শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে রাজ্যের প্রথম পেপারলেস পরিষেবা ! চাপ সামলাতে আমূল বদলের উদ্যোগ
পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে উত্তরবঙ্গের এই গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবায় বড়সড় বদল আসতে পারে ।
Published : August 26, 2026 at 10:23 PM IST
শিলিগুড়ি, 26 অগস্ট: পরিকাঠামো পাঁচশো রোগীর, অথচ প্রতিদিন পরিষেবা নিতে আসছেন প্রায় দু'হাজার ! উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সরকারি চিকিৎসাকেন্দ্র শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের উপর এই বিপুল চাপ সামলাতে আমূল বদলের উদ্যোগ । হাসপাতালকে আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং রোগীবান্ধব করে তুলতে তৈরি হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ মাস্টার প্ল্যান । আর সেই পরিকল্পনার অন্যতম বড় পদক্ষেপ, রাজ্যের প্রথম সম্পূর্ণ পেপারলেস সরকারি হাসপাতাল হিসেবে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালকে গড়ে তোলার উদ্যোগ ।
রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী তথা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সঙ্গে যুক্ত শঙ্কর ঘোষ বলেন, "পরিষেবাকে আরও আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করার লক্ষ্যেই পেপারলেস ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে । রোগীর নথিপত্র সংরক্ষণ থেকে প্রশাসনিক এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজ, সব কিছুই এর ফলে আরও দ্রুত ও সহজ হবে ।"
বুধবার রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকের পর হাসপাতালের আধুনিকীকরণ ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের বিস্তারিত রূপরেখা সামনে আসে । হাসপাতাল সূত্রে খবর, প্রায় 10 একর জমিকে আরও পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করে ভবিষ্যতের রোগীর চাপ সামলানোর মতো পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে । মাস্টার প্ল্যান তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পূর্ত দফতরকে । শুধু হাসপাতালের বর্তমান সমস্যা মেরামত নয়, আগামিদিনের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই গোটা চত্বরকে নতুন করে সাজানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ।
সবচেয়ে বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে চিকিৎসা ব্যবস্থায় । কাগজের প্রেসক্রিপশন, রিপোর্ট এবং নথির উপর নির্ভরতা কমিয়ে ই-রিপোর্টিং এবং ই-প্রেসক্রিপশন চালুর পরিকল্পনা করা হয়েছে । এর ফলে রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য দ্রুত পাওয়া যাবে, নথি সংরক্ষণ সহজ হবে এবং প্রশাসনিক কাজেও সময় কমবে । দীর্ঘদিনের কাগজপত্রের ঝামেলা কাটিয়ে চিকিৎসা পরিষেবাকে আরও দ্রুত এবং প্রযুক্তিনির্ভর করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য ।
দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীদের জন্যও থাকছে ডিজিটাল ব্যবস্থার সুবিধা । রোগীর 'আভা' (ABHA) ইউনিক ডিজিটাল হেলথ আইডি তৈরির প্রক্রিয়া আরও সহজ করতে সেটিকে কমন সার্ভিস সেন্টারের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে । ফলে হাসপাতালে এসে আলাদা করে ডিজিটাল পরিচয় তৈরির জন্য রোগী বা পরিজনদের অতিরিক্ত ভোগান্তি কমবে ।
কিডনি রোগীদের ক্ষেত্রেও বড় পরিবর্তন আসছে । বর্তমানে হাসপাতালের ডায়ালিসিস বিভাগে রয়েছে পাঁচটি বেড । সেই সংখ্যা বাড়িয়ে 10টি করার কাজ প্রায় শেষের পথে । এর ফলে নিয়মিত ডায়ালিসিস প্রয়োজন এমন রোগীদের চাপ কিছুটা কমবে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আশা ।
শিশু বিভাগেও ইতিমধ্যেই বড় পরিবর্তন হয়েছে । হাসপাতালের তিনতলায় থাকা পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ডে গরমের সমস্যা দীর্ঘদিনের। শিশু রোগীদের কথা মাথায় রেখে গোটা পেডিয়াট্রিক বিভাগকে ইতিমধ্যেই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে । হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, চিকিৎসার পাশাপাশি রোগীদের জন্য আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করাও পরিষেবার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ।
