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে । এর ফলে কারখানার উৎপাদনক্ষমতা ও সামগ্রিক কার্যকারিতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে ।
বিলগ্নিকরণের আতঙ্ক কাটিয়ে আশার আলো
বিগত কয়েক বছরে ক্রমাগত লোকসান, কারখানা অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জল্পনা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্তের জেরে চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছিল এএসপি । ভবিষ্যতে কারখানা বেসরকারিকরণের আশঙ্কায় দিন কাটছিল শ্রমিকদের । সেই সময় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস বিলগ্নিকরণের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলনে সামিল হয়েছিল ।
পরবর্তীতে কারখানাটিকে বাঁচাতে সেলের পক্ষ থেকে এএসপি-কে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার (ডিএসপি) সঙ্গে সংযুক্ত বা মার্জারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । এবার বর্তমান এনডিএ সরকারের আমলে সেইলের পক্ষ থেকে 1714 কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষণায় কারখানাটির ভবিষ্যৎ নিয়ে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটল বলেই মনে করা হচ্ছে ।
কবে নাগাদ শেষ হবে কাজ ?
কারখানার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, গত 25 সেপ্টেম্বর সেইলের 537তম বোর্ড বৈঠকে এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে । দ্বিতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত ছাড়পত্র পাওয়ার পর আনুমানিক 30 থেকে 36 মাসের মধ্যে পুরো আধুনিকীকরণের কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে । তবে প্রকল্পের কাজ ঠিক কবে থেকে শুরু হবে এবং এর ফলে নতুন কর্মসংস্থান বা উৎপাদনের হার ঠিক কতটা বাড়বে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত রূপরেখা এখনও প্রকাশ করা হয়নি ।
শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিক মহলে উচ্ছ্বাস
পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই শিল্পাঞ্চলে সেইলের এই বিশাল বিনিয়োগ আগামিদিনে শিল্পক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে আশাবাদী বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে বিধায়ক-কর্মী সকলেই ।
দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিজেপির লক্ষ্মণচন্দ্র ঘোড়ুই বলেন, ‘‘যখন এই কারখানাকে বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তখন আমি ছিলাম ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি । সেই সময় আমি দিল্লি গিয়েছিলাম কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে এবং এই কারখানাকে বাঁচাতে । তারপর আমি 2021 সালে বিধায়ক হওয়ার পর ধারাবাহিকভাবে কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রকের কাছে আবেদন-নিবেদন করেছি । তার ফল মিলল এতদিনে। স্কিল্ড লেবার ছাড়া এই কারখানায় স্থানীয়দের চাকরিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে । দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ । দুর্গাপুর নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করবে ।’’
দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক বিজেপির চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘দুর্গাপুরে নবজাগরণ শুরু হল । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এবং শিল্পমন্ত্রীর হাত ধরে এই রাজ্যে শিল্পের জোয়ার আসছে, দুর্গাপুর পিছিয়ে থাকবে না । যে সমস্ত ছেলে-মেয়েরা বাইরে চলে গিয়েছে, তাদেরকে আবার ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে ।’’
রাষ্ট্রায়ত্ত এই কারখানার কর্মী শংকর পাল বলেন, ‘‘আমাদের এই কারখানা একদিন বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্ত হয়েছিল । সেদিন শুরু হয়েছিল দুর্গাপুর বাঁচাও লড়াই । এখনও আমাদের কাছে পরিকল্পনা স্পষ্ট নয় । তবে বিনিয়োগ সব সময় সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে কারখানার পুনরুজীবনের ক্ষেত্রে । কিন্তু রেলের ক্ষেত্রে যেভাবে বেশ কিছু প্রকল্পকে পিপিপি মডেলে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটা কিন্তু পাবলিক সেক্টরের ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর । আর এএসপি কারখানার অন্যতম মূল সমস্যা হল নতুন করে কর্মী নিয়োগ না হওয়া । একটা চালু কারখানায় কর্মী কমে গেলে, সেই কারখানা সমস্যাতে পড়বেই । তবে এএসপি কারখানাকে আধুনিকীকরণের সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি ।’’
এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে অ্যালয় স্টিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের জেলা সভাপতি সুভাষ সাহা বলেন, “এটি শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের লাগাতার সংগ্রামের জয় । এই আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের কাজ সম্পূর্ণ হলে, আগামী কয়েক দশক ধরে কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল রাখা সম্ভব হবে ।’’
ভারতীয় মজদুর সংঘের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সম্পাদক মৃণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘ডাবল ইঞ্জিনের সরকার প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর দুর্গাপুরের জন্য সবচেয়ে আশাব্যাঞ্জক বার্তা । শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা চাকরি করবে এটাই সবচেয়ে বড় পাওনা । এক সময় বিলগ্নিকরণের পথে চলে যাওয়া এই কারখানাকে আবার বাঁচিয়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের এই ভূমিকাকে স্যালুট জানাচ্ছি ।’’
সেইল এক্সিকিউটিভ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কাউন্সিল সদস্য বলেন, ‘‘আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে এই কারখানার সম্পূর্ণটাই স্টিল মেল্ডিং শপ (এমএস) বানাবে । দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা-সহ দেশের অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলি সাধারণ স্টিল বানায় এবং মাঝেমধ্যে স্পেশাল স্টিল বানায় ৷ কিন্তু এই কারখানায় শুধুমাত্র স্পেশাল স্টিল তৈরি হবে । সারা বিশ্বজুড়ে এই মুহূর্তে স্পেশাল স্টিলের বিরাট গুরুত্ব ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এখন আমাদের দেশের সরকারি সামরিক বিভাগ থেকে বিভিন্ন বিভাগ শক্তিশালী এবং দীর্ঘজীবী সামগ্রীর জন্য স্পেশাল স্টিল চাইছে । 2 লক্ষ 65 হাজার টন প্রতি বছর স্পেশাল স্টিল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে যদি আমরা এই নতুন এএসপি কারখানাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি তাহলে ভারতীয় ইস্পাত তৈরির বাজার এক লাফে চাঙ্গা হয়ে যাবে । ভারতীয় অর্থনীতিতে বিরাট বদল চলে আসবে ।’’
রাষ্ট্রায়ত্ত এএসপি কারখানাকে ঘিরে স্বপ্নের জাল বোনা শুরু শুধুমাত্র দুর্গাপুরের নয় সারা দেশের । কারখানা হয়তো আগামিদিনে দেশকে স্পেশাল ইস্পাত উৎপাদনের নয়া দিশা দেখাবে । এই স্পেশাল স্টিল সামরিক বাহিনীর অতি-প্রয়োজনীয় অত্যাধুনিক মিসাইলের খোলস ছাড়াও আধুনিক রেলের বগি ও বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরির ক্ষেত্রে, ইসরোর রকেট তৈরির ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে আশাবাদী সবাই ।
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