বেলডাঙা এনআইএ মামলায় ধাক্কা রাজ্যের ! হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করল না শীর্ষ আদালত

বেলডাঙা এনআইএ মামলায় ধাক্কা রাজ্যের ! হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করল না শীর্ষ আদালত
শুরু থেকেই রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছে NIA। এমনকি অভিযুক্তদের আদালতে পেশ করার সময়ও প্রয়োজনীয় পুলিশি এসকর্ট না পাওয়ার অভিযোগ তুলেছে NIA।
Published : March 16, 2026 at 5:22 PM IST
কলকাতা, 16 মার্চ: বেলডাঙা অশান্তি মামলায় দেশের শীর্ষ আদালতে ধাক্কা খেল রাজ্য! কেস ডায়েরি জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (NIA)-র হাতে তুলে দেওয়ার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট । সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, হাইকোর্টের নির্দেশে কোনও অযৌক্তিকতা তারা দেখছেন না ।
শুনানির সময় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, "কেস ডায়েরি না পেলে NIA কীভাবে নিরপেক্ষ রিপোর্ট দেবে?" প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তও মন্তব্য করেন, “কলকাতা হাইকোর্ট যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত নির্দেশ দিয়েছে।"
রাজ্যের পক্ষ থেকে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টে দ্রুত শুনানির আর্জি জানান । সেই প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট শুধু নির্দেশ দেয়, নির্ধারিত দিনেই যেন কলকাতা হাইকোর্টে মামলার শুনানি হয় । তবে NIA-র তদন্ত বা কেস ডায়েরি হস্তান্তরের নির্দেশে কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি শীর্ষ আদালত ।
গত 27 ফেব্রুয়ারি কলকাতা হাইকোর্ট বেলডাঙা থানাকে নির্দেশ দিয়েছিল, মামলার কেস ডায়েরি NIA-র হাতে তুলে দিতে হবে । শুরু থেকেই এই ঘটনায় রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা । বেলডাঙায় এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায় । সেই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক ভাঙচুর ও অশান্তির অভিযোগ ওঠে । ঘটনায় ইতিমধ্যেই প্রায় 36 জনকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশ । পরবর্তীতে কেন্দ্রের নির্দেশে তদন্তে নামে NIA ।
এই অশান্তির ঘটনার তদন্ত নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একাধিক জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় । তার মধ্যে একটি মামলা করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । সেই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, কেন্দ্র চাইলে NIA-কে দিয়ে তদন্ত করাতে পারে । পাশাপাশি রাজ্য সরকারকে প্রয়োজন হলে কেন্দ্রের কাছে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী চাওয়ার কথাও বলা হয় ।
হাইকোর্টের ওই নির্দেশকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য । তবে সোমবারের শুনানিতে শীর্ষ আদালত জানিয়ে দেয়, NIA-র তদন্তে তারা হস্তক্ষেপ করবে না ।
তদন্তে নেমে NIA আধিকারিকদের প্রাথমিক অনুমান, কেবল স্থানীয় আবেগ নয়—পরিকল্পিত ভাবে ডিজিটাল উসকানি ছড়িয়ে বেলডাঙায় অশান্তির আগুন জ্বালানো হয়েছিল । ষড়যন্ত্রের জাল কত দূর বিস্তৃত, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । যদিও শুরু থেকেই রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছে NIA । এমনকি অভিযুক্তদের আদালতে পেশ করার সময়ও প্রয়োজনীয় পুলিশি এসকর্ট না পাওয়ার অভিযোগ তুলেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা ।