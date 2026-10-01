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এবার কতটা ধান উঠবে গোলায়, কেমন থাকবে চালের জোগান ? বাংলার মাঠে নতুন হিসেব

Status of rice storage: আবহাওয়া স্বাভাবিক থাকলে এবারে ধানের উৎপাদন নিয়ে বিশেষ কোনও আশঙ্কা নেই বলেই জানান কৃষি কর্মাধ্যক্ষ। ইটিভি ভারতের পুলক যশের প্রতিবেদন ৷

Status of rice storage
বাংলার মাঠে ধান উৎপাদনের নতুন হিসেব (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 1, 2026 at 3:20 PM IST

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বর্ধমান, 1 অক্টোবর: আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা কৃষকের চোখে এখন শুধু নিজের জমির হিসেব নেই । সেই চোখে রয়েছে আরও বড় একটি প্রশ্ন - এবার বাংলার মাঠে মোট কতটা ধান হল ? কতটা ধান উঠবে গোলায় ? আর সেই ধানে কতটা মিটবে প্রয়োজন ? যার উপর ভরসা করে দাঁড়িয়ে আছে কৃষকের সংসার থেকে বাজারের চালের জোগান, মান্ডির কাজ আর রাইস মিলের চাকা ৷ বিশদে খোঁজ নিল ইটিভি ভারত ।

এই বড় ছবির কেন্দ্রে অবশ্যই পূর্ব বর্ধমান । বাংলার অন্যতম প্রধান ধান উৎপাদনকারী এই জেলার মাঠে চলতি মরশুমে আমনের জমি বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখছে কৃষি দফতর । গত বছর যেখানে প্রায় 3,68,550 হেক্টর জমিতে আমন চাষ হয়েছিল, এবার সেই পরিমাণ প্রায় 3,80,000 হেক্টরে পৌঁছতে পারে বলে আশা । অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় প্রায় 11,450 হেক্টর বেশি জমি আমনের আওতায় আসার সম্ভাবনা । বীজতলার ছবিতেও তার ইঙ্গিত - গত বছরের প্রায় 25,400 হেক্টরের জায়গায় এবার বীজতলা হয়েছে প্রায় 27,934 হেক্টর ।

Status of rice storage
ভালো উৎপাদনের আশায় চাষিরা (ইটিভি ভারত)

শুধু জমির পরিমাণ নয়, ফলন নিয়েও আশাবাদী জেলা কৃষি দফতর । বৃষ্টিপাত হলেও চলতি মরশুমে ধানের ফলন তুলনামূলক ভালো হতে পারে বলেই তাদের আশা । ফলে এবার পূর্ব বর্ধমানের মাঠে শুধু বেশি জমিতে ধান নয়, সেই জমি থেকে ভালো উৎপাদনের সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে ।

কিন্তু বর্ধমানের এই হিসেব আসলে বাংলার আরও বড় ছবির একটি অংশ । আউশ, আমন আর বোরো - তিন মরশুমের ধান মিলিয়েই তৈরি হয় রাজ্যের খাদ্য অর্থনীতির বড় অঙ্ক । গত 2024-25 মরশুমে পশ্চিমবঙ্গে মোট ধান উৎপাদন হয়েছিল প্রায় 256.53 লক্ষ মেট্রিক টন । তার মধ্যে খারিফ মরশুমে 181.35 লক্ষ মেট্রিক টন এবং বোরো মরশুমে 75.18 লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়েছিল । এই উৎপাদন 2021-22 সালের 253.66 লক্ষ মেট্রিক টনের আগের রেকর্ডকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল ।

Status of rice storage
চলতি মরশুমে আমনের জমি বৃদ্ধির সম্ভাবনা (ইটিভি ভারত)

অর্থাৎ বাংলার ধানের গোলা গত মরশুমেই একটি নতুন উচ্চতা ছুঁয়েছে । এবার প্রশ্ন, 2026-27 মরশুমে সেই জায়গা থেকে ছবিটা কোন দিকে যায় ?

বর্ধমানের চাষি তোতন ঘোষের বলেন, "এলাকায় এখন ধানের অবস্থা মোটামুটি ভালোই রয়েছে । এখনও পর্যন্ত ধানের ফলন ভালো হওয়ার আশা করছি । ধান পাকতে আরও এক মাসের বেশি সময় লাগবে । রোপণ থেকে ধান পাকা পর্যন্ত প্রায় 120 দিন সময় লাগে । শেষ পর্যন্ত আবহাওয়া কেমন থাকে, তার উপর ফলন অনেকটাই নির্ভর করবে । তবে ধান ভালো হলে কৃষকরা কিছুটা স্বস্তি পাবেন । এখন সবচেয়ে বড় চিন্তা চাষের খরচ । শ্রমিকের মজুরি-সহ উৎপাদন খরচ অনেক বেড়েছে, অথচ সেই তুলনায় ধানের দাম বাড়ছে না ।"

Status of rice storage
ফলন নিয়ে আশাবাদী জেলা কৃষি দফতর (ইটিভি ভারত)

