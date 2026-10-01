এবার কতটা ধান উঠবে গোলায়, কেমন থাকবে চালের জোগান ? বাংলার মাঠে নতুন হিসেব

এবার কতটা ধান উঠবে গোলায়, কেমন থাকবে চালের জোগান ? বাংলার মাঠে নতুন হিসেব
Status of rice storage: আবহাওয়া স্বাভাবিক থাকলে এবারে ধানের উৎপাদন নিয়ে বিশেষ কোনও আশঙ্কা নেই বলেই জানান কৃষি কর্মাধ্যক্ষ। ইটিভি ভারতের পুলক যশের প্রতিবেদন ৷
Published : October 1, 2026 at 3:20 PM IST
বর্ধমান, 1 অক্টোবর: আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা কৃষকের চোখে এখন শুধু নিজের জমির হিসেব নেই । সেই চোখে রয়েছে আরও বড় একটি প্রশ্ন - এবার বাংলার মাঠে মোট কতটা ধান হল ? কতটা ধান উঠবে গোলায় ? আর সেই ধানে কতটা মিটবে প্রয়োজন ? যার উপর ভরসা করে দাঁড়িয়ে আছে কৃষকের সংসার থেকে বাজারের চালের জোগান, মান্ডির কাজ আর রাইস মিলের চাকা ৷ বিশদে খোঁজ নিল ইটিভি ভারত ।
এই বড় ছবির কেন্দ্রে অবশ্যই পূর্ব বর্ধমান । বাংলার অন্যতম প্রধান ধান উৎপাদনকারী এই জেলার মাঠে চলতি মরশুমে আমনের জমি বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখছে কৃষি দফতর । গত বছর যেখানে প্রায় 3,68,550 হেক্টর জমিতে আমন চাষ হয়েছিল, এবার সেই পরিমাণ প্রায় 3,80,000 হেক্টরে পৌঁছতে পারে বলে আশা । অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় প্রায় 11,450 হেক্টর বেশি জমি আমনের আওতায় আসার সম্ভাবনা । বীজতলার ছবিতেও তার ইঙ্গিত - গত বছরের প্রায় 25,400 হেক্টরের জায়গায় এবার বীজতলা হয়েছে প্রায় 27,934 হেক্টর ।
শুধু জমির পরিমাণ নয়, ফলন নিয়েও আশাবাদী জেলা কৃষি দফতর । বৃষ্টিপাত হলেও চলতি মরশুমে ধানের ফলন তুলনামূলক ভালো হতে পারে বলেই তাদের আশা । ফলে এবার পূর্ব বর্ধমানের মাঠে শুধু বেশি জমিতে ধান নয়, সেই জমি থেকে ভালো উৎপাদনের সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে ।
কিন্তু বর্ধমানের এই হিসেব আসলে বাংলার আরও বড় ছবির একটি অংশ । আউশ, আমন আর বোরো - তিন মরশুমের ধান মিলিয়েই তৈরি হয় রাজ্যের খাদ্য অর্থনীতির বড় অঙ্ক । গত 2024-25 মরশুমে পশ্চিমবঙ্গে মোট ধান উৎপাদন হয়েছিল প্রায় 256.53 লক্ষ মেট্রিক টন । তার মধ্যে খারিফ মরশুমে 181.35 লক্ষ মেট্রিক টন এবং বোরো মরশুমে 75.18 লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়েছিল । এই উৎপাদন 2021-22 সালের 253.66 লক্ষ মেট্রিক টনের আগের রেকর্ডকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল ।
অর্থাৎ বাংলার ধানের গোলা গত মরশুমেই একটি নতুন উচ্চতা ছুঁয়েছে । এবার প্রশ্ন, 2026-27 মরশুমে সেই জায়গা থেকে ছবিটা কোন দিকে যায় ?