রোগীদের খাবারের মান এবং হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতার দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী বর্ধিত বরাদ্দ কার্যকর করা হয়েছে । হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, রোগীদের খাবার এবং পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা রাজ্যের অন্য সরকারি হাসপাতালের কাছেও দৃষ্টান্ত হতে পারে ।
নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে । হাসপাতালের ফায়ার অডিট সম্পন্ন হয়েছে । অগ্নিকাণ্ডের মতো জরুরি পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি হাসপাতালের বিদ্যুৎ পরিষেবা যাতে কোনও ভাবেই দীর্ঘক্ষণ ব্যাহত না হয়, তার জন্য নিজস্ব ইলেকট্রিক সাব-স্টেশন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।
জায়গার সঙ্কট কাটাতেও বদল আসছে হাসপাতাল চত্বরে । বর্তমানে হাসপাতালের ভিতরে থাকা স্টাফ কোয়ার্টারগুলি অন্যত্র সরিয়ে সেই জায়গা কাজে লাগানো হবে । সেখানে তৈরি হতে পারে অতিরিক্ত ওয়ার্ড এবং সাব-স্টোর । তবে রাতে জরুরি পরিষেবায় যুক্ত কর্মীদের কথা মাথায় রেখে তাঁদের থাকার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখার পরিকল্পনা রয়েছে ।
শুধু ওয়ার্ড বাড়ানো নয়, রোগীদের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা বদলাতেও একাধিক নতুন পরিকাঠামো তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে । হাসপাতাল চত্বরে স্মার্ট ওপিডি, নাইট শেল্টার এবং মাদার-চাইল্ড হাব তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে । পাশাপাশি পার্কিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের কথাও ভাবা হয়েছে ।
তবে এত সব পরিকল্পনার মাঝেও সবচেয়ে বড় সমস্যা থেকে যাচ্ছে রোগীর চাপ । বর্তমানে দৈনিক প্রায় দু'হাজার রোগী পরিষেবা নিলেও হাসপাতালের বর্তমান পরিকাঠামো তৈরি হয়েছিল প্রায় 500 রোগীকে মাথায় রেখে । ফলে হাসপাতালের উপর চাপ কমাতে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরিকে সময়ের দাবি বলে মনে করা হচ্ছে । পাশাপাশি মাতৃসদনের বিপরীতে 30 শয্যার একটি আরবান কমিউনিটি হেলথ সেন্টার চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । শহরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকেও এই বৃহত্তর পরিকল্পনার আওতায় আনা হচ্ছে । শিলিগুড়ি শহর এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থার জন্য সোলার প্যানেল বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মহকুমাশাসককে ।
হাসপাতাল থেকে অন্যত্র রোগী পাঠানোর হার বা রেফারাল নিয়েও নজর রয়েছে কর্তৃপক্ষের । বর্তমানে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে রেফারালের হার প্রায় 8 শতাংশে নেমে এসেছে । সেটিকে আরও কমিয়ে 5 শতাংশের নীচে নিয়ে যাওয়ার জন্য চিকিৎসকদের অনুরোধ করা হয়েছে । অর্থাৎ হাসপাতালেই যত বেশি সম্ভব রোগীকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়ার পরিকাঠামো তৈরি করাই লক্ষ্য ।
এই গোটা পরিকল্পনায় একাধিক সরকারি দফতরকে যুক্ত করা হচ্ছে । পূর্ত দফতরের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর এবং শিলিগুড়ি পুরনিগমকেও মাস্টার প্ল্যানে যুক্ত করা হয়েছে । হাসপাতালের শূন্যপদ পূরণ এবং বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর উপরও জোর দেওয়া হচ্ছে ।
ডায়ালিসিসের প্রসঙ্গে মন্ত্রীর বক্তব্য, বর্তমানে পাঁচটি বেড রয়েছে । তা বাড়িয়ে 10টি করা হলে কিডনি রোগীদের চিকিৎসার চাপ অনেকটাই কমবে । একইভাবে শিশু রোগীদের চিকিৎসার পরিবেশ আরও আরামদায়ক ও উন্নত করতেই পেডিয়াট্রিক বিভাগকে সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে । তাঁর কথায়, পার্কিং থেকে শুরু করে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের সুযোগ-সুবিধা, হাসপাতালের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আধুনিকীকরণের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে ।
সব মিলিয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সামনে এখন বড় লক্ষ্য, বর্তমান রোগীর চাপ সামলে ভবিষ্যতের জন্য একটি আধুনিক সরকারি হাসপাতাল তৈরি করা । কাগজের ফাইলের বদলে ডিজিটাল নথি, বাড়তে চলা ডায়ালিসিস বেড, নতুন ওয়ার্ড, স্মার্ট ওপিডি, মাদার-চাইল্ড হাব থেকে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস- পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে উত্তরবঙ্গের এই গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবায় বড়সড় বদল আসতে পারে ।