আরেক চাষি দিগন্ত সর বলেন, "এবার আমাদের এলাকায় ধানের পরিস্থিতি নিয়ে কিছুটা চিন্তা রয়েছে । ইতিমধ্যেই প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার কারণে অনেক জমির ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ফলে শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশামতো ফলন হবে কি না, তা এখনই বলা কঠিন । ধান কাটতে এখনও প্রায় এক মাস সময় রয়েছে । নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি নাগাদ কাটার কাজ শুরু হতে পারে । জমিতে স্বর্ণ ধানের পাশাপাশি অন্য জাতের ধানও রয়েছে । এখন থেকে আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে বাকি সময়ে ধান কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ রয়েছে । সেই আশাতেই এখন মাঠের দিকে তাকিয়ে রয়েছি ।"

পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মেহবুব রহমান বলেন, "এবারে জেলায় ধানের উৎপাদন ভালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । এখনও পর্যন্ত ধান চাষে বড় কোনও সমস্যা দেখা যায়নি এবং সামগ্রিকভাবে ফসলের পরিস্থিতিও ভালো । রোগ-পোকার আক্রমণও তেমন হয়নি, ফলে তার জেরে ধানের কোনও উল্লেখযোগ্য ক্ষতির খবর নেই ।"

Status of rice storage
উৎপাদন নিয়ে বিশেষ কোনও আশঙ্কা নেই (ইটিভি ভারত)

ধান এখন পাকার মুখে চলে এসেছে । আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে আগামী দিনে ধানের ফলন ভালোই হবে বলে আশা করছেন তিনি । সামগ্রিক আবহাওয়া এখনও ধান চাষের পক্ষে সহায়ক রয়েছে বলেই তাঁর দাবি । প্রয়োজন অনুযায়ী শেষ পর্যায়ে ধানের পরিচর্যা ও ওষুধ প্রয়োগ করা হচ্ছে । ফলে আবহাওয়া স্বাভাবিক থাকলে এবারে ধানের উৎপাদন নিয়ে বিশেষ কোনও আশঙ্কা নেই বলেই জানান কৃষি কর্মাধ্যক্ষ ।

পূর্ব বর্ধমানের পাশাপাশি হুগলির মাঠেও ধানের বিস্তার বড় । চলতি মরশুমে জেলার তথ্য অনুযায়ী, সেখানে আমন প্রায় 1,83,170 হেক্টর, আউশ প্রায় 3,000 হেক্টর এবং বোরো প্রায় 61,120 হেক্টর জমিতে চাষ হচ্ছে । তিন মরশুম মিলিয়ে প্রায় 2.47 লক্ষ হেক্টর জমি ধানের আওতায় । সম্ভাব্য গড় ফলন প্রায় 5 টন প্রতি হেক্টর । আবার বীরভূম, বাঁকুড়া, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ থেকে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, মালদা, কোচবিহার - বিভিন্ন জেলার মাঠেও তৈরি হচ্ছে ধানের আলাদা আলাদা হিসেব ।

Status of rice storage
ধান এখন পাকার মুখে চলে এসেছে (ইটিভি ভারত)

কোথাও সেচ বেশি ভরসা, কোথাও বর্ষার জল । কোথাও বিশেষ জাতের ধানকে ঘিরে আলাদা বাজার, কোথাও আমনই কৃষকের প্রধান ভরসা । ফলে পূর্ব বর্ধমানের মাঠের ছবি গুরুত্বপূর্ণ হলেও, রাজ্যের মোট উৎপাদনের হিসেব তৈরি হবে সব জেলার জমি ও ফলনের অঙ্ক যোগ করেই । আর সেই উৎপাদনের একটা অংশ পৌঁছবে সরকারি সংগ্রহ ব্যবস্থায় ।

2026-27 খারিফ মরশুমে আপাতত 24.66 লক্ষ মেট্রিক টন ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে রাজ্য সরকার । অর্থাৎ মাঠে ধান কতটা হল, তার পাশাপাশি এবার নজর থাকবে সরকারি সংগ্রহ কতটা হয়, বাজারে কতটা ধান আসে এবং চাষির হাতে তার বিনিময়ে কতটা টাকা পৌঁছয় তার উপর । চলতি মাসেই পূর্ব বর্ধমানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার কথা জানিয়েছেন এবং কুইন্টাল প্রতি মোট 2,700 টাকা দেওয়ার কথাও বলেছেন ।

Status of rice storage
এবার কতটা ধান উঠবে গোলায় ? (ইটিভি ভারত)

তাই চলতি মরশুমে ধানের গল্পটা শুধু একটা জেলার গল্প নয় । পূর্ব বর্ধমানের মাঠকে সামনে রেখে হুগলি থেকে বীরভূম, বাঁকুড়া থেকে নদিয়া, দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ - সব মাঠের হিসেব শেষ পর্যন্ত এসে মিশবে এক জায়গায় ।

এবার বাংলার গোলায় কতটা ধান উঠবে ? সেই উত্তর শুধু জমির পরিমাণ দেবে এমনটা নয়, দেবে ফলন, সরকারি সংগ্রহ আর বাজার - তিনের মিলিত হিসেব । আর সেই হিসেবের প্রথম পাতাটা লেখা হচ্ছে পূর্ব বর্ধমানের মাঠ থেকেই ।

TAGGED:

PADDY FIELD
PADDY FARMERS
ধান উৎপাদন
চালের জোগান
STATUS OF RICE STORAGE

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