বর্ধমানের চাষি তোতন ঘোষের বলেন, "এলাকায় এখন ধানের অবস্থা মোটামুটি ভালোই রয়েছে । এখনও পর্যন্ত ধানের ফলন ভালো হওয়ার আশা করছি । ধান পাকতে আরও এক মাসের বেশি সময় লাগবে । রোপণ থেকে ধান পাকা পর্যন্ত প্রায় 120 দিন সময় লাগে । শেষ পর্যন্ত আবহাওয়া কেমন থাকে, তার উপর ফলন অনেকটাই নির্ভর করবে । তবে ধান ভালো হলে কৃষকরা কিছুটা স্বস্তি পাবেন । এখন সবচেয়ে বড় চিন্তা চাষের খরচ । শ্রমিকের মজুরি-সহ উৎপাদন খরচ অনেক বেড়েছে, অথচ সেই তুলনায় ধানের দাম বাড়ছে না ।"
আরেক চাষি দিগন্ত সর বলেন, "এবার আমাদের এলাকায় ধানের পরিস্থিতি নিয়ে কিছুটা চিন্তা রয়েছে । ইতিমধ্যেই প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার কারণে অনেক জমির ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ফলে শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশামতো ফলন হবে কি না, তা এখনই বলা কঠিন । ধান কাটতে এখনও প্রায় এক মাস সময় রয়েছে । নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি নাগাদ কাটার কাজ শুরু হতে পারে । জমিতে স্বর্ণ ধানের পাশাপাশি অন্য জাতের ধানও রয়েছে । এখন থেকে আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে বাকি সময়ে ধান কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ রয়েছে । সেই আশাতেই এখন মাঠের দিকে তাকিয়ে রয়েছি ।"
পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মেহবুব রহমান বলেন, "এবারে জেলায় ধানের উৎপাদন ভালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । এখনও পর্যন্ত ধান চাষে বড় কোনও সমস্যা দেখা যায়নি এবং সামগ্রিকভাবে ফসলের পরিস্থিতিও ভালো । রোগ-পোকার আক্রমণও তেমন হয়নি, ফলে তার জেরে ধানের কোনও উল্লেখযোগ্য ক্ষতির খবর নেই ।"
ধান এখন পাকার মুখে চলে এসেছে । আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে আগামী দিনে ধানের ফলন ভালোই হবে বলে আশা করছেন তিনি । সামগ্রিক আবহাওয়া এখনও ধান চাষের পক্ষে সহায়ক রয়েছে বলেই তাঁর দাবি । প্রয়োজন অনুযায়ী শেষ পর্যায়ে ধানের পরিচর্যা ও ওষুধ প্রয়োগ করা হচ্ছে । ফলে আবহাওয়া স্বাভাবিক থাকলে এবারে ধানের উৎপাদন নিয়ে বিশেষ কোনও আশঙ্কা নেই বলেই জানান কৃষি কর্মাধ্যক্ষ ।
পূর্ব বর্ধমানের পাশাপাশি হুগলির মাঠেও ধানের বিস্তার বড় । চলতি মরশুমে জেলার তথ্য অনুযায়ী, সেখানে আমন প্রায় 1,83,170 হেক্টর, আউশ প্রায় 3,000 হেক্টর এবং বোরো প্রায় 61,120 হেক্টর জমিতে চাষ হচ্ছে । তিন মরশুম মিলিয়ে প্রায় 2.47 লক্ষ হেক্টর জমি ধানের আওতায় । সম্ভাব্য গড় ফলন প্রায় 5 টন প্রতি হেক্টর । আবার বীরভূম, বাঁকুড়া, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ থেকে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, মালদা, কোচবিহার - বিভিন্ন জেলার মাঠেও তৈরি হচ্ছে ধানের আলাদা আলাদা হিসেব ।
কোথাও সেচ বেশি ভরসা, কোথাও বর্ষার জল । কোথাও বিশেষ জাতের ধানকে ঘিরে আলাদা বাজার, কোথাও আমনই কৃষকের প্রধান ভরসা । ফলে পূর্ব বর্ধমানের মাঠের ছবি গুরুত্বপূর্ণ হলেও, রাজ্যের মোট উৎপাদনের হিসেব তৈরি হবে সব জেলার জমি ও ফলনের অঙ্ক যোগ করেই । আর সেই উৎপাদনের একটা অংশ পৌঁছবে সরকারি সংগ্রহ ব্যবস্থায় ।
2026-27 খারিফ মরশুমে আপাতত 24.66 লক্ষ মেট্রিক টন ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে রাজ্য সরকার । অর্থাৎ মাঠে ধান কতটা হল, তার পাশাপাশি এবার নজর থাকবে সরকারি সংগ্রহ কতটা হয়, বাজারে কতটা ধান আসে এবং চাষির হাতে তার বিনিময়ে কতটা টাকা পৌঁছয় তার উপর । চলতি মাসেই পূর্ব বর্ধমানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার কথা জানিয়েছেন এবং কুইন্টাল প্রতি মোট 2,700 টাকা দেওয়ার কথাও বলেছেন ।
তাই চলতি মরশুমে ধানের গল্পটা শুধু একটা জেলার গল্প নয় । পূর্ব বর্ধমানের মাঠকে সামনে রেখে হুগলি থেকে বীরভূম, বাঁকুড়া থেকে নদিয়া, দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ - সব মাঠের হিসেব শেষ পর্যন্ত এসে মিশবে এক জায়গায় ।
এবার বাংলার গোলায় কতটা ধান উঠবে ? সেই উত্তর শুধু জমির পরিমাণ দেবে এমনটা নয়, দেবে ফলন, সরকারি সংগ্রহ আর বাজার - তিনের মিলিত হিসেব । আর সেই হিসেবের প্রথম পাতাটা লেখা হচ্ছে পূর্ব বর্ধমানের মাঠ থেকেই ।