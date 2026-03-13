স্তব্ধ হাইকোর্ট, বকেয়া DA দাবিতে বনধের আঁচ গড়াল খাদ্যভবনেও

স্তব্ধ হাইকোর্ট, বকেয়া DA দাবিতে বনধের আঁচ গড়াল খাদ্যভবনেও
সরকারি কর্মচারীদের ডাকা বনধের প্রভাব কলকাতা হাইকোর্টে ৷ প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এজলাসে বসলেও কোর্ট অফিসাররা নেই ৷ ধর্মঘটের প্রভাব পড়েছে খাদ্য ভবনেও ৷
Published : March 13, 2026 at 12:30 PM IST
কলকাতা, 13 মার্চ: প্রধান বিচারপতি উপস্থিত থাকলেও দেখা মিলল না মামলাকারীদের আইনজীবীদের ৷ মহার্ঘ ভাতার দাবিতে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডাকা বন্ধে কার্যত স্তব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট ।
হাইকোর্টের মূল বি-গেটের বাইরে বিক্ষোভ দেখান কর্মচারীরা । এজলাসেও অনুপস্থিত কোর্ট অফিসাররা । কিছু কর্মচারী হাইকোর্টে এলেও তাঁরা উপস্থিতির স্বাক্ষর করছেন না । কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এজলাসে বসলেও কোর্ট অফিসারদের দেখা যায়নি । তাঁকে সাহায্য করতে এসেছিলেন প্রধান বিচারপতির আপ্ত সহায়করা ।
বিষয়টি নিয়ে প্রধান বিচারপতি জানান, দু'পক্ষের আইনজীবী উপস্থিত থাকলে তিনি মামলা শুনবেন । কিন্তু উভয়পক্ষের আইনজীবী কোনও মামলাতেই প্রায় উপস্থিত হচ্ছেন না ৷ কলকাতা হাইকোর্টে আজ, শুক্রবার আইনজীবীদের উপস্থিতির হারও অন্যান্য দিনের তুলনায় কম । কিছু আইনজীবী উপস্থিত হলেও তাঁরা কর্মবিরতি পালন করছেন । বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানানো হয়েছে গতকালই ।
অন্যদিকে, খাদ্যভবনেও এদিন বনধের সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা যায় ৷ পাল্টা স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা ৷ পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷
সুপ্রিম কোর্টের মহার্ঘ ভাতা সংক্রান্ত রায় কার্যকর করার দাবিতে শুক্রবার রাজ্যজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সরকারি কর্মীদের একাধিক সংগঠন । তালিকায় রয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ-সহ বিভিন্ন সরকারি কর্মী ও শিক্ষক সংগঠন ৷ আজকের এই ধর্মঘটের প্রভাব গিয়ে পড়ল কলকাতা হাইকোর্টে ।
উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্টের পর দেশের শীর্ষ আদালত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতার 25 শতাংশ অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেও রাজ্য সরকার ফের সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশের কিছু জায়াগায় সংশোধন চেয়েছে । সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, আগামী 31 মার্চ বকেয়ার প্রথম কিস্তি দিতে হবে । কিন্তু রাজ্য ফের 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বাড়ানোর আর্জি জানায় ৷
কসবায় বিক্ষোভ- কেপিএসসি গেটে বিক্ষোভ দেখানোর সময় বিক্ষোভকারী বলেন, "ধর্মঘট সফল করতে আমরা আজ কসবায় কেপিএসসি গেট অবরোধ করেছি । সকলকে আপনাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি ।"